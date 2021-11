G-Shock Black Friday-rean sänker 50 % rabatt på många modeller

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Casio driver Black Friday- försäljning på sina sajter, inklusive G-Shock-butiken i Storbritannien.

Från 23 till 29 november 2021 erbjuder den ett antal olika modeller med upp till 50 procent rabatt.

Det inkluderar den fantastiska svarta och guldfärgade GD-100GB. Kommer med en delad LCD-skärm, den har automatisk LED-belysning och världstidsfunktion.

Se de bästa Casio G-Shock Black Friday-erbjudandena nedan...

These watches have excellent deals on the G-Shock online store.

Spara nästan £250 på denna roséguld G-Shock GMW-B5000GD Baserat på DW-5000C-serien är detta roséguldnummer en retroklassiker med en modern twist. Det är den första klockan från G-Shock som kommer med denna nyans i en jonplattfinish. Nu prissatt £499 £249.50. Visa erbjudande

G-Shock DW-5610SUS med 50 % rabatt Denna robusta tvåfärgade modell är vattentät till 200 meter och kommer med både ett tygband och ett av uretan. Du hittar den här för £129 £64.50. Visa erbjudande

Spara nästan £100 på G-Shock GM-6900SCM Den här är från kamouflageserien och har ett halvtransparent band med ett mönster som löper igenom. Det är nu bara £199 £99.50. Visa erbjudande

You can find other Casio G-Shock Black Friday deals on its dedicated store pages right here.

Some additional models are now out of stock, but it might still be worth checking to see if more stock is inbound.

