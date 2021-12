Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google uppdaterar ständigt sin konsument-AI, Google Assistant , med fler funktioner. En som du kanske inte har provat ännu heter My Storytime.

Google Assistants My Storytime-funktion låter dig läsa för barn när du är borta från hemmet eller är upptagen. Som förälder eller älskad kan du spela in dig själv när du läser kapitel med berättelser, och sedan kan barnet be en Google Nest-enhet att spela upp dessa inspelningar.

Så, om du är förälder, följ dessa steg för att komma igång:

Besök webbplatsen My Storytime. Logga in på ditt Google-konto - det som är anslutet till din Nest-högtalare hemma. Du kommer att bli ombedd att göra korta inspelningar, inklusive fraser som hjälper dig att styra sagotiden när den åberopas, till exempel "Vilken berättelse skulle du vilja höra?" eller ”Ska vi fortsätta läsa? "eller "Läs en annan historia?" När du har spelat in dessa uppsättningsfraser kan du börja spela in dig själv när du läser upp hela kapitlen i vilken bok som helst.

När funktionen har konfigurerats kan vilket barn eller vilken person som helst helt enkelt säga till din Google Nest-enhet, "Hey Google, prata med My Storytime". Sedan kan de välja ett specifikt kapitel som de vill höra. Detta är uppenbarligen praktiskt för föräldrar som arbetar nattskift eller reser ofta i arbetet.

Alla dina inspelningar kommer att sparas på din My Storytime-sida, och de kan också spelas upp därifrån. Google säger att dina inspelningar kommer att sparas säkert i molnet och endast kan nås av de personer du delar dem med, oavsett om det är familj eller vänner. De behöver bara vara över 13 och ha ett Google-konto. Men om de har tillgång till ditt Nest kan de enkelt lyssna på dina inspelade berättelser från det.

Vilken bok ditt barn önskar! Om de älskar en bok och vill ha upplevelsen av att läsa den högt med dig är det bara att ta tag i den och spela in den. Sedan, när du är borta, kan de öppna boken och be Google Assistant att börja spela upp din inspelning.

Kolla in Googles reklamvideo om den nya funktionen nedan:

