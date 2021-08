Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Googles hem- och Nest-enheter är inte bara högtalare med inbyggd Google-sökning. De låter dig styra kompatibla smarta hemenheter, köra upp en film på din TV, byta ut dina skrivbordshögtalare och mycket mer.

För att få ut mesta möjliga av dittGoogle Home , Nest Audio, Home Mini, Nest Mini , Home Max, Nest Hub eller Nest Hub Max har vi sammanställt ett urval av de bästa tipsen och tricksna som hjälper dig att behärska röstaktiverade högtalare och skärmar på nolltid.

Det finns några enhetsspecifika knep längst ner i den här funktionen, medan andra knep är uppdelade i allmänna tips, underhållningstips, informationstips och smarta hemkontrolltips.

Google Assistant svarar på två "vakna ord": "Ok Google" och "Hej Google". Tyvärr kan du inte ändra det från dessa två fraser just nu. Du måste säga en varje gång du vill ha en Google Home-enhet också (säg frasen följt av en fråga eller ett kommando).

Google Home-enheter stöder Fortsatt konversation så att du inte behöver säga väckarorden för en uppföljningsfråga, men du måste aktivera Fortsatt konversation.

Du kan höja eller sänka Google Home- och Nest-enheternas känslighet för att göra dem mer eller mindre lyhörda för "Hej Google" väckande ord.

Öppna Google Home-appen> Knacka på hemfliken längst ned till vänster> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> "Hej Google" -känslighet.

Google Home stöder upp till sex användare, som alla kan styra alla enheter som är länkade till ditt hem, samt lära Google att känna igen deras röst för en personlig upplevelse när det gäller exempelvis kalendrar och arbetspendlingar.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Tryck på ikonen Lägg till> Tryck på Lägg till person till hem> Skriv in namnet eller e-postadressen för den person du vill lägga till> Bekräfta.

Om du vill se vem som har åtkomst till dina Google Home-enheter klickar du på inställningsikonen på fliken Hem i Google Home-appen och trycker sedan på Hushåll.

En lista över hemmedlemmar kommer att visas här. Knacka på personens namn> Knacka på de tre punkterna till höger om deras namn> Knacka på papperskorgen i det övre högra hörnet> Knacka på Ta bort om du vill återkalla åtkomst. Du kan se vilka enheter hemmedlemmen har tillgång till här genom att trycka på Enhetsåtkomst.

Du kan också lägga till en hemmedlem här också genom att klicka på "+ Bjud in person" under listan.

Du kan schemalägga vad Google kallar familjeklockor som är anpassade klockor för att meddela kommande aktiviteter till din familj på dina Google Home- och Nest-enheter. Du kan till exempel skapa en klocka för att berätta för alla i ditt hushåll att slutföra sina sysslor klockan 17:00.

Öppna Google Home-appen> Knacka på hemfliken längst ned till vänster> Tryck på profilikonen längst upp till höger> Assistentinställningar> Familjeklocka> Lägg till en klocka> Ange klockmeddelandet och tiden> Välj vilka dagar du vill upprepa klockan> Välj vilken Google Home / Nest-enhet du vill spela klockan på> Skapa klocka.

När du ställer in en ny Google Home- eller Nest-enhet måste du skapa ett "hem" för att sätta in den. Då kan du lägga till olika andra enheter i det specifika hemmet, eller ett nytt hem, med namn på varje hem du skapa för att göra det lättare att skilja mellan när du lägger till dem.

För att ändra namnet på någon av dina hem> Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster> Tryck på inställningskuggan under namnet på det hem du vill ändra> Klicka på Heminformation> Hemnamn> Ändra namn> Spara.

För de som har turen att ha flera Google Home- eller Nest-enheter kan du skapa en högtalargrupp med alla eller utvalda Home / Nest-enheter. Du kan sedan be Google Assistant att spela musik från dessa högtalare och det är också möjligt att byta namn på alla grupper.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Tryck på "+" -ikonen längst upp till vänster> Klicka på Skapa högtalargrupp> Välj de Google Home / Nest-enheter du vill göra din grupp> Ge gruppen namn> Spara.

