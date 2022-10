Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Även om Googles senaste produktpresentationsevent är nära förestående, med Pixel 7, 7 Pro och Pixel Watch som ska lanseras officiellt på torsdag, betyder det inte att det kommer att vara tyst i ryktesspridningen under tiden. Faktum är att två av de största läckorna hittills bara har dykt upp på nätet - båda rör klockan.

Pixel Watch är inte direkt en hemlighet - företaget har självt släppt teaser-videor inför debuten under Made by Google - men vi tvivlar på att det finns mycket kvar att visa upp under evenemanget.

Steve Hemmerstoffer, även känd som @OnLeaks, har lagt ut en hög med bilder av Googles första egna Wear OS-enhet på SlashLeaks, som visar nästan alla färger och bandalternativ.

Fick just tag på en massa #Google #PixelWatch promomaterial som visar alla färgalternativ och Watch Bands för första gången. Vissa detaljer avslöjas också...@Slashleaks https://t.co/HzbWeGGSKP pic.twitter.com/N0uiKaKXo0- Steve H.McFly (@OnLeaks) 1 oktober 2022

De är av påstått marknadsföringsmaterial och läckaren avslöjade några detaljer vid sidan av dem. Klockan kommer att vara vattentät till 50 meter, hävdar han, kommer att ha Corning Gorilla Glass på framsidan och ha sensorer för sömnövervakning, hjärtfrekvens och EKG-spårning. Den kommer också att levereras med sex månaders gratis Fitbit Premium.

Fitbit nämns också i den andra stora läckan som har dykt upp. Twitter-läckaren @_snoopytech_ lade upp en påstådd officiell reklam för enheten under helgen.

Den avslöjar några andra viktiga detaljer, inklusive ett ytterligare bandalternativ som kommer att komma efter lanseringen - ett i metall.

Du kommer att kunna ta emot samtal på din handled och kartanvisningar kommer att fungera oberoende av en telefon (på LTE-versionen, antar vi).

Vi får veta det med säkerhet om några dagar.

Skriva av Rik Henderson.