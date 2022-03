Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple har lämnat in ett antal patent som tyder på att företaget tittar på nästa generations Force Touch-teknik som kan dyka upp i framtida modeller av Apple Watch , AirPods eller iPhone.

Patenten som lämnats in till US Patent & Trademark Office upptäcktes av PatentlyApple ( via 9to5Mac ) och de hänvisar till kraft-tryckssensorer och deras olika användningsområden i olika Apple-enheter.

Ett av patenten diskuterar användningen av kraftsensorer i "små formfaktorenheter", vilket förmodligen skulle hänvisa till produkter som Apple Watch och AirPods . Patentet visar en Apple Watch med en tryckkänslig sidoknapp, vilket kan möjliggöra fler funktioner på en framtida modell som Series 8 , utan att lägga till extra fysiska knappar.

Det finns också ett annat patent som hänvisar till trycksensorer i smarta band, vilket gör att de kan upptäcka blodtryck och pulsvågshastighet. Det har länge ryktats att framtida modeller av Apple Watch kommer att erbjuda mer när det gäller hälsofunktioner som blodtrycksövervakning och blodsockernivåer, även om det inte är klart hur långt fram i tiden detta kommer att vara.

Ett annat av patenten presenterade hur mikroelektromekaniska vätsketrycksensorer kunde användas inom MacBooks styrplatta eller under iPhones display för att "exakt upptäcka små eller gradvisa förändringar i kraft."

Detta liknar vad 3D Touch erbjöd, som sedan har ersatts av Haptic Touch i iPhones. 3D Touch-tekniken möjliggjorde lite fler funktioner som Peek och Pop, även om den var mer komplicerad att implementera än vad Haptic Touch är. Kanske kommer den nya tekniken som nämns i patentet att möjliggöra samma funktioner som 3D Touch men via en enklare leverans.

Tänk på att en patentansökan inte är en garanti för att en funktion kommer att lanseras, så bli inte för upphetsad just nu. En eller flera tryckkänsliga knappar på Apple Watch skulle dock vara vettigt.

Skriva av Britta O'Boyle.