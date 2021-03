Naughty Dog kanske arbetar med ett multiplayer-spel

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En ny jobblista från Naughty Dog pekar på studion som arbetar med ett kommande multiplayer-spel.

Listan visar att företaget letar efter en ekonomidesigner för ett multiplayer-spel som kan hjälpa till att skapa en "robust livslängd" för spelen och belöna spelare för att hålla dem intresserade av att spela.

Även om listan inte anger vilket spel rollen egentligen är för, tros det att det sannolikt kommer att vara ett flerspelarelement för The Last of Us 2 i form av ett fristående spel som kallas Factions.

Detta stämmer överens med studioens egen hållning på multiplayer som offentliggjordes offentligt 2019:

En uppdatering om multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC - Stygg hund (@Naughty_Dog) 27 september 2019

Vid den tiden gjorde Naughty Dog det klart att det arbetade med en "enorm enspelarkampanj" för The Last of Us Part II och det var det "mest ambitiösa projektet" det någonsin hade genomfört. Som ett resultat skulle det inte finnas ett multiplayer-läge för uppföljaren, eftersom det hade varit i Factions-läget från The Last of Us del I.

Studion var noga med att försäkra fansen att den fortfarande hade ambitioner online och skulle dela mer om det när tiden var rätt. Den tiden kan mycket väl komma närmare nu. Men det finns naturligtvis chansen att detta är för ett helt annat spel eftersom listan inte nämner några detaljer.

Jobblistan gör det klart att ekonomidesignern behöver förståelse för spelarpsykologi och vara redo att skapa sätt för spelare att uttrycka sig, de kommer också att se till att spelare belönas för att fortsätta komma tillbaka för mer. Så det låter verkligen som att Naugty Dog planerar något ambitiöst. Vi får vänta och se.

Skriva av Adrian Willings.