Deezer-fria användare kan nu strömma via Google Home / Nest-högtalare

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Deezer har meddelat att dess kostnadsfria kontoanvändare nu kan använda Google Assistant-högtalare för att strömma musik. Det betyder att om du har någon Google Home- eller Nest Home-enhet kan du använda den för att strömma din Deezer-musik även om du inte är en betald abonnent.

Naturligtvis finns det också några tredje parts högtalare med inbyggd Google Assistant, så om du har en av dem kan du också använda den.

I pressmeddelandet säger Deezer att - när du väl är klar kan du be Google Assistant att spela ditt Flow, eller så kan du begära en spellista eller artist. Du kan till och med spela musik för att passa den stämning du är i, så du kan begära glad musik, ledsen musik och så vidare.

Naturligtvis, med "gratis" finns det alltid försiktighetsåtgärder. I det här fallet betyder det att du får annonser när du lyssnar (men du kan hoppa över upp till sex av dem varje timme). Dessutom spelas spellistor alltid i slumpmässigt läge.

För att aktivera tjänsten är allt du behöver göra att öppna din Google Home-app och följa stegen nedan:

Tryck på "Media"

Välj Musik under Hantera ditt system

Tryck på den blå länkikonen under Fler musiktjänster

Tryck på "Länka konto"

Logga nu in på ditt Deezer-konto

När du är klar trycker du på "Klar"

När du har loggat in och länkat ditt konto kan du ställa in det som standardmusiktjänst. Den kommer att visas under "Dina musiktjänster". Klicka nu bara på rundikonen bredvid Deezer för att göra den till din standard.

Deezer lanserar detta gratis tillägg till användare i Storbritannien, USA och andra marknader där det har abonnenter från idag.

De bästa Google Home- och Nest Hub-erbjudanden för juli 2021 Förbi Chris Hall · 7 Juli 2021 · Besparingar i hela familjen Google och Nest