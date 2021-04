Sedan vs nu: Videospel genom decennierna

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Älska dem eller hata dem, du kan inte låta bli att erkänna att spel har förändrats mycket genom åren. Tekniken som de bygger på och spelar på har kommit igång snabbt. Spel vi känner och älskar har förvandlats till otroligt vackra konstverk.

Vi har samlat ett bildgalleri för att visa dig hur fantastiska videospel är och hur långt de har kommit. Vilka av dessa spelade du och spelar fortfarande nu?

SimCity (1989) vs SimCity 6 (2016)

Precis som The Sims var SimCity en stor del av escapism, som lade gudliknande krafter i dina händer för att skapa och skapa liv och leva för datorgenererade människor. Uppifrån och ner har vyer ersatts av spridande Metropolis-imperier och magnifika skyskrapor.

Mortal Kombat (1992) vs Mortal Kombat 11 (2019)

När det gäller att slå dem har Mortal Kombat alltid varit den goriest, mest groteska och over-the-top fighter runt. Grafiska förbättringar genom åren har bara gjort det chockvärdet mer imponerande och ibland roligare.

Halo: Combat Evolved (2001) vs Halo 5: Guardians (2015)

Halo har säkert utvecklats genom åren (se vad vi gjorde där?). Den klassiska konsolskytten har ofta varit en av de främsta anledningarna att köpa en Xbox, om du någonsin behövde en. Spelen visas också på PC nu , vilket är coolt. Grafiken kommer säkert att bli ännu mer intressant när det händer. Även Halo 5: Guardians såg fantastiskt ut, 14 år gör en stor skillnad.

The Elder Scrolls: Arena (1994) vs The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Elder Scrolls är verkligen en annan klassisk RPG-serie och det är rättvist att säga att The Elder Scrolls VI är ett av de mest efterlängtade spelen. Det som förvånar oss är dock inte bara hur långt serien har kommit, utan hur Skyrim släpptes för åtta år sedan. Vart går tiden? Vi är inte ens säkra på att vi har fullbordat spelet ordentligt, utan att tänka på alla de olika versionerna som har kommit sedan dess.

The Sims (2000) vs The Sims 4: StrangerVille (2019)

Om du någonsin har hittat ditt liv lite tråkigt och ville ha lite eskapism, var The Sims det perfekta utloppet. Varför leva ditt eget vardagliga 9-5 liv när du kan tvinga några små pixelmänniskor att göra det istället. Att ha små datorpersoner gör varje bud var alltid roligt och The Sims är fortfarande lika populärt som någonsin, bara mycket snyggare, men inte mindre bonkers.

Mafia (2002) vs Mafia Definitive Edition (2020)

2K Games släppte nyligen Mafia Trilogy och Mafia Definitive Edition. Remastered versioner av de klassiska Mafia-spelen. De uppdaterade versionerna av spelen visar hur långt visuella bilder har kommit och har verkligen upphetsat oss för framtiden för dessa spel.

Battlefield 1942 (2002) vs Battlefield V (2018)

Vi har några lysande disiga minnen från den ursprungliga utflykten från Battlefield-serien. På den tiden kunde du spela mot bots om ditt internet inte klarade utmaningen med online-multiplayer och det fanns all slags kul att vara till hands på land och i luften också. Nu med banbrytande grafik, strålspårning , destruktiva miljöer och mer har Battlefield säkerligen kommit långt .

Super Mario Bros. (1985) vs Super Mario Odyssey (2017)

Nintendo kanske inte nödvändigtvis är kända för att göra de mest avancerade spelen när det gäller grafik, men det betyder inte att Mario inte har kommit långt.

Den ursprungliga Super Mario Bros. var mycket älskad 1985 på det ursprungliga Nintendo Entertainment System , nu i den moderna eran, kan du ta Mario-spel med dig vart du än är tack vare Nintendo Switch. Saker är också mycket vackrare! Vi älskade Super Mario Odyssey när vi granskade det 2017 och fler och fler Mario-spel dyker upp hela tiden.