Inte allt innehåll är lämpligt för alla åldrar och eftersom Google Home / Nest-enheter har Google Search bakom sig kanske du vill filtrera innehåll för att se till att någon av de mindre personerna i ditt hem inte ser eller hör saker du inte har inte vill att de ska göra det.

Du kan ställa in filter för musik, videor och funktioner som är tillgängliga via Assistent. Det är också möjligt att välja de enheter du vill filtrera och sedan ställa in filtren, så att du inte behöver filtrera Home Mini eller Nest Mini på ditt låsta kontor, till exempel.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Tryck på Inställningar> Digital välbefinnande> Följ installationsinstruktionerna.

För dem som vill ha ledighet från sin Google Assistant kan du schemalägga stilleståndstid. Det är också möjligt att stänga av mikrofonerna fysiskt på alla Google Home / Nest-enheter så att du också kan använda det alternativet.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Start längst ned till vänster på skärmen> Tryck på Inställningar> Digital välbefinnande> Följ installationsinstruktionerna för schemaläggning för stillestånd.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Tryck på den Google Home / Nest-enhet du vill byta namn på> Knacka på Inställningar-kuggen i det övre högra hörnet> Klicka på namnet och ändra det till vad du vill.

Om du väljer att e-posta kommer Google att skicka dig e-post för att hålla dig uppdaterad om det senaste om Chromecast, Google Home och Nest-enheter och Google Assistant. Det finns tips och tricks, nya funktioner, erbjudanden och partners.

För att hantera dina e-postmeddelanden öppnar du Google Home-appen> Klicka på fliken Start längst ned till vänster på skärmen> Tryck på Inställningar> Meddelanden> Allmänna meddelanden> Uppdatera dina inställningar.

För att se din sök- och tittarhistorik öppnar du Google Home-appen> Klicka på profilikonen längst upp till höger på skärmen> Tryck på Min aktivitet.

En webbplats öppnas med allt som Google Home / Nest-enheter (och assistenten på din telefon) har spelat in. Du kan sortera efter datum och tid, spela upp exakt vad Home / Nest-enheter hört, få information och ta bort dem.

För att få ut mesta möjliga av Google Home / Nest-enheter ger Googles andra produkter den bästa upplevelsen. Hem- och Nest-enheter är utformade för att fungera med produkter som många ofta använder, till exempel Google Kalender och Gmail.

I kombination med Google Home / Nest-enheter kan du göra Assistant till en riktig personlig assistent. Det kan kontrollera ditt schema, ställa in påminnelser, lägga till objekt i dina inköpslistor och mer, allt med ett enkelt röstkommando. Det kommer till och med att ta reservationer och flyginformation från din e-post till exempel.

Google Home- och Nest-enheter är i grunden Google.com. Vill du hitta din närmaste stormarknad? Behöver du konvertera uns till koppar? Är du nyfiken på hur gammal Teresa May eller Donald Trump är? Har du någonsin undrat vad Indiens huvudstad är? Google Home- och Nest-enheter kan vara din assistent och ställa in möten, men de fungerar också som en sökmotor.

Kom ihåg att du också kan ställa uppföljningsfrågor. Google Assistant kommer alltid ihåg ämnet eller ämnet i dina frågor och du kan ställa uppföljningsfrågor utan att säga "Ok Google" före var och en om du aktiverar "Fortsatt konversation" - som vi nämnde ovan.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster i appen> Tryck på din profil i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Bläddra ner till Fortsatt konversation> Växla Fortsatt konversation på eller av.

Google Home-enheter kan ersätta din väckarklocka och de stöder också timerfunktioner.

Säg "OK Google, ställ in en timer i fem minuter" eller "Ok Google, ställ in ett alarm för 07:00" och du får en fin melodi när timern är uppe eller det är dags att vakna. För att stänga av alarmet eller timern måste du bara säga "Stoppa" - du behöver inte säga väckarorden först.

