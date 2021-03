Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fortnites säsong 5 pågår för närvarande, men vad kan du förvänta dig av Fortnite kapitel 2 säsong 6? Tja, ett par nyligen läckor kan innehålla några första tittar på den kommande säsongen som bara är dagar borta.

Enligt läckaren HYPEX publicerade Xbox enligt uppgift en officiell bild för kapitel 2 säsong 6. Bilden avslöjar inte mycket; du kan se stridsbussen och Fortnite-logotypen. Men det finns gula och orange färger i bakgrunden, vilket kanske antyder den nya säsongens tema.

Ny säsong 6 Teaser, visad på XBOX! pic.twitter.com/pIWoWGMgw9 - HYPEX (@HYPEX) 10 mars 2021

I ett blogginlägg lovade Epic att spelare kommer att uppleva det första Fortnite-berättelsesspelet såväl som spelets hittills mest "filmiska" händelse, som kan starta nästa säsong. "När du först lanserar den nya säsongen kommer du att spela genom avslutningen av Agent Jones uppdrag i Zero Crisis Finale. Efterdyningarna av denna händelse kommer säkert att forma verkligheten som vi känner den", förklarade Epic.

"Oroa dig inte, Zero Crisis Finale är en soloupplevelse och du kan spela igenom den när du först loggar in under säsongen", tillade det.

När det gäller vad mer du kan förvänta dig från Fortnite , läckaren ShiinaBR publicerade nyligen en tidig titt på ännu inte tillkännagivna Fortnite Skins enligt uppgift från Kevuru Games, en animationsstudio som tidigare arbetat för Epic. Men enligt Forbes är läckan kanske inte legitim.

Här är en tidig titt på kommande Fortnite Skins!



Några av dem kunde skrotas, men teamet som gjorde detta fungerade redan på MÅNGA andra skinn!



Jag har redan lagt upp detta igår men bestämde mig för att radera det. Nu när många publicerade det ändå ser jag ingen anledning att inte lägga upp det. pic.twitter.com/YmvHxGMiDH - ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) 11 mars 2021

Säsong 6 är planerad att starta 16 mars 2021.

Bästa PS5-spel 2021: Fantastiska PlayStation 5-titlar att hämta Förbi Max Freeman-Mills · 13 Mars 2021

Skriva av Maggie Tillman.