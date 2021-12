Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Googles smarta AI-assistenthögtalare stöds av Googles kraftfulla sökalgoritmer och ekosystem, vilket gör dem till ett utmärkt komplement till alla smarta hem. Om du funderar på att köpa - eller om du har fått ett par i present - kanske du undrar vad flera Google Nest- eller Nest Hub-enheter kan.

Strategiskt placerade runt ditt hem, kan flera Google Home- eller Nest-enheter förbättra ditt liv? Den här funktionen förklarar vad du kan göra med flera Google Home- och Nest-högtalare och varför det är värt besväret.

squirrel_widget_168546

Att komma igång med att konfigurera flera Google Home-enheter är enkelt. Du kan mixa och matcha de smarta hemhögtalarna också, vilket innebär att du kan välja en Google Nest Mini i sovrummet och en fullstor Nest Audio i vardagsrummet eller bara en mängd Mini-enheter runt om i huset. Valet är ditt.

Börja med att ladda ner Google Home-appen för din mobila enhet (om du inte redan har gjort det) och se till att dina Google Home- eller Nest-enheter är anslutna och påslagna.

När det är gjort öppnar du appen och trycker på "kom igång" - du kommer då att kunna följa instruktionerna i appen för att ställa in högtalarna och ansluta dem till ditt konto.

Om det här är första gången du konfigurerar en Google Home- eller Nest-enhet rekommenderar vi också att du tar en titt på vår artikel med tips och tricks för att få ut det mesta av din initiala konfiguration.

Upprepa processen tills alla enheter är anslutna till ditt konto och är igång. Sedan börjar det riktiga roliga.

En av glädjen med Google Home/Nest-systemet är möjligheten att sända meddelanden över enheter i hemmet. Det betyder att du kan skicka röstmeddelanden från en av de smarta högtalarna till alla andra Google Home-enheter. Vi har täckt hur du ställer in sändningar i en separat funktion, men när installationen är klar är det verkligen så enkelt som att säga "Ok Google, sänd..." följt av meddelandet du vill skicka.

Den här funktionen spelar in ett utdrag av din röst som sedan spelas upp på de andra enheterna i huset. Det är värt att notera att om människor inte förväntar sig att höra meddelandet kan de bli avskräckta, så det är värt att se till att du fångar deras uppmärksamhet först. "Ok Google, sänd lyssna upp alla, det är dags för middag" kommer säkert att få fötterna att springa till middagsbordet.

Inom Google Home-appen är det möjligt att namnge dina högtalare till vad du än väljer för att hjälpa dig att identifiera dem. Att göra detta:

Öppna Google Home-appen. Klicka på hemikonen längst ner Scrolla ner till relevant enhet Klicka på kugghjulet för att komma åt inställningarna Hitta sedan "enhetsnamn" och ställ in ett lämpligt enhetsnamn.

Att göra detta ger fler fördelar än att bara kunna identifiera varje högtalare i appen. Vissa kommandon till Google kan sedan användas för att styra en Google Home-enhet från en annan. Att till exempel säga "Ok Google, spela en avkopplande spellista på högtalaren i mitt vardagsrum" skulle göra just det i köket.

Du kan också ställa in timers eller larm för en högtalare från en annan, så att du kan ställa in en 10-minuterstimer på din Nest Hub Max i köket från din Nest Audio i vardagsrummet, eller vice versa, till exempel.

Om du är intresserad av att ha musik som dunkar i hela ditt hus, är den goda nyheten att Google Home-enheter också kan det. Allt som krävs är några installationssteg och du är borta.

Följ dessa steg för att skapa gruppen:

Öppna Google Home-appen Klicka på hemikonen längst ner på skärmen Klicka på lägg till-symbolen i det övre vänstra hörnet Klicka på "skapa högtalargrupp" Välj de Google Home-högtalare du vill inkludera och välj sedan ett logiskt namn för gruppen

När det är gjort är du redo att casta ljud till högtalarna i den gruppen. Musikuppspelning i flera rum har stöd för Spotify, TuneIn Radio och YouTube Music, så allt du behöver göra är att säga "Ok Google, spela upp min partyspellista på nedervåningen" för att få låtarna att dunka (ersätt "partyspellista" och "nere" med namnet av din låt/spellista respektive gruppnamn).

Tyvärr stöder inte Google flerrumsljud för andra saker du kanske gillar. Podcaster kan till exempel bara spelas på en enda enhet. Larm och timer är också begränsade till den enhet de begärs på. Om du ställer in en timer med hjälp av en Google Home i köket går den inte vidare till de andra Google Home/Nest-högtalarna i loungen eller sovrummet, till exempel, vilket är synd eftersom en sådan funktion skulle vara användbar.