The Legend of Zelda (1986) vs The Legend of Zelda Breath of the Wild (2017)

Som du kan föreställa dig kommer det att finnas några top-down-spel på den här listan som har förvandlats till fullfjädrade stora öppna världar sett från ett nytt perspektiv när åren har gått. The Legend of Zelda har varit en fast Nintendo-favorit i årtionden. Du hittar massor av äldre spelare med en mjuk plats i hjärtat för originalspelen och de senaste iterationerna är ännu mer populära med Breath of the Wild som stjäl showen 2017.

Grand Theft Auto (1997) vs GTA V (2013)

Enligt The Guinness World Records 2008 och 2009 sågs de ursprungliga GTA-spelen som de mest kontroversiella spelen i videospelhistoriken. Trots att den var top-down sågs den ursprungliga GTA som onödigt våldsam och vulgär. Inte mycket har förändrats, men då har inte heller populariteten.

Under åren har GTA utvecklats till en större och bättre sandlåda, öppen världsupplevelse med ännu mer kriminellt företag att njuta av. GTA V släpptes 2013 för kritikerros, men när det kom till PC ett par år senare öppnade det också bilderna för en ännu större översyn med grafiska mods för att göra San Andreas-världen ännu mer fantastisk.

Spiderman (2002) vs Spiderman (2018)

Spiderman-spelet från 2002 släpptes på PS2, Xbox, Gamecube och PC och till en hel del press från spelgranskningssidor och fans. En sällsynthet för ett spel baserat på en film - som generellt sett enligt vår erfarenhet ofta är lite svag.

Naturligtvis var det den ultimata webbslingaren bra, men i den moderna era av spel är det ännu bättre. 16 år senare och den senaste videospelsvisionen av Marvels Spiderman är något speciellt både inom grafik och spel.

Topp Nintendo Switch-spel 2021: Bästa Switch-spel varje spelare måste äga Förbi Rik Henderson · 7 April 2021

Street Fighter (1987) vs Street Fighter V (2016)

Vi har goda minnen från att spela en av upprepningarna av de ursprungliga Street Fighter-spelen på en arkadmaskin i vår lokala fisk- och chipbutik.

Saker har kommit långt sedan dess, men klassikerna dör aldrig. Förbättrat ljud, grafik, speciella drag och fler och fler karaktärer gör den här till den ultimata takten och den blir ännu bättre med åldern.

Doom (1993) vs Doom Eternal (2020)

Undergång. Vad kan du säga om det? Sannolikt farfar till alla förstapersonsskjutare och en fullständig klassiker. Doom kanske inte är känt för en gripande historia eller fascinerande karaktärer men det är verkligen visuellt fantastiskt. Ännu mer så de senaste åren, där ny grafik och fysikteknologi har gjort sporen ännu mer groteska.

Mario Kart (1992) vs Mario Kart 8 (2014)

Mario Kart är sannolikt allas favoritflerspelarspel. Kämpar ut med vänner för att dominera banan, samtidigt som du tar tag i olika power-ups och försöker komma ut på toppen. Många vänskap har skapats eller testats på dessa virtuella spår. Liksom de andra spelen på den här listan har Mario Kart kommit långt sedan den först kom till våra spelskärmar 1992.

Nu med Mario Kart Tour kan du till och med njuta av racingklassikern på din smartphone. Vilken tid att leva i.

FIFA International Soccer (1993) vs FIFA 20 (2019)

FIFA startade livet redan 1993, det var ursprungligen tillgängligt för SNES, Sega Mega Drive, Master System och till och med Game Boy. Det visade sig vara så populärt att det var topplistan i sex hela månader i Storbritannien och fortsatte att växa i popularitet när åren gick.

Nya FIFA-spel lanserades med några barnproblem men det kan inte förnekas hur mycket spelet har förändrats visuellt under de senaste decennierna.

Tomb Raider (1996) vs Shadow of the Tomb Raider (2018)

Tomb Raider kallas ofta för att vara pionjären för action-äventyrsspel. Den som spelar spel i serien har förmodligen goda minnen, oavsett om de låser butlern i kylen i Tomb Raider 3 eller helt enkelt spänningen att uppleva genom gravar och hitta dolda skatter. Spelen kan ha haft lite kritik för att göra Lara Croft "sexig" för att sälja fler exemplar, men det var helt klart en vinnande formel för speldesign och marknadsföring som hjälpte till att sälja över 74 miljoner exemplar över hela världen.