Genom att lägga till hem- och arbetsadresser kan Google Home-enheter erbjuda mer anpassade svar, inklusive väder- och morgonpendeltider. Om du inte konfigurerade dessa när du först konfigurerade din Google Home-enhet kan du fortfarande göra det efteråt.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Bläddra ner "Du"> Tryck på fliken "Dina platser"> Lägg till hem adress / Lägg till arbetsadress.

Genom att lägga till betalningsinformation kan du till exempel använda Google Assistant för att beställa en taxi eller ta bort. Det finns olika inställningar som gör att du kan se till att din identitet bekräftas innan du betalar till exempel.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen längst upp till höger> Tryck på Assistentinställningar> Bläddra ner till Betalningar> Lägg till betalningsinformation, leveransadress och välj inställningar för köpgodkännande .

Vill Google Assistant kalla dig chef, batman eller den finaste damen av dem alla? Inga problem.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Tryck på fliken "Du"> Smeknamn> Ändra vad du vill att assistenten ska ringa dig . Du kan till och med kontrollera att det uttalar det rätt och om inte, kan du stava det.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Tryck på fliken "Du"> Väder> Välj Fahrenheit eller Celsius.

Att lära Google Assistant att känna igen din röst ger dig en mer personlig upplevelse. Det kommer att dra upp din kalender till exempel eller din morgonpendling snarare än dina partners. Det är värt att få andra hemmedlemmar att ställa in Voice Match också för att hemapparater ska kunna leverera den bästa upplevelsen runt.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen längst upp till höger> Assistentinställningar> Bläddra ner till Voice Match> Följ instruktionerna. Om du har en Nest Hub Max kan du också göra Face Match, som ligger ovanför Voice Match i listan eftersom det är ordnat alfabetiskt.

För dem med flera hemenheter, behöver du bara Voice Match en gång. De andra enheterna kommer att dra igenom informationen.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Kalender> Standardkalendrar.

Härifrån kan du välja vilken kalender du vill använda för att skapa händelser.

Du kan få Google Assistant att ringa samtal på dina Google Home / Nest-enheter, men samtal till räddningstjänster är inte tillgängliga för alla leverantörer.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Röst- och videosamtal> Följ instruktionerna.

Google Home / Nest-enheter kan berätta om din dag, till exempel din kalender, morgontrafik, väder och eventuella påminnelser. Du kan också anpassa din rapport för att utesluta vissa saker, som vädret. Rapporten avslutas också med en nyhetsrapport.

Allt du behöver göra när du har ställt in dina kalenderinställningar och lagt till adresser etc är att säga "Ok Google, berätta om min dag".

Om du säger till Google att du har lämnat dina nycklar på kroken i köket eller ditt pass i den övre lådan kommer det att komma ihåg nästa gång du frågar.

Allt du behöver göra är att säga "Hej Google, mitt pass finns i den övre lådan" och sedan fråga "Hej Google, var är mitt pass".

Du kan automatiskt lägga till saker i din inköpslista med Google Home och Nest-enheter, antingen fysiskt eller med din röst. Till exempel: "Ok Google, lägg till kaffe i min inköpslista". Listan visas i Google Home-appen och kan läggas till genom att trycka på "Lägg till artikel" på skärmen Shoppinglista.

För att se och redigera din inköpslista, öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Shoppinglista.

Shoppinglistan kan bara kopplas till den primära kontoinnehavaren men du kan lägga till medarbetare så att de också kan komma åt den.

Hittar du inte din telefon? Google Home / Nest-enheter kan hitta din enhet och det finns inbyggt stöd för Android-enheter. Både Home / Nest-enheten och din telefon måste vara på samma Google-konto, varefter du kan säga "Hej Google, ring min telefon" eller "Hej Google, hitta min telefon".

För iOS-användare måste du länka din telefon till en tjänst som heter IFTTT. Du måste registrera dig för ett gratis IFTTT-konto, varefter om du använder det här receptet eller appleten som de heter kan du automatiskt ringa ditt nummer från din Google Home / Nest-enhet när du säger "Ok Google, hitta min telefon ".

Det är möjligt att få Google Assistant att göra flera saker med bara ett kommando. Till exempel "Ok Google, läggdags" eller "Ok Google, god natt" kan berätta nästa dags väder, fråga vilken tid du ska ställa in alarmet, justera lampor, pluggar och mer, samt låsa dina dörrar (om du har kompatibla enheter).

