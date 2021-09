Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Techland kommer att vara värd för sitt fjärde Dying Light 2: Stay Human livestream torsdagen den 30 september 2021.

Kallas Dying 2 Know Episode 4, det borde avslöja några helt nya spelmaterial och mer.

Så här ställer du in händelsen, hur vi fick reda på det och vad vi kan förvänta oss.

Techland skickade Pocket-lint en spara inbjudan.

Den beskriver tid och datum för Dying 2 Know Episode 4 som torsdagen den 30 september 2021 kl 21.00 CEST.

Starttiderna är enligt nedan (för din region):

USA: s västkust: 12.00 PDT

USA: s östkust: 15.00 EDT

Storbritannien: 20.00 BST

Centraleuropa: 21:00 CEST

Det kommer att visas i sin helhet på Techlands Twitch -kanal här: twitch.tv/techland.

Techland var värd för sitt första Dying 2 Know -evenemang i slutet av maj, där det debuterade en ny trailer (nedan).

Ytterligare två evenemang hölls sedan, i juli respektive augusti. Techlands senaste evenemang kommer utan tvekan också att visa upp nya spelmaterial och förmodligen mer om ljudspår och ljud.

Det beror på att inbjudan listar spelets kompositör: Olivier Deriviere. Han har tidigare arbetat med Alone in the Dark, Life is Strange och A Plague Tale: Innocence.

Det lovar också en "speciell gäst" även om namnet har mörkats.

Vi kan också få en uppdatering om hur spelet fortskrider eftersom det ursprungliga utgivningsdatumet för 7 december nyligen sattes tillbaka till februari 2022 . Detta för att göra det möjligt att förlänga speltestperioden.