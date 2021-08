Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ring är en av stjärnorna i det smarta hemmet, med Video Doorbell som en av de anslutna enheterna som alla vill ha.

Ring Video Doorbell kommer att göra din ytterdörr till en uppkopplad upplevelse, med smarttelefonaviseringar, vilket möjliggör tvåvägskommunikation och fånga video av alla som kommer till din dörr.

Men det är mycket mer än så. Se till att du är enringmästare med våra omfattande tips och tricks.

squirrel_widget_4440190

Behöver jag några verktyg för installation? Den batteridrivna Ring Video Doorbell är den vanligaste enheten som människor väljer och verktygen du behöver för installation finns i lådan. Du kan behöva en borr beroende på var du vill installera den, men annars tillhandahålls allt, inklusive kilfästen. Om du är ute efter en Pro -modell måste du kontrollera de befintliga ledningarna.

Vilken Ring Video Doorbell ska jag köpa? Det beror på vad du behöver. Det finns den grundläggande Video Doorbell, den äldre Video Doorbell 2, nya Video Doorbell 3 och 3 Plus, Video Doorbell 4, Video Doorbell Pro och Door View Cam. Pro behöver en kabelanslutning medan de andra körs på batterier. Du kan hitta en fullständig jämförelse av enheter här, men Ring Video Doorbell 4 kommer att vara det bästa valet för många.

Behöver jag en smartphone för att använda Ring? Du behöver en kompatibel smartphone för att konfigurera din Ring Video Doorbell. En av fördelarna med att ha en Ring -videodörrklocka är att du får dessa varningar på din telefon. Men om telefonerna är utanför huset kommer Ring Video Doorbell fortfarande att ringa.

Behöver jag en ringklocka? Ringklockan eller ringklockan Pro är en separat klocka/klocka för din ringdörrklocka. Det är inte nödvändigt, men det låter dig ha dörrklockan i andra rum i huset så att du inte är beroende av smartphone -varningar.

Kan du använda en befintlig klocka med Ring? Ja. Om du har en trådbunden dörrklocka som du byter ut mot Ring kan du ansluta din Ring Video Doorbell för att fortsätta använda din AC -klocka. Mer information finns i installationsanvisningarna eller supportavsnittet på Rings webbplats .

Skapa ett separat Wi-Fi-nätverk för dina Ring-enheter: Detta är en grundläggande smart hem säkerhetsåtgärd. Om du kan skapa ett andra Wi-Fi-nätverk från din router är det värt att skilja dina smarta hemenheter från det vanliga nätverk du skulle använda för enheter som telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Om du har ett säkerhetsöverträdelse genom din smarta hemenhet kan detta begränsa åtkomsten till annan information i ditt nätverk.

Kan jag använda Ring utan prenumeration? Jo det kan du. Det finns en gratis övervakningsnivå utan extra kostnad. Det tillåter alla anslutna funktioner i Ring, men sparar inte någon video för dig att komma åt senare - det är live eller ingenting. Protect Basic -planen erbjuder 30 dagars online lagring för all video som spelas in för 2,50 £/3 $ i månaden. Om du har flera Ring -enheter kan du behöva Protect Plus -abonnemanget för £ 8/$ 10 i månaden.

squirrel_widget_157629

Ring kan se vad som händer runt ditt hem, så du vill också se till att ditt konto är säkert.

Så här aktiverar du tvåfaktorautentisering: Tvåfaktorsautentisering innebär att du behöver mer än bara ett lösenord för att komma åt ditt konto-du behöver också en kod skickad till din smartphone. Du kan aktivera detta i kontot andra via Ring -webbplatsen eller i avsnittet Kontrollcenter i Ring -appen.

Så här tar du bort Ringåtkomst från enheter: Om du har autentiserat många enheter över tid med Ring, men inte har en aning om vilka enheterna nu är, kan du ta bort dem alla från ditt konto i Kontrollcenter. Gå bara in i appen så ser du "auktoriserade klientenheter". Det finns alternativet att "ta bort allt" här - men kom ihåg att du då måste logga in på enheter som du vill ge åtkomst till Ring.

Tillåt polisåtkomst till dina videor: Om du är i USA finns det ett alternativ i Kontrollcenter för att tillåta förfrågningar om polisen vill komma åt en video i ditt område. Detta kan vara för att samla bevis på ett brott - men du måste ge tillstånd till begäran för att tillåta det att hända.

Låt varningar öppna helskärmsvideo: Om du verkligen vill se vad som händer kan du ha alla varningar öppna som helskärmsvideo på din mobila enhet. Gå in i appmenyn, hitta din enhet och klicka på inställningskuggen längst upp till höger. Här är alternativet att slå på.

Aktivera rika aviseringar i Ring -appen: Det betyder att du inte behöver öppna appen för att se vad som händer, det ger dig en förhandsvisning i aviseringarna. Gå in i appen Ring, enheter och öppna enheten. Välj sedan smarta aviseringar och aktivera rika aviseringar.

Så här stänger du av rörelsemeddelanden: Du kan stänga av rörelsemeddelanden, men fortfarande ha rörelseinspelning. Gå in i Ring -appen och du hittar alternativ för rörelsevarningar i Video Doorbell, såväl som för dina Chimes. Du kan stänga av dessa varningar om du inte vill ha dem.

