Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Atari lanserar äntligen en ny konsol - den första på många år . Tidigare kallades Ataribox under ett första finansieringsskede, det döptes om till Atari VCS - en återgång till det ursprungliga namnet på Atari 2600 från 70-talet. Nu har Atari meddelat släppdatum och prissättning.

Det retroinspirerade systemet startar den 15 juni 2021. Basmodellen i Onyx kostar 299,99 dollar. Det finns också ett "All-In" -paket för 399,99 $ som levereras med Classic Joystick och Modern Controller. Du kan få den i antingen Black Walnut eller Onyx-färger. Om du väljer att köpa varje styrenhet separat istället kostar de 59,99 dollar stycket, sa Atari.

Atari VCS kommer med 100 arkadspel och Atari 2600-spel, samt ett abonnemang på Antstream Arcades bibliotek. Det kan också dubbla en dator. Så du kan installera Windows eller Linux på den och använda den för andra uppgifter, om du vill. Dessutom är den laddad med streamingtjänster som Netflix och Prime Video. Det ger även tillgång till en inbyggd Chrome-webbläsare och Googles Workspace-appar.

Den körs på en AMD Ryzen-processor och har 4K-upplösning, HDR och 60 bilder per sekund. Den stöder Wi-Fi med dubbla band, Bluetooth 5.0 och USB 3.0, plus att du kan utöka det interna lagringsutrymmet. Om något av detta intresserar dig kommer Atari VCS att finnas tillgängligt från GameStop, Best Buy, Micro Center och den officiella Atari VCS-webbplatsen . Konsolen lanseras i USA för att starta.

För närvarande kommer det inte till Europa, även om företaget har antytt att det skulle kunna släppa enheten bredare.

Skriva av Maggie Tillman.