Apple Watch Series 7 släppningsdatum, funktioner, specifikationer, rykten

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apples nästa smartwatch kommer att visas före årets slut, troligen vid sidan av iPhone 13 -serien , och det har spekulerats mycket om vad som kan dyka upp.

Här är allt vi hittills har hört om Apple Watch Series 7, blandat med vår önskelista.

Förmodligen Apple Watch Series 7

Till skillnad från iPhone rörde Apple sig inte med namngivningsstrukturen Watch. Sedan originalet följdes av Apple Watch Series 1 har företaget använt sekvensnummer varje år.

Det är därför mycket troligt att vi kan förvänta oss att 2021: s klocka kommer att kallas Apple Watch Series 7, efter 2020 års Apple Watch Series 6 . Vi såg också Watch SE lansera 2020, men det är ännu inte klart om det kommer att uppdateras varje år.

Den eller de nya klockorna kommer att köra Apples watchOS 8, som förhandsgranskades under Apples utvecklarkonferens i början av juni. Du kan läsa allt om de funktioner som kommer till Apple Watch i vår separata watchOS 8 -funktion .

September 2021

Förmodligen från $ 399/£ 379

Apple håller vanligtvis sitt iPhone -lanseringshändelse i september varje år och nästa iteration av klockan meddelas normalt samtidigt.

Naturligtvis följde saker inte riktigt den "normala" vägen 2020. Apple Watch Series 6 och Watch SE avslöjades inför iPhone 12 -serien den 15 september 2020.

För närvarande är det ännu inte känt om Apple kommer att återgå till traditionen för 2021. Om det gör det, skulle vi pennor den 7 september 2021, men vi skulle lägga det i en mycket lätt penna för närvarande som 14 september har också nämnts för lanseringen av iPhone 13. Vi förväntar oss att rykten kommer att dyka upp under de närmaste veckorna om olika läckare som påstår sig veta, men den officiella informationen kommer tidigast tidigt i slutet av augusti 2021.

Prismässigt börjar Apple Watch Series 6 på $ 399/£ 379. Vi förväntar oss samma bollplank för Series 7.

Fyrkantigare kanter som iPhone 12?

Explorer Edition?

Apple Watch Series 4 gjorde några stora designändringar när det gäller visning och Series 5, Series 6 och Watch SE antar samma design. Den allmänna stilen och formen förblir densamma som den ursprungliga klockan , men de nyare klockorna erbjuder mycket mer skärm i liknande fotspår.

Det kan därför vara så att Series 7 erbjuder några större designändringar, eftersom Series 5 bara har lagt till en alltid påslagen display och inbyggd kompass, medan Series 6 har lagt till en blodsyresensor .

Rykten säger att det undersöks ett runt urtavla och en omslutande flexibel display, men det har också talats om en fyrkantig design för Series 7, som följer i samma fotspår som iPhone 12-modellerna, iPad Air och M1 iMac . Det sägs också att skärmen kommer att vara plattare och närmare det främre glaset, medan själva höljet sägs vara något tjockare.

En mer robust, "Explorer Edition" Apple Watch har också nämnts, vilket kan se vissa designändringar. Rykten tyder på att det kan komma med ett gummerat fodral.

Fokusera på fitness - mer avancerade funktioner

Bättre sömnspårning

Förbättrad batteritid

Smarta remmar

När det gäller funktioner förväntar vi oss fler hälso- och träningsfunktioner i Series 7, kanske till exempel Garmin med en återställningsfunktion som liknar Body Battery till exempel. Garmin gör också ett bra jobb med att göra det möjligt för användare att dela sina körningar eller aktiviteter så vi skulle inte bli förvånade över att se Apple ta ett blad ur den här boken.

Det hävdas att det kommer att finnas en "Time to Run" -funktion och Audio Meditations som går med i funktionen "Time to Walk" på Fitness+.

Vi skulle vilja se batteriförbättringar för att matcha andra smartklockor på marknaden, som Samsung Galaxy Watch 3 och vi skulle också vilja se mer avancerad sömnspårning på Series 7, samt roamingfunktioner.

Apple avslöjade sömnspårning som en del av watchOS 7, vilket innebär att den också är tillgänglig på äldre Apple -klockor, men den är inte så detaljerad som vissa andra enheter på marknaden. Kanske kan någon extra hårdvara på Series 7 lägga upp den med Fitbit och Garmin. Vi vet att andningsfrekvensen kommer med watchOS 8, men vi skulle vilja se mer än så.

Med watchOS 8 kommer Apple Watch att kunna låsa upp mer. I stället för att bara låsa upp din Mac och iPhone när en ansiktsmask upptäcks, kan den fungera som en digital nyckel för dig hemma, till exempel om du har ett kompatibelt lås.

Andra möjligheter för Watch Series 7 kan innefatta saker som smarta remmar, tredjepartsstöd för urtavlor, en kamera och Face ID eller en fingeravtryckssensor under displayen, även om vi misstänker att den senare är önsketänkande snarare än troliga tillägg, främst på grund av brist utrymme för sensorerna.

Här är alla rykten och nyheter hittills kring framtida Apple -klockor.

91Mobiles publicerade några versioner av Apple Watch Series 7 som verkar stödja idén om en fyrkantig design för nästa smartwatch. Ultrabredbandsteknik sägs också vara ombord och skärmen sägs vara plattare.

Det har kommit en rapport som tyder på att Apple iPhone 13 kan lanseras 14 september, vilket innebär att Apple Watch Series 7 också kan lanseras detta datum. Inget är dock bekräftat än.

Mark Gurman från Bloomberg publicerade sitt Power On -nyhetsbrev som beskriver några saker som förväntas för Apples kommande enheter. Nyhetsbrevet hävdar att Apple Watch Series 7 kommer att erbjuda en snabbare processor, liten omdesign, plattare skärm och Time to Walk och Audio Meditations in Fitness+.

