Eve presenterar Matter-certifierade sensorer och ett snyggt blindkit

(Pocket-lint) - CES 2023 fortsätter med att Eve, som tillverkar smarta hemtillbehör, presenterar en rad produkter, bland annat Matter-sensorer och ett nytt kit för att göra persienner smarta.

Eve startar med en ny Eve Motion sensor samt en Eve Door and Window sensor, båda byggda med Matter i åtanke. Den förstnämnda kan varna dig när något rör sig, medan de sistnämnda sensorerna är byggda för att fästas på dörrar eller fönster och kan berätta när de är öppna eller stängda.

En sista Matter-certifierad produkt kommer i form av Eve Energy, en ny plugg som kan användas för att övervaka hur mycket energi en viss enhet eller apparat använder vid varje tillfälle. Och eftersom alla dessa enheter har stöd för Matter out of the box kan du använda dem med Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa och Samsung SmartThings utan problem.

Eve har också tagit bort täckmanteln från MotuionBlinds uppgraderingssats för rullgardiner. Utan tvekan ett långt namn, men själva produkten är utformad för att hjälpa människor att förvandla sina befintliga rullgardiner till nya, smartare versioner utan behov av ledningar eller tjusig teknisk jargong. Allt som någon kan behöva ingår i lådan, liksom HomeKit-stöd.

Det nya kitet för omvandling av rullgardiner kommer att säljas för 199,95 dollar när det börjar säljas den 28 mars, medan Eve Energy-tillbehöret kommer att kosta 39,95 dollar. De rörelsedetekterande bitarna kommer att säljas för 49,95 dollar, har vi fått veta. Alla dessa sensorer kommer att börja säljas i mars via Eves webbplats och Amazon.

Oliver Haslam