För att ställa in en rutin, öppna Google Home-appen> klicka på fliken Hem längst ned till vänster> Tryck på ikonen Rutiner> Välj en av rutinerna och markera / avmarkera rutorna i den.

Om du inte kan se rutinikonen: Öppna Google Home-appen> Knacka på fliken Hem längst ned till vänster> Tryck på profilikonen längst upp till höger> Assistentinställningar> Rutiner.

Google Home kan spela musik från flera källor, till exempel Spotify , Deezer, Apple Music eller YouTube Music. Inte överraskande, det fungerar inte med Amazon Music.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster i Google Home-appen> Klicka på ikonen "+" högst upp> Klicka på Musik under avsnittet Lägg till tjänster> Välj från listan och följ instruktionerna.

För att ställa in din standardkälla, gå till fliken Hem i Google Home-appen> Tryck på profilikonen uppe till höger> Assistentinställningar> Tryck på Musik> Välj den länkade tjänst som du vill använda som huvudkälla för musik.

Google Home-enheter fungerar också med olika videotjänster, inklusive YouTube, Netflix, Disney + och All4.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster i Google Home-appen> Klicka på "+" -ikonen högst upp> Klicka på Video under avsnittet Lägg till tjänster> Välj från listan och följ instruktionerna.

Om du har en Google Chromecast kan du be Google Home / Nest-enheter att spela Netflix-filmer, ett TV-program eller YouTube-videor på din TV. Naturligtvis, om du har Nest Hub eller Nest Hub Max, kommer du att kunna spela några av dessa tjänster på Hub-skärmen själv även om skärmarna är betydligt mindre.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till höger i appen> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Assistentinställningar> Gå till TV och högtalare> Tryck på "+" -tecknet längst ner till höger på skärmen. Google Home-appen söker efter röststödda TV-apparater på samma Wi-Fi-nätverk som ditt Google Home.

Du måste ansluta tjänster från tredje part, som Netflix, till ditt Google-konto med Google Home-appen. Efter att ha gjort detta kan du helt enkelt säga saker som "Ok Google, spela House of Cars från Netflix på TV". Du kan även använda Google Home och Nest-enheter för att pausa uppspelningen eller spola tillbaka en minut till något du kanske har missat.

Google Home kan inte bara styra Netflix eller YouTube på din TV, det kan också styra Google Photos , Googles gratis molntjänst för fotolagring.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster i appen> Tryck på Inställningar> Tryck på profilikonen i det övre högra hörnet> Inställningar för assistenten> Tryck på Videor och foton> Aktivera eller inaktivera Google Foto.

När ditt konto är länkat kan du säga saker som "Ok Google, visa mig foton av mina husdjur på TV". Tjänsten kan tagga och känna igen människor, saker och platser, så det kan smart betjäna vad du än ber om.

Allt du behöver göra för att höra podcasts är att fråga. Säg "Ok Google, spela detta amerikanska liv" för att höra det senaste avsnittet av programmet. Om du skulle pausa den nästa gång du ber om podcasten kommer din Google Home / Nest-enhet att fortsätta där du slutade.

Google Cast är inbyggt direkt i Chrome-webbläsaren. Så när du klickar på cast-knappen i hörnet av Chrome kan du leta efter dina Home / Nest-enheter, välja den och sedan kasta ljud från din dator till din Google Home / Nest-enhet.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Start längst ned till vänster i Google Home-appen> Tryck på profilikonen längst upp till höger> Assistentinställningar> Aktier.

Du kan lägga till dina favoritaktier i en bevakningslista för snabb åtkomst till dem. Det finns ett sökfält högst upp om du vet vad du letar efter, liksom flikar för lokal marknad, världsmarknad och marknadsöversikt, som alla erbjuder förslag.

Säg "Ok Google, lyssna på nyheterna" och dina Google Home / Nest-enheter kommer att ta bort nyheter från olika källor. Du kan ändra vilka källor du vill att nyheterna ska komma från, samt beställningen.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Start längst ned till vänster i Google Home-appen> Tryck på profilikonen längst upp till höger> Assistentinställningar> Nyheter.

