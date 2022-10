Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - EE har tillkännagivit två partnerskap som innebär att mobilnätverket kommer att expandera till hemsäkerhets- och cybersäkerhetssektorerna.

Det första av de två samarbetena innebär att EE samarbetar med Verisure, som äger Arlo-kameror, för att erbjuda en tjänst som heter EE Home Security powered by Verisure. Tjänsten syftar till att göra ett dygnet runt-övervakat hemsäkerhetslarm mer tillgängligt för brittiska hushåll.

EE Home Security powered by Verisure-systemet kommer att vara tillgängligt för EE:s mobilkunder och det kommer att finnas två paket - ett för lägenheter och ett för hus. I båda fallen kommer tjänsten att installeras av en säkerhetstekniker från Verisure, så det är ingen gör-det-själv-lösning. Det kommer också att erbjudas professionell övervakning dygnet runt av Verisures larmmottagningscentral, med en målsättning om en svarstid på 60 sekunder.

Essentials for Flats- och Essentials for Houses-planen är båda 24-månaderskontrakt där du betalar en förskottsbetalning på 50 pund följt av månadsbetalningar på 25 respektive 30 pund. Under avtalsperioden hyrs larmutrustningen.

Utrustningen omfattar stötdämpande sensorer för att upptäcka inkräktare innan de tar sig in i huset - två för lägenheter och sex för hus - tillsammans med StarKeys för att styra larmet, en kameradetektor för att ta videor och bilder för att verifiera en inkräktare, en 4G- och Wi-Fi-centralenhet och en VoicePad med 105 OB-siren, knappsats för att styra larmet och direkt röstanslutning till Verisures larmmottagningscentral.

I paketet ingår ett dygnet runt-övervakat larm från Verisures larmmottagningscentral, SOS-knapp, tillgång till My Verisure-appen, trådlöst kit och avskräckande säkerhetsskyltar. Du kan läsa mer om EE Home Security powered by Verisure-systemet i vårt separata reportage.

Det andra av partnerskapen är med Norton, som kommer att lanseras i november. EE säger att "EE Cyber Security Powered by Norton-tjänsten ger ett kraftfullt skydd mot virus och andra hot på nätet, plus att den meddelar kunderna om deras personliga information hittas på den mörka webben, eller om deras konto på populära sociala medier har en ovanlig inloggningsaktivitet".

Företaget kommer också att lansera en kostnadsfri, årlig onlinekontroll via EE:s webbplats där kunderna kan kontrollera om deras e-postadress har exponerats.

EE Home Security powered by Verisure-systemet är tillgängligt nu på EE:s webbplats.

Skriva av Britta O'Boyle.