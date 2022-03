Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Set-top box-jätten Humax har tillkännagivit en ny Wi-Fi-smartplugg , som ett överraskande inträde på marknaden för smarta hem .

Företaget är mest känt för sina Android TV-, Freeview- och Freesat-boxar, även om dess nya smarta tillbehör antyder en pivot till det bredare smarta hemmet.

Själva pluggen kan kopplas till både Google Assistant och Alexa , vilket fungerar som ett smartare alternativ till vanliga alternativ.

Mer avancerad integration för Humax Aura- ägare är dock tillgänglig via Google Home, med kontakten som kan slås på och av via set-top-boxens fjärrkontroll.

För de som vill ha sina egna sekvenser kan Humax Wi-Fi Smart Plug också vävas in iIFTTT -världen.

Som med rivaliserande pluggar kan tillbehöret också styras via appen för att ställa in scheman, med Humax Smart Living (tillgänglig på iOS och Android) som låter användare ställa in timers och scheman för att pluggen och dess anslutna enheter ska slås på eller av.

Intressant nog kommer den också att logga energiförbrukningen för de inkopplade enheterna, vilket ger en titt på ström, effekt, spänning och total kWh. Allt detta återkopplas sedan till appen, vilket gör att användare kan spåra trender i grafer över tid - och, naturligtvis, använda detta för att potentiellt minska sin energianvändning.

Bästa Ring-erbjudanden: Hitta billiga erbjudanden på Ring-dörrklockor och kameror Förbi Conor Allison · 10 Januari 2022 Ring erbjuder ett brett utbud av kamera- och videodörrklockor. Här är de bästa erbjudandena.

Det finns till och med en barnsäker stängning som täcker kontaktens tre stift, för att skydda barn mot oavsiktliga stötar.

Kontakten kommer att säljas för £14,95 och är tillgänglig från Humax , även om vi är osäkra på när eller om enheten kommer att nå andra marknader.

Skriva av Conor Allison.