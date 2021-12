Vad är Alexa Together och hur fungerar det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon introducerar en Alexa Together premiumprenumerationstjänst som utökar sin befintliga Alexa Care Hub . Mot en avgift gör Alexa Together det enklare att använda Alexa- och Echo-högtalare för att både hjälpa och checka in på äldre nära och kära eller de som behöver en vårdgivare.

Amazon beskriver Alexa Together som ett nytt sätt att "ge stöd till dina nära och kära, hålla er tillsammans även när ni är ifrån varandra". Det är en prenumerationstjänst som kostar en månadsavgift. Men för det priset får du tillgång till sex vårdgivarefunktioner:

Brådskande svar 24/7: Tillgång till utbildade agenter dygnet runt som kan hjälpa din älskade att få hjälp.

24/7: Tillgång till utbildade agenter dygnet runt som kan hjälpa din älskade att få hjälp. Falldetekteringsrespons: Om din älskade ramlar kan Alexa ringa Urgent Response och meddela nödkontakter.

Om din älskade ramlar kan Alexa ringa Urgent Response och meddela nödkontakter. Remote Assist: Ställ in påminnelser om en älskads Echo, hantera inköpslistor, länka musiktjänster och mer.

Ställ in påminnelser om en älskads Echo, hantera inköpslistor, länka musiktjänster och mer. Aktivitetsflöde: Se ögonblicksbilder av din älskades Alexa och interaktioner med smarta hem.

Se ögonblicksbilder av din älskades Alexa och interaktioner med smarta hem. Anpassade varningar: Få dagliga varningar när din älskade först använder Alexa, eller om den inte används vid en viss tid.

Få dagliga varningar när din älskade först använder Alexa, eller om den inte används vid en viss tid. Circle of Support: Ytterligare personer kan stödja din älskade.

De mest intressanta funktionerna är Urgent Response och en Fall Detection Response. Urgent Response är i princip handsfree-tillgång dygnet runt till en professionell akuttelefon. Det låter en användare säga till en Echo-högtalare: "Alexa, ring efter hjälp". De kommer sedan att kopplas till en agent som kan begära polis eller brandkår. Alexa kommer också att skicka ett meddelande till vårdgivaren.

Fall Detection Response kräver hårdvara från tredje part från Assistive Technology Services (ATS) och Vayyar. ATS SkyAngelCare är ett falldetekteringshänge som kommunicerar via Wi-Fi till Alexa, medan Vayyar Care är en väggmonterad enhet som använder sensorer och radiovågor för att upptäcka fall. Båda enheterna gör det möjligt för Alexa att fråga en användare om de vill ringa Urgent Response, snarare än att vänta på att användaren ska be om hjälp.

Utöver förskottskostnaden för enheten och Alexa Together månatliga prenumerationskostnad, finns det inga avgifter för att använda SkyAngelCare och Vayyar Care.

Remote Assist- funktionen är också anmärkningsvärd, eftersom den ger en vårdgivare tillgång till en persons Alexa-konto, med deras tillåtelse, för att fjärrkonfigurera funktioner - som att ställa in påminnelser, lägga till kontakter, skapa inköpslistor och länka musik- och videotjänster.

Aktivitetsflödet och anpassade varningar från Alexa Care Hub är nu också en del av Alexa Together. De låter en vårdgivare veta om deras älskade är uppe och rör sig, genom att ge en varning i Alexa-appen när personen först interagerar med Alexa. Alexa Together fungerar med andra Alexa-kompatibla smarta hemenheter för att registrera aktivitet, inklusive smarta lampor, termostater, rörelsesensorer och så vidare.

Slutligen, möjligheten att lägga till flera vårdgivare (upp till 10), genom Circle of Support. Den här funktionen kommer i början av 2022.

Alexa Together kostar $19,99 per månad (eller $199 per år). Den utökar den kostnadsfria Alexa Care Hub-tjänsten genom att tillhandahålla en professionell övervakningstjänst och andra användbara funktioner. Det finns en sex månaders gratis provperiod, men alla befintliga Alexa Care Hub-kunder får ett gratis år med Alexa Together.

Nej. Alexa Together utökar den kostnadsfria tjänsten Alexa Care Hub.

Medan Alexa Care Hub låter dig fjärrkontrollera en nära och kära och få varningar när de först använder Alexa- eller Echo-enheter, lägger Alexa Together till en professionell övervakningstjänst till mixen. Den kan ringa larmtjänster för din älskade och erbjuder falldetektering via tredje parts hårdvara.

För att komma igång behöver du ett Alexa Together-abonnemang, en Echo-enhet och Wi-Fi-anslutning, och Amazon.com-konton för dig och din älskade. De måste logga in på sitt Amazon-konto och kommer att behöva ett mobiltelefonnummer för att få en verifieringskod under installationsprocessen.

Efter att ha köpt Alexa Together kan du starta installationsprocessen. Din älskade kommer att få ett e-postmeddelande för att bekräfta installationen. När ni båda är anslutna via Alexa Together kan ni börja använda alla funktioner.

Om du är den person som ger stöd till en nära och kära behöver du bara ladda ner Alexa-appen till din telefon. För en bättre upplevelse rekommenderar Amazon att den person som ger support också har en Echo-enhet för att använda funktioner som Alexa Calling eller Drop In , eller för att aktivera videochatt.

Behöver du mer hjälp? Ladda ner Amazons Alexa Together Set Up Guide här.

Alla Amazons senaste Echo-enheter stöder Alexa Together, även om en modell med kamera förmodligen är bäst så att du kan Drop In eller videochatta med dina nära och kära. Amazon erbjuder en sex månaders gratis provversion av Alexa Together som ett paket med den senaste Echo Show 8,som du kan köpa här.

Kolla också in: Vilken Echo-enhet är bäst för dig?

Vid lanseringen är Alexa Together tillgänglig i USA.

Amazon har en hel FAQ-sida för Alexa Together här.