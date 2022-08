Så här väljer du ett microSD-kort för smarta säkerhetskameror i hemmet

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du har investerat i en smart säkerhetskamera för hemmet, eller en videodörrklocka för den delen, är det troligt att den har en microSD-kortplats.

Beroende på hur du använder din säkerhetskamera kan valet av rätt SD-kort vara viktigare än du tror.

I den här guiden berättar vi allt du behöver veta om hur du väljer rätt kort för jobbet.

Självklart används microSD-kortet för att spela in video, men i en värld av smart hemteknik kanske du förväntar dig att du bara kan lagra allt i molnet.

Nåväl, det är säkert möjligt att förlita sig på enbart molnlagring och de flesta smarta hemkameror fungerar utan problem utan att ett SD-kort är installerat, men det finns några skäl till att du bör överväga att spela in lokalt.

För det första, i händelse av ett internetavbrott kommer din tjusiga smarta kamera inte att kunna spela in någonting utan ett microSD-kort installerat. Så för sinnesfridens skull föredrar vi alltid att ha ett kort i våra kameror.

För det andra innebär användning av lokal lagring att du ofta kan undvika abonnemangsavgifter, eftersom du inte behöver lagra data på din kameraleverantörs servrar. Detta blir allt viktigare om du har flera kameror från olika märken, eftersom det snabbt blir dyrt att betala en prenumeration för varje märke.

Om du använder en lokal inspelningsmetod ökar också din integritet, eftersom uppgifterna lagras hos dig och inte skickas ut på internet.

Slutligen ger användning av ett microSD-kort fler alternativ när det gäller inspelning. Många molntjänster tillåter inte kontinuerlig inspelning dygnet runt, men om du vill kan du göra det med ett microSD-kort - och det finns vanligtvis ett alternativ för att skriva över det äldsta materialet när kortet är fullt, vilket garanterar att du alltid har en inspelning om du behöver den.

Det finns en mängd olika SD-kortklassificeringar som du hittar på förpackningar och produktlistor. Med så många kan det vara svårt att hålla reda på vad varje klassificering betyder, så här kommer en snabb genomgång.

Det finns tre huvudtyper av microSD-kort: SD, SDHC och SDXC. I huvudsak talar dessa klassificeringar bara om den maximala lagringskapaciteten för en viss typ av SD-kort.

Standard microSD-kort introducerades redan 2005 och hade då en maximal lagringskapacitet på 2 GB. Detta var imponerande då, men det är uppenbart att saker och ting har kommit långt under den tid som gått sedan dess.

SDHC står för Secure Digital High Capacity, formfaktorn är densamma men dessa kort har en maxkapacitet på 32 GB.

SDXC betyder Secure Digital Extended Capacity och dessa kan nå upp till hela 2 TB. De flesta moderna kort kommer att bära SDXC-logotypen.

Hastighetsklassificeringarna är där det blir lite rörigare, eftersom det finns tre huvudstandarder och de överlappar varandra ganska mycket. Ofta hittar du alla tre annonserade på en och samma gång.

Alla klassificeringar syftar till att berätta samma sak, nämligen kortets lägsta sekventiella skrivhastighet. Det enklaste sättet att förstå dessa klassificeringar är att kontrollera tabellen nedan:

Kraven på SD-kortets hastighet varierar mellan olika säkerhetskameramodeller, så det är bäst att läsa manualen för att kontrollera vad du behöver. En snabb tumregel är dock att om din kamera kan spela in i upplösningar över 1080p, till exempel 2K och 4K, bör du välja ett kort som erbjuder klass 10 / UHS 1 / V10 eller högre.

Det är först relativt nyligen som vi har sett microSD-kort som är utformade specifikt för övervakningskameror komma ut på marknaden, men för dem som tar sin säkerhet på allvar är det ett välkommet tillskott.

De flesta SD-kort är utformade för att användas i saker som telefoner och kameror, där du vanligtvis spelar in i upp till ungefär en halvtimme åt gången, och du kanske inte gör det varje dag. Medan konstant inspelning dygnet runt är en mer krävande uppgift som kan slita ut lagringsutrymmet i förtid.

Det är sant att alla kompatibla SD-kort fungerar, och om du inte planerar att spela in kontinuerligt under långa perioder kommer ett microSD-kort av konsumentkvalitet att fungera utmärkt. Men om du vill spela in allt är det väl värt att kolla in specialiserade alternativ som Samsungs Pro Endurance-kort, SanDisks Max Endurance-kort och Western Digitals Purple-serie.

Den största fördelen med specialiserade SD-kort är att de är testade för uthållighet, och deras garantier återspeglar detta. Med ett standard-SD-kort kan den ständiga inspelningen snabbt göra garantin ogiltig, medan Samsung Pro Endurance-kortet som visas i den här artikeln är klassat för upp till 140 000 timmars inspelning under en period av 16 år.

Du kan också hitta bättre motståndskraft mot extrema temperaturer, vilket kan vara viktigt för utomhuskameror. Dessa kommer vanligtvis att annonseras tillsammans med saker som vatten- och dammtålighet, vilket är trevligt att ha, men vi skulle vara mer oroliga för vår kamera i händelse av vatteninträngning. Det är ändå skönt att veta att dina filer ska förbli skyddade.

Skriva av Luke Baker. Redigering av Britta O'Boyle.