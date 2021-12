Familjeinställningar på Apple Watch: Funktioner, hur det fungerar, mer

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple har en mjukvarufunktion för Apple Watch som heter Family Setup. Funktionen är utformad för att hjälpa dig att ställa in och hantera en Apple Watch för antingen ett barn eller morförälder – även om de inte äger en iPhone – där du styr vilka appar de kan använda och hur smartklockan används.

Här är allt du behöver veta om Family Setup inklusive vad det kan göra och hur det fungerar.

WatchOS 7-funktion

Tillåter barn och äldre vuxna att använda Apple Watch utan iPhone

Family Setup är en funktion som introducerades i WatchOS 7-programuppdateringen 2020 som gör att en Apple Watch kan konfigureras via en förälders eller vårdnadshavares iPhone, utan att behöva använda iPhone därefter. Innan Family Setup-funktionen, för att använda en Apple Watch, var du tvungen att para ihop den med den användarens iPhone.

Med Family Setup-funktionen kan du använda din egen iPhone för att para ihop flera klockor för barn eller äldre familjemedlemmar, och de får sitt eget telefonnummer och konto, som du sedan kan hjälpa till att styra från din enhet.

Apple Watch-användare som inte har en iPhone kan fortfarande använda funktioner som Emergency SOS, Medical ID, FaceTime, Health-appen och App Store, eftersom klockan har sitt eget nummer.

Family Setup introducerar också föräldrakontrollliknande funktioner (tänk ScreenTime men för din klocka), som platsspårning för barn, ett Stör-ej-liknande skoltid-läge för att hjälpa barnen att hålla fokus och mer.

Fungerar endast med mobilmodellerna av Apple Watch Series 4 eller senare

Förälder eller vårdnadshavare behöver iPhone 6s eller senare

Family Setup kräver mobilmodeller av Apple Watch Series 4 eller senare med watchOS 7, ihopkopplade med en förälders eller vårdnadshavares iPhone 6s eller senare som kör iOS 14 eller senare.

Det kommer inte att fungera på Apple Watch 3.

Apple

Barn och äldre vuxna måste vara medlemmar i samma hushåll för att använda Family Setup. De kommer var och en att få sitt eget telefonnummer genom ett separat mobilabonnemang, och genom att använda sitt eget Apple-ID kan de använda tjänster som Kalender, Påminnelser, Meddelanden och mer.

Du, som förälder, kan godkänna alla kontakter, så att barn säkert kan använda alla kommunikationsfunktioner.

Det finns möjlighet att ställa in automatiska platsaviseringar, så att du kan meddelas om var ditt barn befinner sig.

Olika platser kan läggas till och är alla sökbara via Apple Maps - du skriver till exempel helt enkelt in ditt barns skola, och när du väl har ställt in en plats kan du få meddelanden om när de anländer, lämnar eller bara är "inte på den platsen.

Utöver det kan du också få regelbundna varningar antingen "en gång" eller "varje gång". Och självklart kan du se var de är via Hitta min-appen , så att du vet om de är på väg hem eller fortfarande hänger i de lokala butikerna.

En av de bekymmer du kan ha när du ger ditt barn en Apple Watch är att de kommer att få problem i skolan. Det finns ett "Skoltidsläge" som effektivt blockerar användaren från att göra en massa saker som att leka med appar eller ladda upp kalkylatorn för att hjälpa till i sin mattelektion.

Klockan kan ställas in för att ha flera scheman och kan innehålla pauser. Skoltid blockerar appar och komplikationer och aktiverar funktionen Stör ej. Endast nödsamtal och aviseringar kommer att slå igenom. Det betyder att du kan sms:a något viktigt till dem, men de kan inte sms:a tillbaka till dig.

När på urtavlan ändras till att ha en stor gul cirkel, och tanken är förmodligen att lärare så småningom kommer att bli kloka på det faktum att en gul cirkel betyder att klockan är låst och inte får ditt barn i trubbel. Lycka till med det.

I ytterligare ett steg för att uppmuntra barn att inte mixtra kan du också se hur många gånger ditt barn har försökt låsa upp Apple Watch medan skoltiden är påslagen.

Utöver skoltid finns det allmänna kommunikationsgränser och kontroller som kan ställas in. Du kan tillämpa begränsningar för telefon-, FaceTime-, meddelanden och iCloud-kontakter, inklusive huruvida det ska användas eller inte medan skärmtid och driftstopp är på, inga lister runt kanterna etc. Du kommer också att kunna hantera och redigera ditt barns kontakter , välj och redigera smarta svar för meddelanden och lägg till ett Gmail-konto.

Om de använder Emergency SOS-funktionen kommer du automatiskt att meddelas om de är listade som en nödkontakt. Du kan ställa in dig själv som en ICE-kontakt, men det fungerar inte på samma sätt som att trycka länge på sidoknappen för att ringa räddningstjänsten.

Apple Family Setup-användare (dvs. dina barn) kommer att kunna komma åt Watch App Store för att ladda ner appar från tredje part direkt på sina enheter, men du kommer att kunna hantera vad som är tillgängligt för dem att ladda ner.

De kommer också att kunna använda Memoji-appen på Apple Watch för att skapa anpassade Memojis som kan delas medan de skickar meddelanden till vänner eller visas som en urtavla.

Apple har också finjusterat aktivitetsringarnas upplevelse för barn med en övergång från Move calories to Move minutes. Dessutom har träningen utomhuspromenad, löpning utomhus och utomhuscykel anpassats specifikt för barn. De motiverande budskapen är skräddarsydda för relevanta läsnivåer, särskilt med tanke på att användare så unga som sex nu skulle kunna bära en Apple Watch.

Kanske mer användbart för dem som planerar att ge en Apple Watch till en äldre vuxen, är att du får ett meddelande om Apple Watch upptäcker att bäraren har fallit eller rapporterar oregelbunden rytm som stöds på nyare Apple Watch-modeller. Användaren måste ge tillstånd först.

I USA kommer föräldrar att kunna använda en funktion som heter Apple Cash Family för att skicka pengar till barn att spendera via Apple Pay . Du kan också se ditt barns köp direkt i Wallet på din egen iPhone.

Måste ställa in familjedelning och Apple-ID:n först

Det första du behöver göra är att se till att iPhone du använder för den första installationen är inom 10 meter från Apple Watch. Du måste också se till att du aktiverar Familjedelning och skaffa ett Apple-ID för barnet eller den äldre familjemedlemmen i hushållet.

Mobiltjänst krävs också för att använda alla Family Setup-funktioner.

När du har tagit hänsyn till alla dessa saker, följ stegen nedan för Family Setup.

Be familjemedlemmen att ta på sig Apple Watch och justera den därefter Slå på Apple Watch genom att trycka och hålla in sidoknappen tills Apple-logotypen visas Ta med din iPhone nära Apple Watch och vänta på ihopkopplingsskärmen Tryck på Fortsätt Alternativt öppnar du Apple Watch-appen på din iPhone > Alla klockor > Koppla ihop ny klocka Tryck på Ställ in för en familjemedlem och tryck sedan på Fortsätt på nästa skärm Placera din iPhone så att Apple Watch visas i sökaren i Apple Watch-appen för att para ihop enheterna Tryck på Konfigurera Apple Watch. Följ instruktionerna.