För att lägga till en nyhetskälla, tryck på "+ Lägg till nyhetskällor" längst ner i listan. För att ändra ordningen, välj "Ändra ordning" högst upp i listan. För att bli av med en källa, tryck på "X" till höger om källan.

Google Home- och Nest-avvikelser är kompatibla med vissa tjänster, som Fitbit. Om du till exempel länkar ditt Fitbit-konto till Google Home kan du be dina Google Home- eller Nest-enheter att berätta hur du har sovit.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster i Google Home-appen> Tryck på profilikonen längst upp till höger> Assistentinställningar> Wellness> Välj vad du vill hantera> Anslut ditt konto.

Google Home / Nest-enheter kan styra internetanslutna apparater runt ditt hem, inklusive glödlampor från Philips Hue , Hive och Ikea , kameror från Nest och Netatmo, pluggar från TP-link och Wemo, termostater från Nest, Honeywell , Tado och Hive och mycket mer.

Du kan inte bara slå på och stänga av enheter med antingen din röst eller Google Home-appen, men du kan också separera enheter efter rum och styra allt från Home-appen, vilket gör smart hemkontroll super enkel. Du kan också använda IFTTT-recept för att få ut mesta möjliga av Home och dina enheter, men det krävs inte.

Google Home förlitar sig på tjänster från tredje part för att ge dig en rikare upplevelse, särskilt när det gäller smart hemkontroll. Det finns ett stort antal kompatibla smarta hemapparater och listan växer kontinuerligt. Om du redan har installerat smarta hemenheter eller vill veta om en enhet du vill köpa är kompatibel:

Klicka på fliken Hem längst ned till vänster i Google Home-appen> Klicka på ikonen Lägg till överst> Klicka på Ställ in enhet under avsnittet Lägg till hem överst> Välj "Fungerar med Google"> Sök efter tillverkaren av din enhet och följ instruktionerna.

När du har ställt in en smart hem-enhet från tredje part visas den längst ner på fliken Start i Google Home-appen. Det kommer att finnas en "Lägg till i rummet" -ikonen som du kan trycka på för att placera den smarta hemenheten i ett rum i ditt hem men om ikonen inte visas:

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Start längst ned till vänster> Klicka på det rum du vill lägga till din nya enhet till> Klicka på Inställningar-kuggen uppe till höger> Klicka på Välj enheter> Välj den enhet du vill lägg till det rummet> Nästa.

Du kan också komma åt en lista över dina enheter och var de är via fliken Hem längst ned till vänster i hemappen> Profilikonen högst upp till höger> Assistentinställningar> Hemkontroll.

Du kan till exempel flytta ditt Nest Hub från ditt kök till ditt sovrum eller din smarta kontakt från ditt kontor till ditt vardagsrum. Att placera enheter i rum i ditt hem gör det lättare att kontrollera dem. Du kan till exempel säga "Ok Google, stäng av vardagsrumslamporna" och alla lampor som är kopplade till vardagsrummet stängs av.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster> Klicka på den enhet du vill flytta> Klicka på Rum> Välj ett rum> Spara.

Att namnge en enhet gör det lättare att kontrollera via Google Assistant. Du kan till exempel namnge en smart kontakt som kontrollerar lampan i ditt vardagsrum till "Living Room Lamp" snarare än att den heter "TP-Link Smart Plug 45688", så att du kan be Google att sätta på eller stänga av vardagsrumslampan , snarare än att behöva komma ihåg namnet.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster> Klicka på den enhet du vill byta namn på> Klicka på inställningskuggan längst upp till höger> Klicka på Namn> Välj ett namn> Spara.

För att fabriksåterställa Nest Audio-högtalaren, stäng först av mikrofonen på baksidan av Nest Audio-högtalaren. Du måste sedan trycka och hålla högtalarens överkant i mitten i cirka 10 sekunder. Efter cirka fem sekunder kommer högtalaren att berätta att du håller på att fabriksåterställa den.

