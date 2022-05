Så här får du Google Assistant på din Samsung Galaxy Watch 4

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du äger en Galaxy Watch 4 och tålmodigt har väntat på stöd för Google Assistant kan du vara glad att veta att det officiellt börjar införas.

Google teasade först Google Assistant som körs på Galaxy Watch 4 i februari. Med väckningsordet"Hej Google" öppnas din Galaxy Watch 4 till ett svart gränssnitt med fullskärm och en ljusbalk som svarar på din röstinmatning. Du ser också Google Assistant-logotypen visas med "Hej, hur kan jag hjälpa dig?".

Här är allt du behöver veta, inklusive hur du får Assistant.

Samsung ber Galaxy Watch 4-användare att uppdatera till en ny "Assistant"-app som visas i listan Google Play > Mina appar (eller sök i klockans Play Store).

När du har laddat ner den senaste versionen av appen kommer Google Assistant att visas som en ny ikon i appstartaren på din klocka. En första lansering kommer att be dig att "Aktivera Google Assistant på din klocka". Du kommer sedan att hänvisas till din telefon för att slutföra installationsprocessen.

Uppdatera och starta den senaste versionen av Assitant-appen på din klocka. Du kommer att bli ombedd att aktivera Google Assistant. Öppna din assistent med "Hej Google" och godkänn röstmatchning. Välj dina inställningar som att spara ljud och få personliga resultat. Nu kan du prata med Google Assistant.

På din Galaxy Watch kan du gärna be Google Assistant att:

Hantera din tid (t.ex. "starta en timer" eller "ställa in påminnelser").

Kontrollera ditt smarta hem (t.ex. "tänd ljuset i sovrummet").

Besvara dina frågor (t.ex. "Hur är vädret i dag?").

ringa eller skicka meddelanden till någon (t.ex. "ring John")

Ja, förutom appikonen och väckningsordet kan Assistant aktiveras via en hårdvaruknapp på din Galaxy Watch 4. Gå till Inställningar > Avancerade funktioner > Anpassa nycklar. Den ska visas under "Dubbeltryck" eller "Tryck och håll in" på hemtangenten. Du kan aktivera eller inaktivera "Hej Google" och "Talutgång" (under Inställningar > Google > Assistant).

Google Assistant är tillgänglig på 10 marknader, bland annat Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Taiwan, Korea, Storbritannien och USA.

Google Assistant har stöd för 12 språk på Galaxy Watch 4. Dessa inkluderar danska, engelska (amerikansk, kanadensisk, brittisk, australisk och irländsk), japanska, koreanska, spanska, franska (kanadensisk och fransk) och taiwanesiska.

Ja, ägare av Galaxy Watch 4 kan fortfarande få tillgång till röstassistentfunktionen Bixby direkt från handleden.

Skriva av Maggie Tillman.