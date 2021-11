Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon-ägda Blink har minskat sin senaste hemsäkerhetskamera, Blink Outdoor i en tidig Black Friday-affär .

Det är en väderbeständig utomhuskamera och är helt problemfri och erbjuder två års batteritid på bara två AA-batterier. Det är också en av de mest prisvärda och enklaste enheterna att installera och använda.

Blink Outdoor offers Full HD video and works alongside the easy-to-use Blink Home Monitor app so you can see a live view, get motion alerts and use two-way audio, so you can hear and speaker to whomever the camera captures.

You can also create custom zones to cut down on erroneous alerts and mark "privacy zones" that aren't recorded - similar to its sister company Ring - also owned by Amazon. As you might expect, Blink cameras are also Alexa compatible and they'll work with Echo Show and Fire TV, meaning you can use your voice to check what's happening.

Blink represents an affordable way to keep an eye on things around your home, to give you that peace of mind through the darker months or when you're away.