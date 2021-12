Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Googles smarta skärmar Nest Hub och Nest Hub Max erbjuder ett antal fantastiska funktioner. De är utmärkta nav för smarta hem, mycket användbara för att följa recept i köket handsfree och briljanta digitala fotoramar.

Det är en av deras enklaste funktioner som dock är en av deras bästa - video- och röstsamtal. Så här ställer du in och använder Google Nest Hub och Google Nest Hub Max för att ringa och ta emot video- och röstsamtal.

Googles Nest Hub och Nest Hub Max kan användas för röstsamtal och videosamtal, men för videosamtal måste du konfigurera Google Duo eller Zoom .

Obs! När du använder Nest Hub för videosamtal kommer du att kunna se videon av personen du ringer, men de kommer inte att kunna se dig eftersom det inte finns någon kamera på Nest Hub.

Följ instruktionerna nedan för att konfigurera din Nest Hub och Nest Hub Max för videosamtal:

Öppna Google Home-appen Tryck på ikonen Inställningar Rulla ner till "Kommunikation" under Tjänster Tryck på "Video- och röstappar" Tryck på Google Duo och följ installationsstegen Tryck på Zooma och följ stegen

Som nämnts ovan, för att ringa ett videosamtal med Nest Hub och Nest Hub Max, måste du ha konfigurerat Google Duo, Google Meet eller länkat ditt Zoom-konto.

För Google Duo kommer du bara att kunna ringa videosamtal till en kontakt som också har Google Duo. Om du inte är säker på om personen du vill ringa har Google Duo kan du öppna Google Duo-appen direkt på din smartphone och söka i kontaktlistan högst upp. Under kontakterna med Duo som visas under avsnittet "Anslut till Duo" ser du en lista över resten av dina kontakter utan Duo under avsnittet "Bjud in till Duo".

Det är också möjligt att komma åt den här listan från Google Home-appen. Öppna Google Home-appen > Tryck på ikonen Inställningar > Rulla ned till "Kommunikation" > Tryck på Video & Voice-appar > Tryck på Google Duo-ikonen med ditt nummer.

När du är klar med Google Duo är det väldigt enkelt att ringa ett videosamtal med Nest Hub eller Nest Hub Max.

Säg "Ok Google" eller "Hey Google" Följt av "Videosamtal [namn på kontakt]"

Att avsluta videosamtalet är också enkelt. Tryck på "Avsluta samtal" på skärmen eller säg "Ok Google" eller "Hey Google", följt av "Avsluta samtal", "Lägg på", "Koppla bort" eller "Stoppa".

Om du använder Google Meet eller Zoom för att hålla ett videosamtal:

Skapa en Google Kalender-inbjudan på din telefon eller laptop Skicka inbjudan till alla du vill lägga till i ditt videosamtal eller dela mötes-id:t med dem Om du använder Meet väljer du alternativet "Lägg till Google Meet-videokonferens". Om du använder Zoom, se till att mötes-id:t finns i din Google-kalender Säg sedan "Hey Google, gå med i mitt nästa möte" Nest Hub och Nest Hub Max går med i nästa möte i din kalender Du kan också säga "Hey Google, starta ett Zoom-samtal"

Alla Google Home-högtalare och skärmar kan användas för röstsamtal. Det finns tre olika sätt på hur dina Google-högtalare och skärmar ringer röstsamtal, men det varierar beroende på land vad som är tillgängligt och funktionerna skiljer sig också.

Duo-samtal gör att högtalare och skärmar kan ringa och ta emot video- och röstsamtal till alla med ett Google Duo-konto. Detta fungerar över hela världen, möjliggör samtal mellan högtalare/skärmar och mobila enheter och samtal är gratis.

Google-stödda samtal tillåter gratis ljudsamtal till mobil-, fast- och företagsnummer men du kan inte ta emot samtal och tjänsten fungerar bara i USA, Storbritannien och Kanada.

Det tredje alternativet är mobilsamtal, vilket gör att du kan länka din högtalare till ditt mobilabonnemang. Återigen, samtal kan inte tas emot och det här alternativet är endast tillgängligt med utvalda operatörer i USA (Google Fi och Google Voice) och Australien (Telstra).

För att ställa in dina Google Home-högtalare och -skärmar för Duo-samtal följer du samma instruktioner som videosamtal:

Öppna Google Home-appen Tryck på ikonen Inställningar Scrolla ner till Kommunikation under tjänster Tryck på Video & Voice Apps Tryck på Google Duo och följ installationsstegen

Följ dessa instruktioner för att ställa in dina Google Home-högtalare och skärmar för samtal som stöds av Google:

Öppna Google Home-appen Tryck på hemikonen längst ner Tryck på högtalaren eller skärmen som du vill ställa in för samtal som stöds av Google Tryck på kugghjulet Inställningar i det övre högra hörnet Scrolla ner till "Igenkänning och personifiering" Aktivera "Tillåt personliga resultat"

Du måste också aktivera "Webb- och appaktivitet" i ditt Google-konto för att ringa samtal till dina kontakter. Att göra detta:

Öppna Google Home-appen Tryck på ditt konto i det övre högra hörnet Se till att Google-kontot som anges är detsamma som det som är länkat till Google Home Tryck på "Hantera ditt Google-konto" Tryck på "Data & integritet" Markera "Webb- och appaktivitet"

Med Voice Match aktiverat kan ytterligare medlemmar i ditt hem använda sina egna kontakter för att ringa samtal på din Google Home-högtalare eller skärm. För att flera personer ska kunna använda sina kontakter från samma enhet måste varje person konfigurera Voice Match. Så här ställer du in Voice Match:

Öppna Google Home-appen Tryck på Inställningar Scrolla ner till Google Assistant Tryck på Voice Match Följ instruktionerna steg för steg Härifrån kan du också se en lista över de delade enheterna med Voice Match

Precis som att ringa ett videosamtal på Nest Hub eller Nest Hub Max är det väldigt enkelt att ringa ett röstsamtal från en Google Nest Home-högtalare eller skärm. Säg bara "Ok Google" eller "Hey Google", följt av:

"Ring [kontaktnamn]"

"Ring [företagsnamn]."

"Vilket är närmaste [företag]?" sedan "OK Google", "Ring dem."

"Ring [telefonnummer]."

"Återuppringning."

Att avsluta samtalet är också enkelt. Säg bara "Ok Google" eller "Hey Google" och sedan "Avsluta samtalet", "Lägg på", "Stoppa", "Koppla från".

Du kan också trycka på "Avsluta samtal" på skärmen på Nest Hub Max och Nest Hub, trycka på toppen av Google Home eller Google Home Max , trycka på mitten av Google Nest Mini eller trycka på sidan av Home Mini för att lägga på ett samtal.

Lycka till med att ringa!