Du behöver inte helt återställa Nest Audio för att ge den en liten kick om den inte gör vad den ska. Google har byggt ett omstartalternativ i Google Home-appen.

Öppna appen Hem> Välj fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Välj de hemenheter du vill starta om> Tryck på inställningskuggan längst upp till höger> Tryck på de tre punkterna längst upp till höger> Starta om.

För att stänga av mikrofonen på Nest Audio, vrid reglaget på enhetens baksida så att orange visas. Mikrofonen är nu avstängd och lyssnar inte efter väckande ord.

Nest Audio-högtalaren har pekreglage i det övre högra och vänstra hörnet. Tryck på vänster sida för att sänka volymen och höger sida för att höja den.

För att stoppa ett ringande larm eller timer på Nest Audio kan du antingen säga "Stoppa" eller så kan du trycka på Nest Audio-högtalarens mitt högst upp.

Om du vill spela upp, pausa eller stoppa media samt avsluta ett pågående samtal på Nest Audio trycker du på mitten av Nest Audio-högtalaren högst upp.

Håll ned volym upp och volym ned knapparna på baksidan av Nest Hub eller Nest Hub Max samtidigt i 10 sekunder för att återställa enheten. Fortsätt att hålla ned dem tills enheten har återställts. Ett varningsmeddelande visas i förväg.

Google Nest Hub och Nest Hub Max har en skärm och en högtalare. Displayen kan justeras på olika sätt för att göra det bättre att smälta in i omgivningen, från att välja när svagt ljus är aktiverat till att ställa in minsta ljusstyrka. Du kan till och med ställa in Nest Hub och Nest Hub Max-skärmar för att justera deras färg så att de matchar deras miljö.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Knacka på din Hub-enhet> Knacka på inställningskuggan längst upp till höger> Bläddra ner för att visa> Justera inställningarna efter dina preferenser.

Nattläge minskar svarsvolymen under specifika tider.

Öppna Google Home-appen> Klicka på hemfliken längst ned till vänster på skärmen> Knacka på din Hub-enhet> Knacka på inställningskuggan längst upp till höger> Nattläge> Växla på eller av.

Du kan ändra vad din Hub-skärm visar när den inte används för att styra dina smarta hemenheter, presentera dig för nyhetsutdrag eller spela en YouTube-video om hur du gör de bästa cocktailsna.

Du kan välja mellan Google Photos, Art Gallery, Full Screen Clock och Experimental. Du kan också välja att dölja eller visa vädret i ditt område, oavsett om du vill visa tiden i omgivande läge eller hur snabbt bilderna ändras i omgivande läge.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Start längst ned till vänster på skärmen> Knacka på din Hub-enhet> Knacka på inställningskuggan längst upp till höger> Fotoram> Välj dina inställningar.

Öppna Google Home-appen> Klicka på fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Knacka på din Hub-enhet> Knacka på inställningskuggan längst upp till höger> Tidsformat.

Svep från vänster kant till höger för att visa klockskärmen. Dubbelklicka på klockskärmen för att återgå till omgivande läge. Dubbelklicka på skärmen igen från omgivande läge för att visa kalender, väder, nyhetsinformation eller vad du än har ställt in.

Svep uppåt från botten för att komma åt skärmens ljusstyrka, volym, larm och inställningar. Du kan också aktivera stör ej på härifrån.

Klicka på flikarna högst upp på skärmen när du är i omgivande läge för att se och kontrollera dina länkade smarta hemenheter, samt se din dag, mediekontroller, kommunikationskontroller och upptäcka kontroller.

Liksom Google Home finns det en mikrofonknapp på baksidan av Nest Hub-skärmen högst upp. Stäng bara av den för att stänga av mikrofonerna. Eftersom Nest Hub Max också har en kamera stänger kameran också av med mikrofonen genom att växla.

Andra generationens Nest Hub har sömnspårning som en ny funktion. Du kommer att uppmanas att ställa in funktionen med ansluta din Nest Hub för första gången. Det är en enkel process som kräver kalibrering, så ge dig själv några minuter för att få reda på allt.

