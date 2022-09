iRobot Roomba Combo J7+ kan dammsuga och moppa samtidigt

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - iRobot har presenterat sin senaste Roomba robotdammsugare, Roomba Combo J7+, och den tar ett välkommet steg framåt genom att kunna dammsuga och moppa samtidigt, utan att behöva växla manuellt.

Moppsystemet är kopplat till en mekanisk arm som kan svänga uppåt och bort från golvet och vila ovanför dammsugaren när den inte används, vilket innebär att den inte lämnar efter sig några våta fläckar på de mattor och mattor den möter.

Dammsugaren är, föga förvånande, en lite uppgraderad version av den redan utgivna Roomba J7+, och innehåller också några uppgraderingar av operativsystemet, Roomba OS, med fler som kan läggas till med tiden tack vare uppdateringar från molnet som Roomba kan distribuera.

Många robotdammsugare har numera inbyggda moppningsfunktioner, men i de flesta fall måste ägaren antingen aktivera dem manuellt genom att byta ut en del, eller så måste dammsugaren återvända till sin basstation för att byta läge innan den ger sig ut för att städa dina hårda golv.

Att ha en dammsugare som kan göra detta byte i farten tar oss ett steg närmare den allt-i-ett-lösning som många människor drömmer om när de köper en robotdammsugare, så det ska bli intressant att se om konkurrenter som Roborock kan komma ikapp den funktionen särskilt snabbt.

Roomba Combo J7+ kommer att lanseras i Europa och USA den 4 oktober 2022, från 1 099 dollar, med europeiska priser som ännu inte tillkännagivits.

Skriva av Max Freeman-Mills.