Anpassa rörelseupptagningsområdet och området: Du kan välja zoner som du vill ha rörelsedetektering för. Det kan till exempel vara att utesluta ett område med förbipasserande trafik. Gå in i appmenyn, välj din enhet och sedan rörelseinställningar. Här kan du ändra intervall, zon, frekvens eller använda guiden.

Sätt rörelsedetektering på ett schema: När du är hemma kanske du inte behöver rörelsedetektering, men kanske föredrar det när du är ute på jobbet. Gå in på de avancerade inställningarna för rörelsedetektering och du kan definiera tider och dagar för att ha rörelsedetektering aktiverad.

Snooze dina rörelsevarningar: Om du har många som kommer och går - kanske du laddar bilen eller har dörren öppen för en fest - kan du snooze rörelsevarningarna genom appen. Gå in i inställningarna, hitta dina enheter och slå på snooze rätt tid. Du får också det här alternativet genom aviseringar på Android -enheter.

Med Video Doorbell och Video Doorbell 2/3/4 finns det ett internt batteri medan Ring Video Doorbell Pro är ansluten. På Ring Video Doorbell 2/3/4 är detta batteri avtagbart, vilket gör det enkelt att hantera batteriet.

Hur länge håller ringbatteriet? Batterilivslängden på Ring Video Doorbell beror på hur ofta den används och hur många rörelsevarningar den upptäcker. Det kan vara ett par månader, men i ett livligare hus kan det vara ett par veckor. Vädret gör också en stor skillnad, vilket minskar livet när det blir kallare.

Hur kontrollerar jag batteriets livslängd? Det finns en visuell ikon i appen, men om du går in i enhetsinställningarna och trycker på "enhetshälsa" får du en ordentlig batteriprocent. När batteriet tar slut får du varningar om att det är lågt.

Vrid svängrörelsedetektering för att förlänga batteriet: Om du upptäcker att batteriet inte håller länge, kommer du att få ett bättre liv genom att byta till en lättare rörelsedetekteringsfrekvens. Om det är lämpligt beror på vad du vill upptäcka och om du har andra säkerhetsenheter.

Fungerar Ring Video Doorbell med ett urladdat batteri? Nej, om du har Ring Video Doorbell eller Ring Video Doorbell 2/3/4 behöver det batteriet. Om batteriet är urladdat får du inget svar från det - inga ringsignaler, inga varningar, inga aviseringar, inga ljud.

Kan jag köpa ett extra Ring Video Doorbell -batteri? Du kan och du borde. Det finns ingen snabb laddning på batteriet, så det tar ett antal timmar att ladda batteriet helt. Du kan få extra batterier så att du kan behålla ett fulladdat.

squirrel_widget_167994

Stäng av mobilvideoåtkomst: Det här är ett annat alternativ i appinställningarna som sparar batterilivslängd - åtkomst till livevideoflöde använder mycket ström.

Använd skrivbordsappen för att hålla kontakten: När du sitter vid ditt skrivbord eller spelar med hörlurar är skrivbordsappen mycket bekvämare än att använda telefonen hela tiden. Det kommer att ta dessa varningar till din dator. Du kan ladda ner appen här för Mac, Windows, iOS eller Android.

De bästa Google Home- och Nest Hub-erbjudanden för juli 2021 Förbi Chris Hall · 7 Juli 2021 Besparingar i hela familjen Google och Nest

Använd Alexa för att se Ring Video: Alexa stöder Ring och Echo Show och Spot (och Fire Tablets med Alexa) kan visa Ring -videoflöde. Installera helt enkelt Ring Skill via Alexa -appen för att aktivera länkning. Sedan kan du be Alexa att visa din Ring Video Doorbell på en Echo Show eller liknande.

Svara på din dörr med Echo Show eller Echo Spot: När du trycker på din dörrklocka kan du be Alexa att svara på dörren - bara säga "Alexa, svara på ytterdörren" så kan du prata med den som står vid dörren. Om det inte fungerar, försök avinstallera Ring Alexa -färdigheten och installera om det.

Använd Alexa Routines för att skapa anpassade åtgärder: Ring är nu en av de enheter som stöds av Alexa Routines. Det betyder att du kan få Alexa att utföra särskilda åtgärder när rörelse detekteras eller dörrklockan trycks in. Det kan vara att ändra en ljus färg eller göra ett anpassat tillkännagivande. Du kan konfigurera dem i din Alexa -app, med fullständiga instruktioner här .

Skapa anpassade ringåtgärder med IFTTT: Ring är också IFTTT -kompatibel, vilket innebär att du kan länka ditt konto och skapa anpassade åtgärder med andra IFTTT -enheter eller tjänster. Anpassade recept inkluderar att sänka din Sonos -volym när någon ringer på dörren, pausar din TiVo, eller kanske spelar in på din Arlo -kamera - eller skapar ditt eget recept. Du hittar alla detaljer här .

Använda Ring med Google Home: Google kommer inte att göra så mycket med Ring som Alexa, men du kan fortfarande använda röst för att slå på inspelning eller stänga av rörelsevarningar. Du kan dock inte se liveströmmen, så du kanske vill överväga Nest Hello istället om du är bunden till Google -systemet.