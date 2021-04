"Alexa, att vara eller inte vara?" Ja, Amazons assistent kan nu recitera Shakespeare

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Alexa kan nu recitera populära Shakespearian-linjer, soliloquies och förolämpningar. De nya funktionerna kommer precis i tid för Shakespeare Day 2021 och Amazon gav oss också ovanstående och nedanstående bilder, vilket vi måste säga är ganska bra.

Amazons egen forskning på 2000 britter föreslår att vi alla använder 83 Shakespeare-fraser per månad. Det verkar som en hel del för oss, men dessa inkluderar termer som fair play (43%), för godhets skull (40%) och vad som görs görs (39%) som alla kommer från populära spel av The Bard.

För godhets skull från Henry VIII är den fras som används mest av britter, cirka 120 gånger om året - eller cirka tusen gånger om året om du har barn.

Hälften av de tillfrågade, en tredjedel (34%) erkänner att de kämpar för att förstå Shakespeares arbete, varav hälften (47%) hävdar att de inte har läst någon Shakespeare sedan de avslutade skolan eller universitetet.

För att höra fraserna kan du be Alexa att "tala som Shakespeare" för att få ett slumpmässigt svar eller be henne att recitera en Shakespeare-sonett eller ensamrätt eller ge dig en berömd förolämpning.

Forskningen fann också att "för godhets skull", från Shakespeares H, med "fair play", mest känt från The Tempest och "what is done is done", talat av Lady Macbeth, nära bakom.

Vad du kan fråga Alexa:

Alexa, tala som Shakespeare

Alexa, berätta för mig en Shakespeare-förolämpning

Alexa, Romeo, Romeo, varför är du Romeo?

Alexa, att vara eller inte vara?

Alexa, recitera en Shakespeare-sonett

Alexa, reciterar en Shakespeare-ensamrätt

Alexa, berätta en Shakespeare-limerick

Skriva av Dan Grabham.