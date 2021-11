Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Arlo har introducerat en andra generationens Arlo Go säkerhetskamera i USA som fungerar med både LTE och Wi-Fi. Den har till och med GPS.

Om du bor i ett område utan Wi-Fi men fortfarande har tillgång till mobilanslutning kan Arlo Go 2 LTE/Wi-Fi-kameran på 250 $ vara rätt för dig. Den kan stå i en lada, skjul eller någon annan avlägsen plats. Den har väderbeständighet, 1080p full HD-videoinspelning och ett uppladdningsbart och utbytbart batteri.

Arlo hävdar att kamerans batterier kommer att räcka i upp till tre månader om du använder LTE, och upp till åtta månader om du använder Wi-Fi – men det beror förstås på hur ofta kameran aktiveras. Andra nya funktioner i Arlo Go 2 inkluderar GPS så att du kan hitta den om du tappar den, en spotlight för nattliga händelser och uppgraderat ljud som låter dig ha konversationer i realtid. Första generationens Arlo Go erbjuder ett push-to-talk-system.

Tänk på att Arlo Go kostade $400 när den lanserades, och den stödde inte Wi-Fi och spelades bara in i 720p.

Arlo

Den enda nackdelen med Arlo Go 2 är att du behöver ett Arlo Secure-abonnemang om du enkelt vill komma åt inspelade bilder som sparats i molnet eller använda kamerans person-, djur- och fordonsdetektering. Det finns en gratis provperiod på tre månader, men den grundläggande versionen av tjänsten kostar $3 i månaden för en kamera. Go 2 kan spela in på ett microSD-kort, men det betyder att du måste ta ut det varje gång du vill se dina bilder. Nej tack.

Slutligen, för den LTE-anslutningen, behöver du en mobilplan från Verizon. Det börjar på $5 i månaden för att lägga till kameran i en delad dataplan och går upp till $20 i månaden för obegränsad data. Arlo lovar att göra Arlo Go 2 tillgänglig via fler operatörer någon gång under 2022.

Arlo-kameror stöder Alexa- och Google Assistant-enheter och fungerar även med IFTTT.

