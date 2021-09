Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - iRobot har meddelat en mjukvaruuppdatering som kommer till sin portfölj avrobotdammsugare och moppar som gör dem smartare och levererar nya funktioner.

Genius 3.0 Home Intelligence-mjukvaruuppdateringen kommer att vara en över-the-air-uppdatering och det kommer att gynna flera av de äldre robotdammsugarna, inklusive S9+ och i7+ , samt den nyligen tillkännagivna J7 och J7+.

De nya funktionerna inkluderar Clean While Im Away, som kommer att se din robot dammsuga använda telefonens plats för att automatiskt starta och sluta rengöra när telefonen lämnar eller återgår till en definierad gräns som du ställt in. En funktion för smart karttränning och förslag på rumsnamn hjälper användare att anpassa smarta kartor, medan uppskattningar av städningstider ger dig en grov uppfattning om hur mycket längre en rengöring kommer att ta.

Programvaruuppdateringen kommer också att ge Quiet Drive som stänger av dammsugningskomponenter när din robot flyttar till och från rengöringsjobb, och det kommer också en Stör ej -funktion, tillsammans med hälsorekommendationer för ditt robotdammsugare. Alexa och Google Assistant -kompatibiliteten får också en uppdatering, med feedback från assistenterna.



Det är värt att notera att vissa funktioner från Genius 3.0 -uppdateringen endast är kompatibla med robotdammsugare och moppar med Imprint Smart Mapping -robotar, som Roomba i7/i7+, Roomba s9/s9+, Roomba j7/j7+robotdammsugare och Braava jet m6 robotmoppar.

