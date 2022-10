EE Smart Home Security: Vad är det och hur fungerar det?

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Mobilnätverket EE har tillkännagivit ett partnerskap med Verisure som innebär att företaget går in på marknaden för hemsäkerhet.

I den första fasen av partnerskapet, som endast är tillgänglig för EE-kunder - för tillfället - samarbetar de två organisationerna för att erbjuda ett paket med hemlarm som är övervakat dygnet runt under namnet "EE Smart Home Security, powered by Verisure".

Här är allt du behöver veta om EE Smart Home Security, powered by Verisure, inklusive vad det är, vilka paket som finns tillgängliga och hur det fungerar.

Vad är EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Tanken med samarbetet mellan EE och Verisure (företaget som äger Arlo) är att göra hemsäkerheten mer tillgänglig för hushållen i Storbritannien.

Vanligtvis är det dyrt att installera säkerhetssystem för hemmet och de kommer med en löpande månadskostnad, vilket gör dem oåtkomliga för vissa. Det finns naturligtvis DIY-alternativ från företag som Arlo, Ring och Google Nest där man installerar säkerhetskameror och övervakar dem själv, men de är ett något annorlunda koncept än ett övervakat larmsystem.

EE:s verkställande direktör för konsumentmarknadsföring, Christian Thrane, sa till Pocket-lint: "Vi vill gå in på marknaden och göra det öppet och tillgängligt för alla att få en premiumlösning utan förskottsbetalning. Det är naturligtvis skillnaden mot vad de etablerade aktörerna som ADT och den delen av marknaden [erbjuder].

"Det är en lösning som inte är DIY [dock]. Du har någon professionell person som kommer in, installerar den, kopplar den till din försäkring så att du kan få ett bättre försäkringserbjudande, övervakar den ordentligt och agerar om något har hänt. [Detta] är mycket annorlunda än att ha en kamera som gör att du kan se att något händer. I det här fallet kanske du är borta och nu har du någon professionell person som tittar på det och ringer till räddningstjänsten om det skulle behövas."

Hur fungerar EE Smart Home Security, powered by Verisure-systemet?

EE Smart Home Security, powered by Verisure-systemet erbjuds i två paket - mer om dem nedan - där båda innebär att ett larmsystem installeras av en säkerhetstekniker från Verisure, varefter det övervakas dygnet runt av Verisures larmmottagningscentral. Du kan när som helst prata med larmcentralen med hjälp av SOS-funktionen, men det finns också professionell övervakning - med en målsättningstid på 60 sekunder.

Du behöver inga speciella dörrar eller fönster för att kunna ha EE Smart Home Security, powered by Verisure-systemet och du behöver inte montera utrustningen själv.

Enligt Christian Thrane, EE:s verkställande direktör för konsumentmarknadsföring: "Lösningen från Verisure kan se om någon bryter sig in eller manipulerar dina fönster och din dörr, och om någon tar sig in i ditt hem kan den ta bilder och kontakta dig och räddningstjänsten".

Thrane förklarade för oss att systemet var en "övervakningslösning", så du betalar för "konstant övervakning av ditt hem". Om larmet t.ex. utlöses kommer stillbilder att tas. Du kommer att kontaktas och personen i andra änden av telefonen kommer att berätta vad de ser. Du kanske då inser att det till exempel är din hund, och larmet avbryts när du har bekräftat att det inte finns något hot. Om det finns ett hot kommer naturligtvis polisen att tillkallas.

Hårdvaran levereras med livstidsgaranti och du hyr hårdvaran under ditt avtal. Om något skulle hända eller om det uppstår ett fel kommer Verisure ut och byter ut den.

Vilka paket finns tillgängliga inom EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Det finns två paket tillgängliga initialt för EE Smart Home Security, powered by Verisure-tjänsten, ett för lägenheter och hus och ett för hus.

Båda har en förskottsavgift på 50 pund, följt av ett 24-månaderskontrakt, vars kostnad du kan lägga till på din mobilräkning om du vill.

Båda paketen - Essentials for Flats och Essentials for Houses - levereras med ett dygnet runt-övervakat larm från Verisures larmcentral, SOS-knapp, My Verisure App, trådlöst kit och avskräckande säkerhetsskyltar.

Paketet Essentials for Flats levereras också med två chocksensorer - utformade för att upptäcka inkräktare innan de kommer in i huset, två StarKeys för att styra larmet, en kameradetektor för att ta videor och bilder för att verifiera inkräktaren, en centralenhet med 4G- och Wi-Fi-uppkoppling och en VoicePad med en 105 OB-siren och en knappsats för att styra larmet och direkt röstuppkoppling till Verisures larmmottagningscentral.

Paketet Essentials for Houses erbjuder samma sak som paketet Essentials for Flats, men i stället för två chocksensorer får du sex stycken.

Essentials for Flats-paketet kostar 25 pund per månad, medan Essentials for Houses-paketet kostar 30 pund per månad.

Det finns även valfria tilläggsfunktioner för Essential for Houses-paketet, och Arlo levererar kit. Du kan lägga till en smart dörrklocka för ytterligare 7 pund i månaden, en smart videodörrklocka och smarta kameror för ytterligare 18 pund i månaden eller en smart videodörrklocka, smarta kameror och rökdetekteringsmonitorer för ytterligare 25 pund i månaden.

Måste du vara EE-kund?

Ja, till en början är paketen EE Smart Home Security, powered by Verisure endast tillgängliga för EE:s mobilkunder.

EE:s verkställande direktör för konsumentmarknadsföring, Christian Thrane, berättade för Pocket-lint att företaget har planer på att utöka detta i framtiden: "Till att börja med måste du vara EE-kund för att kunna dra nytta av dessa erbjudanden. Till att börja med måste du vara en mobil EE-kund, men vi har ambitioner att utvidga detta mycket tydligt.

Paketen kommer att läggas till ditt månadsavtal. Thrane kunde inte säga om paketen för smart hemsäkerhet så småningom kan komma att kombineras med telefonkontrakt från nätverket, men för tillfället finns de två paketen tillgängliga som vi nämnde ovan och som skulle vara en extra kostnad till ett nuvarande mobilkontrakt.

När finns EE:s smarta hemsäkerhetssystem med Verisure-systemet tillgängligt?

EE Smart Home Security, powered by Verisure-systemet är tillgängligt nu på EE:s webbplats.

På frågan förväntade sig företaget att det skulle vara en kort ledtid för att få systemet installerat, och föreslog dagar snarare än veckor eller månader, beroende på dess popularitet.

Skriva av Britta O'Boyle.