Shadow of the Tomb Raider såg spelet växa upp avsevärt, med huvudpersonen mycket mindre sexualiserad och den visuella betoningen läggs istället på spelmiljöer, mekanik och mer. Vackra gravar, otroligt detaljerade omgivningar, magnifik belysning och till och med detaljerat hår är långt ifrån gamla pixlar.

Metal Gear (1987) vs Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

Du kan bli förlåtad för att du tänkte att Metal Gear Solid började livet på PlayStation, men det är faktiskt mycket svårt tillbaka till 1987. Metal Gear är en serie av klassiska action-äventyr stealth videospel skapade av videospellegenden Hideo Kojima. De har varit mest kända för att huvudpersonen smyger sig om kartan som gömmer sig i en kartong. Metal Gear är nu lite av en bedövning, lätt att se på, men absolut inte lätt att spela.

Sonic the Hedgehog (1991) vs Sonic Forces (2017)

Sonic, den supersnabba blå furballen som absolut älskar att samla guldringar. Sonic har sett många olika inkarnationer genom åren. Både 2D- och 3D-utflykter, alla härliga. De nya spelen ser verkligen mycket mer visuellt intressant ut än originalet som kom ut 1991, men grafik är inte allt!

Call of Duty (2003) vs Call of Duty WWII (2017)

Call of Duty kan vara en av de mest kända skyttarna världen över. Vi har många disiga och underbara minnen från originalspelen för alla år sedan. Den nya Call of Duty kommer snart att falla, så det här verkar som en perfekt tid att fira skillnaderna. Inställningen har förändrats några gånger genom åren, men att gå tillbaka till andra världskriget gör det verkligen lättare att jämföra hur mycket spelet har förändrats.

Diablo (1996) vs Diablo III: Rise of the Necromancer (2017)

Diablo startade en lång och mycket älskad serie av rollspel och skivspel 1996. Sedan dess har det blivit en "genredefinierande" serie spel som har blivit bättre och bättre med åren. En sak är säker, fängelsehålorna är mycket snyggare nu.

Need for Speed (1994) vs Need for Speed Payback (2017)

Fantastiska bilar, roliga tävlingsbanor och stadsgator, spänningar med hög oktan, Need for Speed hade alltid allt. Visuella och ljuduppgraderingar som har kommit under åren som gått sedan serien startade har bara gjort spelen ännu mer spännande. Need for Speed har säkert alltid fått våra motorer att svänga.

Hitman: Codename 47 (2000) vs Hitman 3 (2021)

Hitman-serien kan vara det ultimata inom escapism. Klädsel av en professionell hitman för att ta ut farliga mål runt om i världen. Vi har hittat Hitman-spelen fascinerande och fängslande från första gången vi spelade. Det är mycket tillfredsställelse att fullfölja ett uppdrag och få det att se ut som om du aldrig var där.

Spelen har förändrats mycket genom åren, med tillägg av visuella förbättringar, nya kontraktssystem och briljant uppslukande publikfysik som gör allt mer uppslukande och spännande.

Hitman 3 är den senaste i den aktuella serien - en trio av spel med en intressant historia och gott om platser att utforska när du utför dina kontrakt. Det är visuellt strålande och helt tillfredsställande att spela också.

Wolfenstein 3D (1992) vs Wolfenstein Young Blood (2019)

Tekniskt sett började Wolfenstein ursprungligen livet som Castle Wolfenstein redan 1981. Det 8-bitars spelet startade en mängd nazistiska skjutningar, skattplundring, rotade tooting FPS-spel genom åren (nu årtionden). Det mest minnesvärda kan mycket väl ha varit Wolfenstein 3D som släpptes 1992 och, tillsammans med Doom, mycket väl kunde ha haft störst inverkan på framtiden för FPS-spel.

