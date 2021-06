Amazon debuterar Echo Dot Kids i Storbritannien, lokaliserar Kids + premiuminnehåll

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon har introducerat sin barnvänliga Echo Dot till Storbritannien. Kallas Echo Dot Kids, den är baserad på den 4: e generationen Echo Dot som introducerades i slutet av förra året och medan hårdvaran är identisk har den antingen Panda- eller Tiger-designen som du kan se här.

En version av Echo Dot Kids har funnits sedan 2018 i USA, först baserad på den äldre 3: e generationens Echo. Amazon säger att det har arbetat hårt för att lokalisera Alexa för brittiska barn och utveckla skräddarsydda brittiska färdigheter snarare än att bara transplantera den amerikanska upplevelsen till Storbritannien.

Amazon Echo Dot Kids recension: Ger Alexa mening för dina barn?

Medan de 3 + -klassificerade Echo Dot Kids är $ 10 / £ 10 mer än standard Echo Dot, får du några extra funktioner samt den tidigare nämnda barnvänliga designen. Det finns en tvåårig bekymmersfri garanti för nybörjare, liknande den som Amazon erbjuder för andra barnvänliga produkter där den kommer att ersätta enheten om den blir trasig.

squirrel_widget_2683194

Ett års prenumeration på Amazon Kids + ingår - nu introduceras också för Alexa i Storbritannien för första gången - vilket ger dig förstklassiga färdigheter från Disney, Number / Alphablocks, Beat The Intro, Harry Potter, Clangers Talk, The Gruffalo och mer. Det finns också 170 hörbara böcker från David Walliams, Michael Bond och CS Lewis, samt tillgång till 10 Fun Kids-radiostationer och olika andra utbildningsappar. Barn kan också ställas in som väckarlarm från deras favoritkaraktär.

Om du har en befintlig Alexa-enhet kan du också lägga till Kids + till den till en månadsavgift på $ 2,99 / £ 1,99 om du redan har Amazon Prime eller bara börja använda den om du redan har en Kids + sub på en annan enhet som en Kindle för Barn eller eldtavla för barn.

squirrel_widget_193952

Echo Dot Kids är tänkt som ett säkert utrymme för barn, med tydliga texter filtrerade på Spotify, Apple Music och Amazon Music medan röstköp är förbjudet. Du kan finjustera många saker om hur ditt barn upplever Alexa - inklusive att ställa in sängtider och tidsgränser - i Amazon Parent Dashboard där du också kan se ditt barns Alexa-kommandon och användning.

Du kan också pausa enheten helt. Barn kan göra meddelanden eller ringa andra Echo-enheter i ditt hem, men de kan inte ringa andra kontakter om du inte specifikt ställer in dem i Alexa-appen som en betrodd kontakt.

Alexa på Echo Dot Kids kommer också att tacka barn om de är artiga (en funktion som heter Magic Word) och levererar skräddarsydda svar till barn som är mer pedagogiska än standardversionen av Alexa skulle leverera.

De bästa Google Home- och Nest Hub-erbjudandenen för juni 2021 Förbi Chris Hall · 30 Juni 2021

I stället för att behöva lära sig specifika svar kommer Alexa att föreslå aktiviteter om du säger kommandon som "Alexa, låt oss spela", "Alexa, låt oss gå" eller "Alexa, jag är uttråkad", så att barn i allmänhet kan hitta något att höra som de kommer att njuta av.

Skriva av Dan Grabham.