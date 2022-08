Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Traditionella övervakningskameror har en stor brist - de kan inte övervaka varje centimeter av din egendom. Även de mest sofistikerade övervakningskamerorna med vidvinkelobjektiv leder till döda vinklar som kan manipuleras av ovälkomna gäster. Med traditionella övervakningskameror är det enda sättet att eliminera döda vinklar att installera flera kameror i varje utrymme för att rikta in sig på olika vinklar, vilket kan bli ganska dyrt och besvärligt. Med panoreringskameror kan du däremot täcka alla vinklar på din fastighet för att eliminera alla blinda fläckar.

EZVIZ har nyligen presenterat C8W Pro, en av världens mest sofistikerade pan-and-tilt-kameror. Till skillnad från traditionella övervakningskameror använder C8W Pro artificiell intelligens och funktioner för mänsklig upptäckt för att panorera mot rörelsekällan. I stället för att köpa flera säkerhetskameror för olika vinklar kan du täcka alla vinklar med en kamera. Förutom C8W Pro kan du även hitta andra pan- och tiltkameror i C8-serien av säkerhetskameror.

I den här artikeln beskrivs de mest attraktiva funktionerna hos EZVIZ C8W Pro pan- och tiltkamera.

EZVIZ C8W Pro är en säkerhetskamera med en 2K-upplösning och 360° panoramisk täckning. Enhetens pan- och tiltmekanism fungerar tillsammans med funktioner för rörelsedetektering och människodetektering för att ge dig en komplett bild av omgivningen. Enheten har funktioner för 340° horisontell rotation och 80° vertikal rotation, vilket är tillräckligt för att täcka alla möjliga vinklar. När den kombineras med funktioner för rörelsedetektering och automatisk spårning kommer 360° panoramasynen verkligen till liv.

EZVIZ C8W Pro har en kraftfull algoritm för artificiell intelligens som kan identifiera rörelser från människor och fordon. Istället för att enbart fokusera på rörelse, som också kan uppstå på grund av darrande löv eller insekter, fokuserar C8W Pros AI på formen hos fordon och människor. På så sätt eliminerar C8W Pro falska larm från livlösa föremål. Du kan också anpassa detektionszoner för att eliminera rörelser från vissa områden, till exempel gatan.

C8W Pro kan låsa in sig i de områden som registrerar rörelser från människor och fordon. När den har låst in sig på rörelsekällan roterar kameran för att följa människans rörelse och registrera aktiviteten. Du kan använda den här funktionen för att följa dina husdjurs eller nära och kära personers aktiviteter. Och om en inkräktare tar sig in på eller kommer nära din fastighet kan du vara säker på att kameran kommer att följa deras rörelser.

Ett av de problem som folk har med traditionella panoreringskameror är att de inte alltid återvänder till de viktigaste vinklarna. Men med C8W Pro kan du programmera upp till 12 viktiga vinklar. Oavsett hur komplex spårningen är kommer kamerans lins att fokusera på de viktigaste vinklarna, till exempel hemmets in- och utgångar. Även efter att ha följt rörelser kommer den alltid att återvända till de intressanta vinklarna.

C8W Pro har en inbyggd mikrofon som gör att du kan kommunicera med potentiella inkräktare, besökare eller budbärare. Du kan helt enkelt tala in i din smartphone-app så att du kan kommunicera med besökarna. Detta är det perfekta sättet att skrämma bort potentiella inkräktare eller prata med leveransagenter. Du kan informera dina leveransagenter om var du vill att de ska placera dina paket eller om du har några andra instruktioner.

C8W Pro har dynamisk nattsyn med tre kraftfulla lägen - nattsyn i fullfärg, nattsyn i svartvitt och smart nattsyn. Kameran har två inbyggda strålkastare som ger fullfärgad nattsyn. Om du inte vill ha spotlightsna påslagna kan du växla till infraröd nattsyn, som ger upp till 30 meters svartvit syn. Eller så kan du använda smart nattsyn, som övergår till nattsyn i färg när mänskliga rörelser upptäcks.

C8W Pro har en aktiv försvarsfunktion som gör att du kan skydda din egendom från potentiella inkräktare. När kamerans sensorer för människo- och rörelsedetektering identifierar inkräktare börjar kameran låta en högljudd siren ljuda och blinka med två strålkastare. Detta är det mest effektiva sättet att skrämma bort inkräktare och hindra dem från att ta sig in på din fastighet.

EZVIZ C8W Pro är utan tvekan en av de mest kraftfulla och sofistikerade pan-and-tilt-kamerorna på marknaden. Förutom att eliminera döda vinklar arbetar den motoriserade pan- och tiltmekanismen med AI-funktioner för mänsklig upptäckt och automatisk spårning för att säkerställa optimal precision av filmmaterialet. Om du letar efter en avancerad säkerhetskamera som potentiella inkräktare inte kan undvika är EZVIZ C8-serien värd att överväga.