Med flera Google Home-enheter runt om i huset är det rimligt att anta att du kommer att ha flera personer med åtkomst till dem. Google Home/Nest-enheter kan stödja flera användare med några enkla installationssteg.

Öppna Google Home-appen Tryck på hemikonen längst ner på skärmen Klicka på lägg till-ikonen i det övre vänstra hörnet Tryck på "Lägg till person i hemmet" Ange deras e-postadress Läs vad som delas inklusive alla enheter och skicka in

Vi har beskrivit hur man gör detta förut mer ingående, det innebär i huvudsak att varje person länkar sitt Google-konto till Google Home-enheterna i appen på sin egen telefon eller surfplatta och går igenom röstträningsmodellen så att de smarta högtalarna känner igen dem när de gör en förfrågan.

Att ställa in support för flera användare säkerställer att dagsgenomgångar, kalendrar och till och med spellistor synkroniseras korrekt och att alla medlemmar i hushållet får de resultat de förväntar sig när de pratar med Google. Den här funktionen kräver inte flera Google Home-enheter, men det är verkligen värt att installera om du har några.

Google Home stöder också " Family Link " som tillåter strängare föräldrakontroll mellan ett barns Google-konto och Google Home-enheten. Detta hjälper till med föräldrarnas hantering av en ung persons internetanvändning med Google Home och med deras enheter, vilket säkerställer att de är säkra online vad de än gör. Det hjälper också till att förhindra oavsiktlig åtkomst till olämpligt innehåll som kan castas via Google Home/Nest-enheter till en Chromecast eller annan castbar enhet.

Den extra fördelen med att lägga till flera användare är att varje medlem i hushållet kan använda röstmatchning för att begära musik från sin egen favoritmusikstreamingtjänst. Teoretiskt betyder det att folk inte längre kommer att förstöra dina Spotify-spellistor med sina oönskade låtar.

Följ stegen ovan för att bjuda in varje medlem till hushållet, klicka sedan på lägg till-ikonen uppe till vänster på startsidan på lägget och välj Musik från sektionen Lägg till tjänster. Därifrån kan du sedan välja din favoritmusiktjänst. Få varje medlem i hemmet att göra detsamma och länka sitt eget konto.

Det är också värt att få varje person att ställa in röstmatchning ordentligt för att träna Google Assistant att känna igen de olika rösterna i hemmet.

Att göra detta:

Öppna Google Home-appen Klicka på din profilikon i det övre högra hörnet Tryck på Assistentinställningar Scrolla ner till "Voice Match" Följ instruktionerna för att lära Google Assistant din röst och bjud in andra att göra detsamma

Därifrån kan du också se vilka enheter som ingår och som kan känna igen din röst. Sedan så länge rösten känns igen kommer rätt konto att användas för varje person i hemmet, vilket ger en mycket mer personlig upplevelse.

En liknande process låter dig göra samma sak för Netflix också, vilket säkerställer att alla tittar på och lyssnar på sitt favoritinnehåll utan att förstöra andras profiler.

Läs mer om hur du ställer in Voice Match här .

De bästa Google Home- och Nest Hub-erbjudanden för juli 2021 Förbi Chris Hall · 15 December 2021

Eftersom den är länkad till ditt Google-konto synkroniseras påminnelser, inköpslistor och din kalender på alla enheter. Om du ställer in en påminnelse på en Google Home/Nest-enhet kommer du att få en aviseringslampa på de andra vid den specifika tidpunkten för att knuffa om det vid lämplig tidpunkt.

Som ett annat exempel, att säga "Ok Google, lägg till mjölk på min inköpslista" kommer att göra just det. Den inköpslistan kan sedan nås från vilken Google Home/Nest-högtalare som helst genom att bara fråga "Ok Google, vad finns på min inköpslista". För att göra livet enklare kan du också få Google att skicka listan till din telefon genom att be den göra det direkt efteråt - "Ok Google, skicka det till min telefon."

Inköpslistan skickas sedan till din telefon där den är tillgänglig via Google Assistant eller direkt från Googles dedikerade webbplats .

Det finns massor av funktioner som fungerar på flera Google Nest-/Home-enheter som gör det värt att ha mer än en.

Denna användning av flera enheter beror naturligtvis på hur du planerar att använda högtalarna, men även som ett grundläggande ljudsystem för flera rum är det en riktig njutning. Precis som med Amazon Echo-sortimentet är det inte nödvändigt att ha flera enheter i ditt hus för att få en fantastisk smart hemupplevelse, men det förbättrar det och kommer att göra ditt liv enklare på ett antal sätt.

squirrel_widget_148299