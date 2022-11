Philips Hue Festavia-lampor kan göra julgranen smartare

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - De av oss som har investerat i att göra våra hem smarta har troligen lagt till en smart kontakt till våra juldekorationer för att tända och släcka julgransbelysningen automatiskt, men nu har Philips Hue ytterligare ett alternativ att överväga i år.

Philips Hue Festavia-stränglamporna kan inte bara ställas in för att tändas och släckas på distans eller via en röstassistent, utan de kan också ställas in på flera olika färger i samma grupp.

En uppsättning innehåller 250 smarta mini-LED:er som kan användas för att dekorera granen eller hängas upp på andra ställen i hemmet. De styrs via Hue-appen och kan byta färg, dimmas eller schemaläggas med hjälp av din smartphone.

De kan också synkroniseras med musik med hjälp av Spotify- och Samsung SmartThingsintegrationen, för att verkligen få igång festen. Ljusen blinkar, dämpas och lyser upp i takt med låtar eller spellistor.

Förutom de vanliga Hue-färgväxlingsfunktionerna kan Festavia-lamporna användas med en ny funktion i appen - Sparkle. Det är en effekt som även fungerar med annan Hue-belysning och skapar en glittrande atmosfär.

"Vi är ständigt innovativa för att utöka de sätt på vilka användarna kan uppleva belysning i sina hem", säger Jasper Vervoort, affärsledare för Philips Hue på Signify.

"Vi är mycket stolta över att kunna presentera våra nya smarta stränglampor, en innovation som många användare från hela världen har väntat på. Med Philips Hue Festavia stränglampor kan vem som helst skapa en personlig ljusupplevelse under julhelgen. Hemmen kommer att lysa upp som aldrig förr."

Philips Hue Festavia string lights kommer att finnas tillgängliga från och med den 15 november i Storbritannien till priset av 139,99 pund.

Skriva av Rik Henderson.