Så här lägger du till Spotify i din Garmin-klocka

(Pocket-lint) - Sedan Spotify först blev kompatibelt med Garmin klockor har listan över kompatibla enheter vuxit avsevärt. Det var ursprungligen ganska begränsat, men så är det inte längre. Många av de modeller som släppts de senaste åren kan nu spela offline Spotify.

Här är allt du behöver veta om hur du installerar Spotify på din Garmin-klocka och hur du laddar ner och synkroniserar spellistor.

Premium Spotify-konto (inte gratis)

En kompatibel Garmin-klocka (lista nedan - rätt från april 2021)

Tillgång till ett Wi-Fi-nätverk

Minst 50 procent batteri på klockan eller någonstans för att ansluta det för att ladda

Din smartphone med Garmin Connect-appen installerad och inloggad på ditt Garmin-konto

Det första steget i installationen är att hitta appen i Garmins egen appbutik, kallad Connect IQ Store. På iPhone hittar du detta i avsnittet "Mer" i Garmin Connect-appen på din telefon. Välj "Mer" och rulla ner tills du ser "Connect IQ Store".

På Android är det liknande, förutom att fliken "mer" finns på en annan plats. Tryck på sidofältets menyikon i det övre vänstra hörnet och du bör hitta alternativet för att komma åt Connect IQ Store i listan som visas.

När du väl har startat butiken laddar den en enhetsspecifik butiksfront, så om du har Fenix 5 Plus (eller en annan kompatibel klocka efter bredare lansering) kan du söka efter Spotify i sökfältet, och den kommer att dyka upp som det första alternativet.

När du har tryckt på nedladdningsknappen, som alla andra nedladdade appar eller urtavlor, installeras den på din Garmin-bärbarhet efter nästa synkronisering.

Så snart synkroniseringen har skett bör din klocka visa dig ett meddelande som säger att en ny musikleverantör har lagts till. Tryck på välj / ok (röd knapp på Fenix 6 Pro) så ser du en skärm som välkomnar dig till musikspelaren. Välj nu en leverantör och välj "Spotify".

Välj alternativet för att aktivera / ställa in det så får du ett meddelande på din telefon från Garmin Connect-appen som ber dig logga in och auktorisera att tjänsten ska användas på din klocka. Sedan loggar du bara in på ditt Spotify Premium-konto, kontrollerar villkoren, godkänner det och godkänner det sedan för användning på din Garmin-klocka.

Pocket-lint

Därefter kan du välja spellistor direkt på din klocka, antingen de rekommenderade eller de du själv har skapat.

Öppna musikfunktionen på din klocka (på Fenix tryck och håll ned "ned" -knappen). Öppna menyn och välj "Bibliotek" och sedan "Lägg till musik & podcaster". Välj nu bland alternativen i listan. För att lägga till dina egna skapade eller följda spellistor, välj bara "Spellistor" så får du en lista över alla spellistor du antingen har skapat för dig själv eller som du har följt.

Det verkar ta lite tid att ladda dem, men när de väl är laddade kan du bläddra igenom och välja de spellistor du vill ladda ner till din klocka.

Pocket-lint

Om du inte redan har gjort det kommer du nu att be dig att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk så att det kan ladda ner / synkronisera de spår du har valt. Som en sidoanteckning - om ditt batteri är under 50 procent, måste du också ansluta klockan till ett eluttag för att ladda den medan den laddas ner.

När allt detta är klart har du nu alla spellistor du vill ha på din klocka (lagring tillåter).

Nu, för att lyssna behöver du bara para ihop din klocka med ett par av dina favorit Bluetooth-hörlurar, och borta. Du har din favoritmusik, från den mest populära streamingtjänsten, direkt på din handled.

Captain Marvel, D2 Air, D2 Delta, D2 Delta PX, Delta S, Darth Vader, Descent MK2 och MK2i, First Avenger, Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Rey, Venu, Venu 2, Venu 2S, Venu Sq. Music, Vivoactive 3 Music, Vivoactive 4

Fenix: 5 Plus, 5S Plus, 5X Plus, 6 Pro, 6 Sapphire, 6 Pro Dual Power, 6 Pro Solar, 6S Pro, 6S Sapphire, 6S Pro Dual Power, 6S Pro Solar, 6X Pro, 6X Sapphire, 6X Pro Solar

MARQ: Äventyrare, friidrottare, flygare, kapten, befälhavare, förare, expedition och golfare

Quatix: 6, 6X, 6X Solar, 6X Dual Power

Skriva av Cam Bunton.