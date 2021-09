Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple forskar påstås med team från University of California, Los Angeles, om hur iPhone och Apple Watch kan hjälpa till att upptäcka de tidiga varningstecknen på en användares kognitiva nedgång, eller till och med så långt som att avgöra om de har depression, enligt en exklusiv betalväggsrapport av The Wall Street Journal .

Informationen kommer från en myriad av individuella användardata som samlats in på iOS -enheter, inklusive sömnspårning , aktivitetsnivåer och rörlighet, skrivmönster, kostinformation och mer. Förhoppningen är att avgöra om en cocktail av olika beteenden på ett tillförlitligt sätt kan formuleras tillsammans för att skapa en konsekvent algoritm som är tillräckligt noggrann för att meddela användarna om deras potentiella ohälsa.

Apple har spenderat år på att utveckla Apple Watch till ett hälso- och fitnesscentrum, och varje år visar det kontinuerliga tillägget av mer kroppsliga spårningsfunktioner och hälsofunktioner att företaget har ambitiösa planer för att ta Apple Watchs förmågor till nästa nivå.

Även om en framtida iPhone eller Apple Watch naturligtvis inte kan ge någon en officiell medicinsk diagnos om deras psykiska hälsa, med en extra förespråkare på handleden för att hålla användarna medvetna om deras beteendemönster och hur det kan påverka dem skulle säkert vara till nytta för nästan alla.

Det här skulle inte vara första gången Apple försöker experimentera med att använda hälsospårningsfunktionerna på sina enheter för att ”gissa” ett användares tillstånd. Vid starten av COVID -19 -pandemin började Apple undersöka med University of Washington School of Medicine för att se om det fanns någon korrelation till hälsodata som samlats in på Apple Watch med bärare som slutade testa positivt för viruset - i hopp om att i slutändan kunna skicka ut en tidig varningssignal till användare som har goda chanser att ha smittats av COVID utan att visa några synliga symptom ännu.

Vid företagets senaste hårdvaruevenemang meddelade Apple att den senaste Apple Watch Series 7 kommer att innehålla mer avancerad sömnspårningsteknik, med målet att fler användare faktiskt ska bära sin klocka i säng varje kväll.

