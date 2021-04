Hur man parar ihop och ställer in Wear OS-klockor med en iPhone

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När den först lanserades var Googles smartwatch-plattform - då kallad Android Wear - endast kompatibel med Android-telefoner. Vid den tiden antogs det av traditionella teknikföretag som Motorola, Samsung och LG.

Under åren sedan har det drivits till vanliga modemärkesenheter. Det är nu mer troligt att du hittar den på klockor tillverkade av bland annat Fossil , Skagen, Montblanc och till och med Casio. På grund av den ökande överklagandet har plattformen gjorts mer plattform för att vädja till fler köpare.

Det innebär specifikt att öppna klockorna för iPhone-användare och inte längre begränsa den till Android-telefonägare. I den här guiden visar vi hur du parar ihop de två och vad mer du kan göra för att göra det till en mer fullständig upplevelse.

Ditt första steg, som du förväntar dig, är att ladda ner Wear OS-appen från App Store till din iPhone. När den har laddats ner öppnar du den och trycker på ikonen "Start setup" i appen på din telefon.

Innan du parkopplar måste du godkänna några villkor innan du möjliggör åtkomst till din Bluetooth. Aktivera det och ta sedan tag i klockan och se till att den är påslagen och laddad.

Välj språk [På vakten] Håller med villkoren [På klockan] Gå tillbaka till Wear OS [På telefonen] Välj klockan från listan på din telefonskärm Kontrollera att parningskoder matchar och trycker på "Pair" på båda enheterna Kontrollera nu att den andra koden matchar och tryck "fortsätt" på din telefon

Välj ditt språk på din klocka, tryck på krysset för att godkänna villkoren och gå nu tillbaka till Wear OS-appen på din iPhone. Du bör se din klocka visas på iPhone-skärmen. Välj det nu.

Nu ser du en Bluetooth-parningsbegäran och en kod på klockskärmen samt en kod på din iPhones skärm. Tryck på "Para ihop".

Nu ska den visa dig en annan kod på båda skärmarna igen, se till att de matchar och fortsätt sedan. Det mesta av nästa del är allt gjort på Wear OS-appen på din telefon, så att du kan lägga ner klockan en liten stund.

Vid den här tiden måste du berätta för klockan vilket Wi-Fi-nätverk du ska ansluta till, så välj ditt nätverk från listan och skriv in lösenordet för det.

När det är klart måste du välja ditt Google-konto, så välj ditt konto i listrutan längst ner och tryck på "Fortsätt". Om du inte har ett har du möjlighet att skapa ett konto från appen här.

Därefter måste du logga in på ditt Google-konto med det lösenord du har för det. Det väntar lite medan kontouppgifterna går mellan enheter.

Nästa steg är helt enkelt att låta din klocka komma åt vissa funktioner från din klocka, som kalender, aviseringar, kontakter och plats för att aktivera nyckelfunktionerna. Gå igenom alla dessa behörighetsskärmar i Wear OS-appen och se till att du möjliggör åtkomst till de funktioner den behöver.

När denna process är klar är din klocka inställd och redo att gå.

Öppna Bluetooth-inställningsmenyn på din iPhone Se till att Bluetooth är på Gå till Inställningar> Anslutbarhet> Bluetooth på din klocka Aktivera nu alternativet att använda spela ditt telefonsamtalsljud genom klockan

Det finns också en funktion som låter dig svara på telefonsamtal på din klocka, men det är värt att notera att det inte stöds på alla Wear OS-klockor.

När du först ställer in klockan bör du se ett meddelande som påminner dig om att aktivera funktionen. Så tryck på det meddelandet för att ta upp det och se till att telefonens Bluetooth är aktiv och att telefonen kan upptäckas.

Vänta tills den visas på klockskärmen och tryck för att para ihop. Bekräfta att koder matchar och tryck på para på din iPhone, och nu när du får ett telefonsamtal på din telefon kan du svara på det från klockan.

Om det meddelandet inte dyker upp, gå till Inställningar> Anslutbarhet> Bluetooth på klockans meny och det finns ett alternativ där för att växla om möjligheten att spela telefonens ljud från samtal via klockan. Slå på det.

Du kan aktivera Google Fit hälsospårningsfunktioner genom att installera Google Fit på din telefon och även aktivera Google Pay för att aktivera kontaktlösa betalningar.

Ladda ner Google Fit från App Store Logga in med ditt google konto Svep åt vänster på din klocka och tryck för att ställa in Google Fit på Wear OS

Starta Google Fit-appen för iPhone och logga in med ditt Google-konto. I den första installationen finns det en enkel process som inkluderar att dela all din Apple Health-data och som importerar tidigare träningspass till appen. Du måste också ställa in dina mål och mätningar.

Svep nu över på din klocka och logga in på Google Fit igen på klockan.

Detta kommer - en gång till - att be om tillstånd för åtkomst till olika mätvärden, specifikt GPS-positionsdata, pulsmätning och allmän aktivitetsspårning. Liksom telefonappen förklarar den hjärt- och aktivitetsmål.

Svep ner på klockan Tryck på ikonen Betala Slutför processen på din telefon

Du kan även ställa in Google Pay för kontaktlösa betalningar. Svep ner från toppen och tryck på "Betala" och aktivera sedan NFC. (Om din klocka inte har NFC kan du inte göra det här).

Tryck på Ställ in det och nu måste du ställa in en klock-PIN eller ett lösenord för att säkra det, sedan bekräftar du det Google-konto du vill använda för Google Pay.

Därefter måste du hämta din telefon och fortsätta processen här, lägga till dina kortuppgifter (förutsatt att din bank stöder Google Pay) eller välja det kort du vill använda i en lista med befintliga alternativ.

Din bank kommer att kräva att du autentiserar det genom att ange ditt kortsäkerhetsnummer och sedan använda tvåfaktorsverifiering, troligen via sms. Men när det är klart kommer du att kunna svepa ner, trycka på Gpay och sedan göra kontaktlösa betalningar från din klocka.

