Three UK meddelar att Apple Watch äntligen kan kopplas ihop med mobiltelefonen

(Pocket-lint) - Three UK erbjuder nu sina kunder möjligheten att para ihop en Apple Watch Series 7 eller SE med GPS + Cellular med ett befintligt mobilkonto.

Alternativet har varit tillgängligt via andra nät under en tid och ger nu Three-abonnenter möjlighet att använda en Apple Watch för att ta emot samtal och meddelanden samt strömma musik utan att behöva ha sin iPhone i närheten.

När klockan är kopplad kommer den att använda samma telefonnummer som kundens iPhone - eSIM stöds nu äntligen av det brittiska nätet.

Som en del av tillkännagivandet erbjuder Three nu Apple Watch Series 7 från 20 pund per månad under de första sex månaderna, eller Apple Watch SE från 12 pund per månad under de första sex månaderna.

Du får också tre månaders Apple Fitness+ gratis vid köp av en av dem.

Om du redan har en Apple Watch med GPS + Cellular kan du koppla den till ett mobilabonnemang hos Three UK för 7 pund per månad extra.

Du kan läsa mer om hur du kopplar din smartwatch med hjälp av leverantörens online-guide här. Du behöver en Apple iPhone 6s eller högre för att det ska fungera.

"Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder smartwatchparning. Kunderna har efterfrågat denna möjlighet eftersom det är ett så bra sätt att hålla kontakten med allt som är viktigt för dig, utan att behöva bära med sig enheten överallt", säger Andy Foy, chef för nya produkter på Three.

