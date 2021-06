Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Koch Media har varit en speldistributör och utgivare sedan 1990-talet, men har i allmänhet publicerat under flera namn. Deep Silver är till exempel en Koch Media-etikett. Som också Ravenscourt.

Nu har den bildat en ny premiumspelpubliceringsetikett för att hantera många av dess största trippel-A-spel som kommer 2021 och därefter.

Här är allt du behöver veta om Prime Matter och den första listan över spel som den har kommit ut.

Prime Matter är ett nytt stort spelutgivare som kommer att hantera premiumtitlar. Ägs av Koch Media, dess speluppställning kommer att innehålla några välkända namn, plus en massa nya intellektuella egenskaper (IP) som för närvarande är under utveckling.

Det tillkännagavs som en del av E3 2021 shenanigans, tillsammans med ett dussin spel för PlayStation, Xbox och / eller PC.

"Prime Matter är ett nytt hem för premiumspel som erbjuder både nuvarande och framtida partners, plus all expertis från Koch Media Group tillsammans med ett nytt och dynamiskt team som syftar till att maximera deras verkliga potential", säger Koch Medias VD, Klemens Kundratitz.

Under en speciell mediegenomgång av Prime Matter avslöjade den nya etiketten 13 spel som kommer de närmaste åren.

Här är den första vågen av spel som kommer att sporta Prime Matter-logotypen. Vi har listat dem i kronologisk ordning:

Tillgänglig: 24 augusti 2021

24 augusti 2021 Format (er): PC & konsol

Den ursprungliga Kings Bounty kom först ut för mer än 30 år sedan - väl försenad en uppföljare då. Den ryska utvecklaren 1C Entertainment andar nytt liv i RPG-strategigenren som den första precis startade.

Tillgänglig: september 2021

september 2021 Format (er): PC

Ytterligare ett RPG, den här gången turbaserat, isometriskt och påverkas av sådana som de ursprungliga Fallout- och Wasteland-spelen. Den stora vridningen är att den spelas in i ett alternativt 1970-tal, med all den funky musiken och biege-gardinerna som passar.

Tillgänglig: Q2 2022

Q2 2022 Format (er): PC & konsol

Vi har inga skärmar för The Chant än, men det är en överlevnadsskräck från tredje person som bygger mer på psychdelia än chock och gore.

Tillgänglig: 2022

2022 Format (er): PC & konsol

Den sydkoreanska studion Iggymob vänder handen på tredjepersons actionspel, med Gungrave GORE som lovar att tillhandahålla kulbaserad kaos.

Tillgänglig: 2022

2022 Format (er): PC

Crossfire: Legion är en RTS från ett nytt utvecklingsteam bestående av skapare som har arbetat på Homeworld, Company of Heroes och Dawn of War. Det kommer att ha både en enspelarkampanj och ett flerspelarläge, med spel som hittills påminner oss starkt om Command & Conquers finaste ögonblick.

Tillgänglig: 2022

2022 Format (er): PC & konsol

The Last Oricru är ett tufft RPG-spel men med Välj dina egna äventyrstil-alternativ som kan ha stora konsekvenser för hur spelet spelar ut.

Tillgänglig: 2022

2022 Format (er): PC & konsol

Ett annat action-RPG, den här gången i Dark Souls-läget, detta höga sci-fi-äventyr spelar på sin känsla av isolering. Med detta sagt kommer det att finnas ett flerspelarläge såväl som en enspelarkampanj.

Tillgänglig: 2022

2022 Format (er): PC & konsol

Från vad vi har sett hittills påminner Scars Above oss om ett kors mellan Tomb Raider och Returnal. Det spelas i tredje person, med pussel och flera vapentyper att upptäcka.

Tillgänglig: 2023

2023 Format (er): PC & konsol

Starbreezes Payday 3 kan vara en väg bort ännu, men vi älskar tanken på att fasa genom Hollywood med våra kompisar för att bli det största heistgänget i LA.

Tillgänglig: TBC

TBC Format (er): PC & konsol

Mount & Blade II är redan tillgängligt på PC i tidig åtkomst och går över till etiketten Prime Matter. En konsolversion är också under utveckling för att släppas med hela PC-versionen. Vi vet dock inte när det kan vara.

Tillgänglig: TBC

TBC Format (er): PC & konsol

Final Form kan bara vara ett kodnamn för tillfället och spelet kan sluta kallas något annat, men den här sci-fi FPS har verkligen chops att vara en att titta på.

Tillgänglig: TBC

TBC Format (er): PC

Project: Echoes of the End gav det största wow-ögonblicket i vår presentation, tack vare dess fantastiska rörelseinspelade karaktärer. Det är ett annat personliga actionäventyr, men vi vet inte mycket om spelet just nu.

Tillgänglig: TBC

TBC Format (er): TBC

Inte mycket är känt om Painkiller-omstart just nu. Vi har bara hittills sett en skärmdump för solo-bakgrund hittills - som vi inte kan dela för närvarande - så det finns inte mycket att fortsätta.

Den ursprungliga kult-FPS-serien startades dock av People Can Fly (Outriders) och starkt inspirerad av Quake and Doom. Förhoppningsvis mer av samma men med smakigare grafik.

Skriva av Rik Henderson.