(Pocket-lint) - Gamescom är Tysklands största årliga videospelkonvent, men som förra året har det bytts till virtuellt endast 2021.

Det betyder inte att det inte kommer att finnas de traditionella stora spelmeddelandena. Det kommer att finnas ett fullspäckat schema med fantastiska presentationer och shower online, inklusive det nu traditionella Opening Night Live -evenemanget, som arrangeras av The Game Awards Geoff Keighley.

Så här ser du det.

Gamescom Opening Night Live -showen börjar 20.00 CEST (lokal tid för Tyskland) onsdagen den 25 augusti 2021. Här är tiderna för ditt område:

Västkusten USA: 11.00 PDT

Östkusten USA: 14:00 EDT

Storbritannien: 19.00 BST

Centraleuropa: 20.00 CEST

Vi hoppas att värden är här på Pocket-lint närmare tiden.

Alternativt ska du kunna se den på The Game Awards YouTube -kanal .

3 veckor från idag, få en ny titt på helgdagens största kommande videospel och vad som ligger bortom ... @gamescom Opening Night Live



En live två timmars showcase



Streaming & Co-Streaming överallt

Onsdagen den 25 augusti

11.00 PT / 14.00 ET / 20.00 CET pic.twitter.com/h8C12vtvri - Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 augusti 2021

Evenemanget Opening Night Live kommer att vara en två timmar lång showcase med en mängd spiltrailers premiärer och mycket mer.

Vi har ännu inte hört vilka av de större spelen och företagen som kommer att presenteras. Men många indies har registrerat sig för Gamescom, inklusive Dinosaur Polo Club med Switch -versionen av Mini Motorways, plus Little Rock Games with To The Rescue - en simulator för hantering av hundskydd. Det kommer att donera 20 procent av vinsten till en välgörenhetsorganisation för sällskapsdjur.

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om ytterligare meddelanden eller rykten när de kommer in.

Du kan följa allt som händer på Gamescom 2021 på dess dedikerade hemsida här .