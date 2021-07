Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google började migrera funktioner från Nest-appen till Google Home-appen för ganska länge sedan och när processen fortsätter ser en ny uppdatering av Google Home-appen några fantastiska funktioner visas för Nest Hello-videodörrklockan .

Den senaste uppdateringen - som är version 2.40.1.10 i Google Play Butik och 2.40.104 i App Store - visar Quick Responses and Quiet Time-funktioner som läggs till i Google Home-appen för Nest Hello.

Tidigare erbjöds dessa funktioner bara i Nest-appen, så medan du kunde se en livestream av din videodörrklocka och få åtkomst till vissa inställningar via Google Home-appen, som att slå på eller stänga av kameran och prata genom mikrofonen, hade du för att öppna Nest-appen separat för att t.ex. starta en tyst period.

Quiet Time on the Nest Hello låter dig stänga av Hello: s inomhusklocka och besökarmeddelanden i 30 minuter, en timme, 90 minuter, två timmar eller tre timmar. Snabba svar under tiden tillåter användare att få Hello att automatiskt svara med "Du kan lämna det", "Vi kommer att ha rätt med dig" och "Vi kan inte svara på dörren".

För att hitta snabba svar och tyst tid för Nest Hello i Google Home-appen, följ stegen nedan.

Se till att din Google Home-app är uppdaterad Öppna Google Home-appen Tryck på ditt Nest Hello-videoflöde från listan Tryck på Mer under livevideoflödet Klicka på Quiet Time eller Quick Responses

Google Home-appuppdateringen lanseras för närvarande, så om du inte har den ännu, gå till din respektive appbutik och se om uppdateringen är tillgänglig för att tvinga nedladdningen.