Sleep Sensing kommer att upptäcka din rörelse genom natten och ge dig tips om dina sömnmönster och förhållanden, med feedback om hur du kan göra saker bättre efter ungefär en veckas sömn. Du har också möjlighet att synkronisera data till Google Fit så att du kan kontrollera statistiken på din telefon.

Både Google Home Mini och Nest Mini har en mikrofonavstängningsknapp på baksidan. Byt den för att slå på eller av mikrofonen.

Du kan naturligtvis be Google att höja eller sänka volymen på din Home Mini eller Nest Mini, men du kan också göra det på själva enheterna. Knacka på varje sida (på materialet) på Nest Mini eller Home Mini och din volym kommer att gå upp eller ner beroende på vilken sida du trycker på. Du guidas med små LED-lampor på Nest Mini, men du måste gissa på Home Mini.

Nest Mini erbjuder enhetskontroll för uppspelning och paus samt volym. Tryck på de fyra lamporna i mitten av Nest Mini när en låt spelas på din Nest Mini och den kommer att pausa. Tryck igen för att spela.

Om du vill göra en fabriksåterställning och återställa ditt Google-hem till ett helt nytt läge håller du mikrofonknappen i cirka 15 sekunder. Därifrån kan du länka det till ett annat Google-konto med Google Home-appen.

Vad gör du när någon gadget slutar fungera? Du startar om den eller "startar om" den. Google har inkluderat detta i Home-appen och det fungerar för alla Google Home-enheter, som vi nämnde ovan.

Öppna appen Hem> Välj fliken Hem längst ned till vänster på skärmen> Välj de hemenheter du vill starta om> Tryck på inställningskuggan längst upp till höger> Tryck på de tre punkterna längst upp till höger> Starta om.

Förutom din röst kan du styra Google Home med din beröring. Knacka högst upp på högtalaren en gång för att väcka ditt Google-hem eller för att pausa och spela en sändning. Du kan också skjuta fingret längs den centrerade cirkeln högst upp för att ändra volymen.

Om du vill hindra Google Home från att "alltid lyssna" letar du efter knappen på högtalarens baksida. Det är den enda knappen och den har en mikrofon på den. Tryck på den och Hem stänger av mikrofonen (fyra gula lampor tänds uppe). Tryck på den igen så får du veta att mikrofonen är på.

När den är på är Google Home i läget för alltid lyssnande och kommer att lyssna på och svara på dina kommandon.

Letar du efter några roliga saker att göra med Google Home-enheter? Det här är tekniskt påskägg från Google Assistant, men du hittar att de verkligen ger din Google Home-enhet viss personlighet:

Säg "Var min (infoga språk) tolk för att få översättningar i realtid.

Säg "Jag känner mig lycklig" att starta en spelshow med flera spelare.

Säg "Ge mig ett slumpmässigt tal mellan (x) och (y)" för att höra ett slumptal mellan de två - med pipande ljud för att starta.

Be den att "rulla (infoga nummer) -sidiga tärningar": Det ger dig ett slumpmässigt nummer, komplett med ljudeffekter.

Säg "(Kontaktnamn) är min (relation)" för att be assistenten att associera viss relationsinformation till en kontakt för framtida referens.

Säg "God morgon" för att höra en sammanfattning av din dags agenda tillsammans med det aktuella vädret och nyheterna.

Säg "Skicka ett meddelande till (Kontaktnamn) på (meddelandetjänst som WhatsApp)" för att diktera ett meddelande till en kontakt.

Säg "Wubba lubba dub dub" för att få assistenten att svara med: "Har du ont? Hur kan jag hjälpa till?" eller "Ledsen, jag talar inte Birdperson" (en hänvisning till showen Rick och Morty).

Säg "Beatbox" för att höra ett klipp av någon som beat-boxar.

Säg "Sjung en sång" för att höra en hemsk, kort sång.

Säg "Läs en dikt" för att höra en slumpmässig dikt från Google-sökning.

Säg "Berätta ett skämt" för att höra ett åldersmässigt skämt från Pixar.

Säg "F *** dig" för att skicka en felrapport.