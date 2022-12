Så här sänder du röstmeddelanden till dina Google Nest-högtalare

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du har flera Google Nest-högtalare för smarta hem kan du använda det här enkla knepet för att skicka meddelanden mellan dem. Med den här tekniken kan du använda Google Nest-högtalare (tidigare Google Home) som ett intercom-system och enkelt skicka meddelanden i hela hemmet.

Vi gillar att använda detta för enkla saker som att be barnen komma ner för att äta middag eller låta alla veta att det är dags att lämna huset. Den goda nyheten är att det är väldigt enkelt att göra.

Det är i princip en uppgradering av Google Assistant som låter dig sända din röst till alla dina Google Nest-högtalare eller Google Assistant-aktiverade högtalare - antingen med hjälp av en annan högtalare eller din smartphone. Här är allt du behöver veta om hur funktionen fungerar.

Så här sänder du röstmeddelanden med Google Nest-högtalare

Komma igång

Innan du kan börja sända röstmeddelanden behöver du två eller flera Google Nest-högtalare (alla kombinationer av Google Nest fungerar, inklusive Nest Audio, Mini, Max eller Hub). Alla dessa Google-högtalare måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk, och minst en medlem av hushållet måste logga in på sitt Goole-konto på var och en av Google Nest-högtalarna. Do Not Disturb måste också vara avstängt.

Sända ett meddelande

Om du vill skicka ett meddelande säger du helt enkelt "OK Google, sänd", följt av det du vill säga.

Så om du behöver samla familjen eller dina medarbetare på morgonen behöver du bara säga "OK Google, sänd ut att det är dags för skolan" eller "OK Google, sänd ut att det är dags för ett möte".

Ditt meddelande sänds sedan till alla Google Assistant-aktiverade högtalare som är inloggade på samma Google-konto. Det ringer till och med en middagsklocka om du säger "OK Google, sänd att det är dags för middag".

Du behöver inte heller vara nära en Google Home-högtalare för att funktionen ska fungera. Använd bara Google Assistant på din smartphone för att skicka meddelanden till dina Google Assistant-aktiverade högtalare. Enkelt.

Måste du säga "sändning"?

Nej, du kan också säga "ropa", "berätta för alla" eller "tillkännage".

Vill du veta mer?

Se Googles hjälpcenter för fler exempel på hur du använder den här funktionen.

Skriva av Maggie Tillman. Redigering av Adrian Willings.