Apple förhandsgranskade de funktioner som kommer att titta på OS 8 under dag ett av WWDC 21 -konferensen.

Läckaren Jon Prosser hävdade att Apple Warch Series 7 skulle komma med en redesign och ett nytt grönt färgalternativ.

Matt Talks Tech / AppleTrack

En viktig funktion som kommer till Apple Watch kunde ha avslöjats i en SEC-ansökan för Storbritanniens baserade start Rockley Photonics.

Rockley Photonics konstruerar sensorer för övervakning av en persons blod med hjälp av infrarött ljus. Sensorerna kan användas för att övervaka blodsockret och alkoholhalten.

En rapport från Bloomberg föreslog att Apple överväger lanseringen av en helt ny Apple Watch-modell som är utformad för idrottare, vandrare och dem som skulle använda smartwatch i extrema miljöer. Det sägs starta 2021 eller 2022 och eventuellt erbjuda ett gummerat fodral.

MacRumours rapporterade att Apple skulle kunna undersöka en potentiell "redesign för Apple Watch, inklusive ett rundat urtavla, en flexibel display som kan vikas runt och digitalt anpassningsbara klockband". Rapporten kom efter upptäckten av en nyligen beviljad patentansökan.

Läckaren Max Weinbach skingrade rykten om att Apple Watch Series 7 skulle innehålla glukosövervakning. Det var en funktion som tidigare rapporterats, men Weinbach har hävdat att den inte kommer ännu.

Ett patent lämnades in av Apple för en ljussensor på baksidan av klockan som skulle skina ljus på användarens handled och generera en fältbild av området.

Bilden skulle ha vener från din arm och bör vara lika unik som ett fingeravtryck, så att Apple Watch kan känna igen vem som har satt på Apple Watch och låsa upp den i enlighet därmed.

9to5 rapporterade att analytikern Ming-Chi Kuo hävdade att en ny Apple Watch-design tidigast skulle komma 2021. Rapporten sa att Kuo spekulerar i att en "betydande formfaktordesignändring skulle komma med nya Apple Watch -modeller tidigast i 2H21."

MacRumours rapporterade att Apple var i samtal med taiwanesiska displaytillverkare om att använda microLED -skärmar i sina produkter 2020. Det såg vi inte i Watch Series 6, men kanske är detta något vi kommer att se på Watch Series 7.

Som vi har sett från introduktionen av hjärtövervakningsfunktioner är Apple angelägen om att göra Apple Watch till en enhet som främjar liv. Enligt ett Apple -patent kan en framtida enhet upptäcka vilken typ av vatten det är i och därför bedöma om du har ramlat i en flod eller havet och sedan bedöma din situation. Om klockans GPS till exempel bedömer att du är på djupt vatten kan den ställas in för att varna myndigheter.

En av de mest utmärkande sakerna med Apple Watch är Digital Crown. Nu kan det vara att få några nya funktioner för att göra den beröring eller ljuskänslig. Säkert skulle Apple tänka sig att kronan skulle bli mer känslig genom dessa metoder, inte mindre. Återigen har dessa upptäckts tack vare ett patentmeddelande .

"Kronan kan innehålla en ljusstyrningsfunktion som är konfigurerad för att rikta, på det bildavkännande elementet, en bild av ett objekt i kontakt med bildytan", säger filningen. Kronan kan eventuellt upptäcka fingrets rörelse när du roterar eller vidrör kronan.

Apple Insider föreslår att detta kan innebära att Digital Crown har mindre fysisk massa, vilket gör att det blir plats inom klockan för andra komponenter.

Ett patent upptäckt av Patently Apple visar att Apple Watch Digital Crown ersätts av en optisk fingeravtrycksläsare i stället som sedan kan känna igen gester, till exempel om du skulle rotera den virtuella kronan.

För närvarande tycker vi att det är osannolikt att Apple skulle ta bort Digital Crown eftersom det är en av de mest utmärkande egenskaperna hos klockan. Men det här kan hända i en framtida version av Apple Watch snarare än för det här året, naturligtvis.

Apple lämnade in ett patent som gör Apple Watch -skärmen till en Touch ID -sensor. Patentet noterar att "displayen kan tillhandahålla en bild- eller videoutgång för klockkroppen 100. Displayen kan också tillhandahålla en ingångsyta för en eller flera inmatningsanordningar såsom en beröringsavkänningsanordning, kraftavkänningsanordning, temperaturavkännande anordning, och/eller en fingeravtryckssensor. "

Medan vi ser många telefoner med fingeravtrycksläsare under skärmen nu, skulle det här steget kräva en ganska hög teknikutveckling på grund av klockans mindre storlek.

Analytiker Ming-Chi Kuo hävdade att Apple kommer att införa en ultraljudsfingeravtryckssensor i iPhone 2021, men han sa också att tekniken kan användas i en ny Apple Watch.

För närvarande har Apple Watch ingen biometrisk säkerhet, men en fingeravtryckssensor på displayen gör att den kan erbjuda en del, utan att ändra designen.

The Fast Company rapporterade att Apple har anställt många kliniker och ingenjörer för att arbeta med hälsofunktioner för Apple Watch, som sägs innehålla blodtryck, blodsocker eller diabeteshantering och sömnspårning eller vetenskap. Med tanke på att dessa inte förekom i serie 6, kanske de är avsedda för serie 7?

Ett patent på cirkulär skärmteknik godkändes , efter att det ursprungligen inlämnades i januari 2016. I ansökan nämndes slitage på handleden, vilket ledde till att vissa antog att en cirkulär Apple Watch skulle komma.