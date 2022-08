Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Att lämna sitt hem är alltid en risk.

Du har ett stort utrymme fullt av dina mest värdefulla ägodelar som du lämnar helt obemannat under långa perioder. Och det är oundvikligt. Du måste åka till jobbet. Du har ärenden att uträtta. Dessutom håller semestrar dig borta från hemmet i flera dagar, eller till och med veckor, i taget.

Skydd är av största vikt.

Det är där EZVIZ CB8 Battery PT Camera kommer in i bilden. Den här smarta kameran är det perfekta tillägget till din säkerhetsinstallation av många skäl. I den här artikeln granskas flera av de viktigaste funktionerna som gör att EZVIZ CB8 Battery PT Camera kan skydda ditt hem.

Vad händer när en vanlig övervakningskamera upptäcker en inkräktare?

Tyvärr inte särskilt mycket. Kameran registrerar vad som händer men kan inte aktivt göra något för att förhindra intrånget.

EZVIZ CB8 Battery PT Camera är annorlunda på grund av sitt Active Guard System, som kombinerar två effektiva förebyggande åtgärder. För det första har den en högljudd siren som börjar blinka så snart den upptäcker en rörlig person i ditt hem. För det andra åtföljs sirenen av ett par strålkastare som blinkar upprepade gånger för att göra det uppenbart för inkräktare och alla som befinner sig i närheten av din fastighet att något är fel.

Med Active Guard System kan EZVIZ CB8 Battery PT Camera skrämma bort tjuvar och inkräktare innan de gör någon skada.

Att spela in bilder av en inkräktare betyder inte mycket om videon är pixlig. Du kommer inte att kunna se personens ansikte eller några andra identifierande kännetecken. Som ett resultat av detta är filmen mindre användbar än vad den kunde ha varit.

Tack vare sin 2K-upplösning behöver du inte oroa dig för det problemet med EZVIZ CB8 Battery PT Camera. Varje bild av det filmade materialet är kristallklart, vilket gör det mycket lättare att identifiera inkräktare.

EZVIZ CB8 Battery PT Camera kan spela in bilder i upp till 210 dagar innan den behöver laddas om. Det innebär att du kan begränsa stilleståndstiden för inspelning så att din kamera nästan alltid är funktionsduglig.

Men vad händer om du vill ha skydd dygnet runt 365 dagar om året?

EZVIZ CB8 Battery PT Camera erbjuder det också om du ansluter den till en EZVIZ Solar Panel. Dessa paneler ger en konstant strömkälla så att du aldrig lämnar ditt hem sårbart för att din enhet behöver laddas.

Så värdefullt som Active Guard System är, låter det också som något som kan utlösas av varje rörelse i huset. Kanske är du orolig för att husdjur som rör sig framför kameran kan utlösa dess varningar och störa din dag (eller nattsömn) i processen.

Den goda nyheten är att EZVIZ har tagit hänsyn till dessa problem genom att införa sitt smarta system för detektering av mänsklig rörelse. Detta system använder en algoritm för att upptäcka personformar för att se till att det endast varnar dig för människoformade objekt som rör sig i ditt hem.

Även en 2K-upplösning kanske inte kan visa allt du behöver se om någon smyger runt ditt hus i mörkret. Standardnattseende är inte heller till någon större hjälp på grund av den gröna färgton som den applicerar på allt som kameran registrerar.

Du behöver full färg hela tiden för att fånga varje detalj av en inkräktare.

Även här levererar EZVIZ CB8 Battery PT Camera.

Den spelar in video i full färg oavsett tid på dygnet. Det innebär att dina inspelningar är tydliga både i upplösning och färg. När du skickar dina bilder till myndigheterna kan de utöka sitt sökande baserat på färgen på de kläder en inkräktare bär, samt deras allmänna egenskaper.

EZVIZ CB8 Battery PT Camera har en MicroSD-plats som är kompatibel med kort med en kapacitet på upp till 256 GB. Det är viktigt eftersom du behöver ett stort minneskort för att lagra 2K-filmer.

Video med en 2K-upplösning kräver cirka 2,4 GB lagringsutrymme per timme inspelat material. Under loppet av 24 timmar blir det 57,6 GB. Med ett MicroSD-kort på 256 GB kan du spela in mer än fyra dagars material innan du behöver radera något. Ännu bättre är att CB8 stöder inspelning vid person- eller rörelsedetektering, för att ytterligare maximera användningen av lagringsutrymmet.

De flesta övervakningskameror pekar i en enda riktning och spelar in. Även roterande kameror begränsas av sitt synfält, vilket innebär att de inte kan spela in allt som händer runt omkring dem samtidigt.

Tack vare EZVIZ CB8 Battery PT Camera panoramatäckning får du möjlighet att se allt. Kameran erbjuder 360-graders panoramisk inspelning för att säkerställa att inkräktare inte kan missbruka döda vinklar.

Med sina högkvalitativa inspelningar, sin panoramavy och sitt smarta system för att upptäcka människor är EZVIZ CB8 Battery PT Camera den idealiska säkerhetslösningen för hemmet. Den bygger på vanliga säkerhetskameror med en mängd funktioner som gör den mer effektiv. Kombinera allt detta med Active Guard System och du får en kamera som erbjuder förebyggande åtgärder och möjlighet att samla in användbara bevis.