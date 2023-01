I år väntas få dåliga uppdateringar av Apple Watch, iPad och AirPods

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Förväntningarna på Apples uppdateringar av Apple Watch, iPad och AirPods år 2023 bör dämpas, enligt en ny rapport om Apples planer.

Medan Apple brukar uppdatera de flesta av sina produkter en gång per år, rapporteras det att arbetet med företagets kommande AR/VR-headset har fått planerna för allt annat att bli lidande. Det headsetet förväntas nu komma inom de närmaste månaderna, men Bloombergs Mark Gurman säger att vi inte ska förvänta oss att resten av Apples produktuppdateringar ska vara lika spännande.

Enligt Gurman, som skriver via det veckovisa nyhetsbrevet Power On, kan Apple ha "färre stora genombrott att visa upp i år" tack vare sitt fokus på headsetet. "Apple har dragit in resurser från flera avdelningar för hårdvaru- och mjukvaruteknik", säger han och tillägger att åtgärden "hämmade andra projekt, varav vissa redan led av sina egna förseningar och budgetnedskärningar till följd av den ekonomiska nedgången".

Som ett resultat av detta tror Gurman att iPad-serien inte kommer att få några stora uppdateringar i år, om ens någon, medan Apple Watch bara kommer att få mindre prestandaförstärkningar utan någon ny design i sikte. Det är en liknande historia för AirPods, där Gurman säger att de "förmodligen inte kommer att få några anmärkningsvärda uppdateringar under 2023". AirPods är en av de få produktlinjer som Apple inte uppdaterar årligen, så det kanske inte är så ovanligt. Företaget släppte de uppdaterade AirPods Pro först i slutet av förra året också. Den tredje generationen AirPods kom ett år tidigare.

När det gäller Apple TV säger Gurman att den inte kommer att få någon uppdatering alls i år.

Skriva av Oliver Haslam.