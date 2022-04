Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google kan snart lansera en funktion kallad "Look and Talk" som gör det möjligt för användare av Google Nest Hub Max att bara titta på sin smarta skärm för att aktivera Google Assistant.

Funktionen - som tidigare haft kodnamnet Blue Steel - har upptäckts under sitt nya namn av 9to5Google i koden till en version av Google-appen beta (13.14) som laddats upp till Google Play Store.

Enligt sajten förklarade Google funktionen "Look and Talk" med att användarna kan "titta på skärmen från upp till 1,5 meter avstånd för att prata med Google" utan att behöva säga väckningsorden "Hey Google" eller "OK Google".

Det sägs att den nödvändiga bearbetningen kommer att ske på själva Nest Hub Max och inte skickas till molnet, och funktionen kommer att fungera med Face Match och Voice Match så att Assistant fortfarande fungerar för varje enskild användare.

Enligt koden: "Din enhet förlitar sig på kameraavkänning och analyserar din video för att avgöra om du vill aktivera din Assistant. Assistenten kan aktiveras när du inte hade för avsikt att göra det, om den felaktigt upptäcker att du vill ha dess hjälp. Din video behandlas på enheten och skickas inte till Googles servrar."

"Om andra vill använda Titta och prata kan de ställa in det i inställningarna för hem-appen eller Assistant-appen. Du kan när som helst stänga av den här funktionen i inställningarna för Face Match."

För närvarande har Google Nest Hub Max en kamera ombord och därför kommer funktionen "Look and Talk" endast att vara tillgänglig för dem som har Max-enheten.

Än så länge finns det inga uppgifter om när denna "Look and Talk"-funktion kan bli officiell, men med så många detaljer kring den hoppas vi att det kommer att ske snart.

Skriva av Britta O'Boyle.