År senare handlar Wolfenstein fortfarande om och ser nu helt strålande ut tack vare modern grafik. Nazisterna är lite mer bonkers än någonsin nu, med futuristiska vapen, mekaniska hundar och mer, men det roliga finns fortfarande säkert.

Assassins Creed (2007) vs Assassins Creed Valhalla (2020)

Assassins Creed har sett många iterationer genom åren och saker och ting har förändrats mycket från tiden för Ezio, mästarmördaren. Och ändå är Assassins Creed fortfarande en fast och bekant favorit. Kampmekaniken, RPG-elementen och grafiken har förändrats mycket sedan 2007, men kärnan har varit densamma.

Assassins Creed Valhalla tog franchisen in i Viking Era och var perfekt tid för lansering av PlayStation 5 och Xbox Series X-konsoler också. Som ett bra mord är timing allt.

Resident Evil (1996) vs Resident Evil 7 (2017)

Det är svårt att tro att skräckskytten Resident Evil började livet 1996 för PlayStation. Det klassiska spelet köpte en fantastisk blandning av zombies, monster och pussel till tidens spelare och har fortsatt att tillhandahålla den underhållningen många gånger under de senaste åren.

År 2017 hade vi den mycket mer visuellt tilltalande Resident Evil 7 som vi tyckte inte bara var skrämmande bra utan också förbättrades ytterligare av PlayStation VR-kompatibilitet. Resident Evil Village är också på väg och visar att det är svårt att döda ett bra zombiespel.

Deus Ex (2000) vs Deus Ex: Mankind Divided (2016)

När vi ursprungligen hörde att Deus Ex startades om, stönade vi och bestörde, förutsatt att det skulle vara omöjligt att återuppliva det klassiska cyberpunk-action RPG på ett tillfredsställande sätt som gjorde den ursprungliga rättvisan.

Men kanske hade vi våra rosa tonade glasögon när vi kom ihåg hur det ursprungliga spelet var. Deus Ex var långt före sin tid och kändes som ett mästerverk, den nyare Mankind Divided and Human Revolution hade inte bara mycket att leva upp till utan hade också mycket modern konkurrens som skulle göra det svårt att sticka ut mot. Ändå var skillnaden i grafik och spel anmärkningsvärd. På bara 16 år hade Deus Ex förändrats otroligt och var fortfarande ett bra spel.

Thief: The Dark Project (1998) vs Thief (2014)

Thief: The Dark Project var ett obestridligt mästerverk när det släpptes 1998. Där många spel vid den tiden handlade om våld och in-your-face-action, var det första spelet i franchisen istället ett långsamt stealth-spel. Ett spel som belönade tålamod och en tyst fot. Vi älskade helt tjuv på samma sätt som vi hade Deus Ex.

År senare startades serien om som "Thief" och även om det nya spelet gjorde ett bra jobb med att vara trogen mot originalet och de bästa elementen i det, möttes det fortfarande med en ljumm mottagning. Vi tyckte verkligen att omstarten var trevlig men inget så speciellt att vi blåste av oss strumporna. Som sagt såg det definitivt mycket bättre än originalet.

Medal of Honor (1999) vs Medal of Honor Above and Beyond (2020)

Innan Call of Duty tog världen med storm, Medal of Honor var andra världskriget shooter som alla älskade. Det första spelet som lanserades på PlayStation och Medal of Honor Allied Assault dök också upp på PC ungefär samma tid. Dessa spel startade en kärleksaffär med andra världskrigsspel som skulle fortsätta i många år framöver.

År senare flyttade Medal of Honor in i den moderna eran, men lyckades inte få samma intresse som Call of Duty när den franchisen gjorde detsamma. Studion stängdes och det såg ut som slutet. Sedan, som Half-Life, återföds Medal of Honor i VR med Medal of Honor: Above and Beyond. En VR-exklusiv titel som är mycket utformad som originalspelen och kommer att fylla dig med nostalgi om du får en chans att spela den. Det finns något fantastiskt med att spela det här spelet i VR, även om det mestadels har mötts med överdriven mottagning av massorna vilket är synd.

Skriva av Adrian Willings. Redigering av Stuart Miles.