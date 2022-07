Qualcomm presenterar ett nytt Snapdragon Wear-chipset för smartklockor

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Efter vad som verkar vara en evighet sedan Snapdragon Wear 4100-chipsetet lanserades verkar det som om Qualcomm är på väg att ersätta det med en nyare, modernare plattform.

Företaget har teasat ett tillkännagivande via sitt eget officiella handtag på Twitter med ett kryptiskt uttalande som lyder "The clock is ticking on something big", tillsammans med en 3D-animation som tydligt visar en smartklocka och en processor, tillsammans med taglinen "wear what matters".

Klockan tickar på något stort. pic.twitter.com/0bYaGf3SrF- Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022

Jämfört med utvecklingen av dess smartphoneplattform är uppdateringarna av dess kärnchipset för bärbara produkter få och långt ifrån varandra. Och ses ofta som att de levererar undermåliga prestanda.

Den nya plattformen förväntas bli Snapdragon Wear 5100 - som ersätter 4100 - och påstås vara byggd med hjälp av en 4nm-processteknik och erbjuda mycket bättre prestanda än den nuvarande versionen.

Enligt WinFuture kommer det nya chipsetet också att ha en effektivare kärndesign som - i sin tur - kommer att leda till mycket bättre batteritid.

Det påstås att det kommer att ha en samprocessor som hanterar bakgrundsuppgifter för uppkoppling, håller dig ansluten till Wi-Fi och Bluetooth, levererar notiser och uppdateringar, men utan att använda de större, mer strömslukande kärnorna.

Det skulle också kunna innebära att Wear OS 3 skulle få större spridning bland tillverkare av smartklockor som använder Googles plattform för bärbara enheter. Dessa märken, som Skagen, Fossil, Michael Kors och andra modemärken tenderar alla att använda den standard- eller "standard"-hårdvaruplattformen.

Andra förbättringar skulle kunna vara tillagda funktioner som falldetektering och bättre haptisk återkoppling, vilket gör att hela upplevelsen av den Wear-drivna klockan blir mer i linje med den superpopulära Apple Watch.

Vi kommer att få veta mer officiellt från Qualcomm inom en snar framtid, men för tillfället ger teasern oss något att se fram emot.

Skriva av Cam Bunton.