(Pocket-lint) - Videospel är stora affärer. Större än ens Hollywood och dess filmskapande kanske. Men ofta kolliderar dessa två världar, med framgångsrika spelfranchises som tas från den lilla skärmen till storbiograf.

Resultaten kan dock vara en blandad påse. Vilket ska vara snäll, verkligen. Medan vi har blivit välsignade med några avbländare genom åren, finns det också mer än en hel del av bilavbrott avskrivningar som aldrig borde ha hänt.

Med fler videospelsanpassningar framöver - Uncharted har potential, medan Tomb Raider och Detective Pikachu båda kommer att leka uppföljare - här är en titt över de bästa och värsta i gänget.

Släppdatum: 2020 / Regissör: Jeff Fowler

2020 / Jeff Fowler Originalspel: Sonic the Hedgehog (1991)

Det var en berg-och dalbana för att komma till mållinjen - den ursprungliga CGI Sonic lämnade fläktarna i orolighet över hur felaktig han framträdde - men regissören Jeff Fowler grep några guldringar och fick jobbet gjort med stil. Kvick, rolig och med en oundviklig touch av Jim Carreys galenskap, som spelade Dr Robotnik, blev filmen bra. Det är en trevlig kapris för hela familjen, med några fantastiska nickar till de ursprungliga Sega-spelen som äldre publik kommer att uppskatta.

Släppdatum: 2018 / Regissör: Roar Uthaug

2018 / Roar Uthaug Originalspel: Tomb Raider (1996)

Vi tyckte att Alicia Vikanders uppfattning om Lara Croft var en mycket trevligare kapris än de tidigare Angelina Jolie-huvudrollerna. Den senaste filmen från filmen spin-offs - Jolie ledde två flicks tillbaka 2001 respektive 2003 - har också sått frön för en uppföljning, som började 2022. Om du gillar din action snabbt utan att gå överbord då den här filmanpassningen är väl värt ett skott.

Släppdatum: 2019 / Regissör: Rob Letterman

2019 / Rob Letterman Originalspel: Detective Pikachu (2016)

Innan vi börjar spåra om det här är en diskutabel anpassning - ja, Pokemon är ett kortspel, men det verkade först som Pocket Monsters på Nintendos Game Boy redan 1996 - låt oss bara distrahera dig genom att säga att i princip allt med Ryan Reynolds i huvudrollen är Bra. Och detektiv Pikachu är kärleksfullt gjord, ofta rolig, och kommer att dra dig in om du är en Pokémon-fan eller inte. Det kommer också en uppföljare i framtiden, så framgångsrikt har det varit.

Släppdatum: 2002 / Regissör: Paul WS Anderson

2002 / Paul WS Anderson Originalspel: Resident Evil (1996)

Ett av de bästa överlevnadsskräckornas tider - det förändrade verkligen spelet när det kom till Sonys PlayStation 1996 - var nästan färdigt bakat för en filmanpassning. Om du kommer ihåg spelets oh-så-träaktiga intro så tar du den faktiska filmanpassningen högt. Oavsett om du är en Resi-fan eller bara gillade att bli smutsig, har denna action-skräck fått alla komponenter att närma sig anständiga. Ärlig.

Släppdatum: 2016 / Regissör: Clay Kaytis, Fergal Reilly

2016 / Clay Kaytis, Fergal Reilly Originalspel: Angry Birds (2009)

Den enda helt datoranimerade filmen i vår lista råkar också vara det enda appbaserade spelet som har gått till den stora skärmen. Rovios smash-hit-app, som skapade många uppföljare, hade aldrig mycket av en berättelse - du spelade olika fåglar (arga?) Som försökte ta ut onda grisar - och filmens tecknade animation har alla rätt kryssrutor för att vädja till kiddies. Det är lätthjärtat, lite dumt roligt för hela familjen.

Släppdatum: 1995 / Regissör: Paul Anderson

1995 / Paul Anderson Originalspel: Mortal Kombat (1992)

Ah, ja, det extremt våldsamma kampspelet som pirrade kongressen, i stort sett alla föräldrar och rektorer, manifesteras i filmform. Inte för att det faktiskt är bra, det är bara det ultimata skyldiga nöjet. Det kände dess publik också, på något sätt kondenserade spelets våld till bara en PG-13-klassning. Um, ok då. Det startade också regissören, Paul WS Anderson (initialerna kom senare, kanske för att hjälpa till att skilja sig från Paul Thomas Anderson), längs en väg med videospelsanpassningar - inklusive Resident Evil (inte mindre än fyra gånger av de sex nuvarande filmerna) och Monster Hunter (och Alien Vs Predator, om du vågar diskutera om det ens kan kallas vara en videospelsanpassning).

Släppdatum: 1993 / Regissör: Rocky Morton, Annabel Jankel

1993 / Rocky Morton, Annabel Jankel Originalspel: Mario Bros. (1983) [detta var Luigis debut]

En av de mest älskade videospelstjärnorna genom tiderna, Mario, sänks ner till djup som även en rörmokare skulle kunna ifrågasättas i den här filmanpassningen. Trailern - med knappt minnesvärda take-away som "De är bröder. De är rörmokare." - lyfter fram mycket av vad du kan förvänta dig. Ledtråd: läskiga Goombas, tvivelaktiga 90-tal CGI och dåligt gjutna karaktärer (hur på jorden Bob Hoskins och John Leguizamo spelades som Mario respektive Luigi, har alltid varit en av livets stora frågor). Kanske värt ett besök för lite fniss men.

Släppdatum: 1993 / Regissör: Steven E. de Souza

1993 / Steven E. de Souza Originalspel: Street Fighter (1987) / [Street Fighter II (1991)]

Visst, vi älskar Jean-Claude Van Damme, vem gör det inte? Men deras framträdande i filmanpassningen av Street Fighter - som löst baseras på det ursprungliga slutet av 80-talet, men bara grönbelyst efter uppföljaren 1991 som blåser upp som en mega-hit arkadmaskare - kan inte låta bli att vara styv , fantasilös katastrof som det är. Det finns i princip inget att rädda det. OK, förutom kanske för 90-talet Kylie.

Släppdatum: 2016 / Regissör: Justin Kurzel

2016 / Justin Kurzel Originalspel: Assassins Creed (2007)

Ett sällsynt ögonblick i Michael Fassbenders hall av skam, detta är en av dessa "varför har detta någonsin gjorts?" filmatiseringar. Att spelen fortsätter att vara så, så starka - det senaste, Valhalla , räckte för att distrahera människor från Cyberpunk 2077 : s svåra lansering - tjänar bara till att lyfta den här glädjen och tomheten i denna film. Vilket var säkert en knepig prestation att åstadkomma med tanke på skådespelarens kaliber, som också inkluderar Marion Cotillard och Jeremy Irons.

Släppdatum: 2005 / Regissör: Uwe Boll

2005 / Uwe Boll Originalspel: Alone In The Dark (1992)

Det är ett tufft val att försöka bestämma vilket Uwe Boll-riktat katastrof som ska hamna i vår lista över värsta - speciellt när han också har regisserat Far Cry, House of the Dead och BloodRayne - men vi tror att Alone In The Dark tar kexet.

Släppdatum: 2006 / Regissör: Corey Yuen

2006 / Corey Yuen Originalspel: Dead or Alive (1996)

Ett till stor del kvinnlig-ledat stridsspel som, var, mer känt för tyngdkraftsutmanande "wobbly bits" - åh kära, "medlem på 90-talet? - än att vara en särskilt fulländad kämpe (ja, just den kommentaren kommer att skämma bort den döda fanbasen, förlåt) kommer det aldrig att omvandlas bra till en filmanpassning, eller hur? Komedi och tvivelaktiga specialeffekter finns i överflöd, men det finns åtminstone lite fokus på ytterligare 90-talet - Girl Power! - snarare än bara ut och ut pervyer.

Skriva av Mike Lowe.