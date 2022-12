Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Visste du att du kan använda Alexa för att ringa och skicka meddelanden till andra?

Med Amazons Alexa-funktion för samtal och meddelanden kan du ringa och ta emot samtal och skicka meddelanden mellan Echo-enheter, Amazon Alexa-appen för iOS och Android samt Fire-surfplattor. Det är ett smart sätt att kontakta familj och vänner. Och det bästa? Funktionen är helt gratis att använda, eftersom den fungerar över Wi-Fi på de flesta Echo-enheter och även i Alexa-apparna.

Här är allt du behöver veta om det och hur det fungerar.

Vad är Alexa-samtal och meddelanden?

Den kostnadsfria funktionen introducerades först på den ursprungliga Amazon Echo Show, men Amazon har utökat den här funktionen till andra Echo- och Alexa-enheter och utvecklade därför det som vi nu kallar "Alexa-samtal" eller "Alexa-samtal och meddelanden". Den fungerar med kompatibla Echo-enheter, Alexa-appen och fungerar med Fire-surfplattor.

Du kan inte bara ringa ett samtal med denna funktion, utan du kan också lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande. Det bästa med funktionen är att den är gratis att använda eftersom den fungerar via Wi-Fi (eller mobildata på din telefon), så du behöver inte investera i ett samtalsabonnemang.

Hur fungerar Alexa-samtal?

Du behöver ett Amazon-konto och Alexa-appen på en enhet med Android 6.0 (eller högre), iOS 11.0 (eller högre) eller en Android Fire-surfplatta. Allt måste ställas in med hjälp av Alexa-appen, där du hittar fliken Kommunicera.

När du har konfigurerat den via Alexa-appen kan du använda tjänsten på alla dina Echo- och Alexa-enheter, så länge den är aktiverad på varje enskild enhet - vilket den är som standard.

Du kan synkronisera Alexa-appen med dina kontakter på din smartphone så att Alexa kan ringa upp telefonnummer, vilket innebär att du kan ringa från din Echo till en mobiltelefon, till exempel. Alternativt kan du använda Alexa för att ringa till andra Echo-enheter som dina kontakter har. Om du inte synkroniserar dina kontakter kan du bara använda den för att kontakta andra Echo- eller Alexa-enheter som du är inloggad på - till exempel ett intercom-system.

Typer av samtal

Du kan ringa följande typer av samtal:

Du kan ringa olika typer av samtal: Alexa-till-Alexa-samtal: Du kan ringa och ta emot samtal mellan kompatibla Echo-enheter (eller Amazon Alexa-appen, mer om det nedan). Du kan nå vem som helst från din mobiltelefons kontaktlista som har en kompatibel Echo-enhet och som också har registrerat sig för Alexa-samtal.

Du kan ringa och ta emot samtal mellan kompatibla Echo-enheter (eller Amazon Alexa-appen, mer om det nedan). Du kan nå vem som helst från din mobiltelefons kontaktlista som har en kompatibel Echo-enhet och som också har registrerat sig för Alexa-samtal. Samtal till mobil eller fast telefon: Du kan ringa de flesta mobil- eller fastnätsnummer i Storbritannien, USA, Kanada och Mexiko från en kompatibel Echo-enhet, använda Alexa för att nå stödda nummer som sparats i din mobiltelefons kontaktlista eller säga det nummer du vill ringa.

Du kan ringa de flesta mobil- eller fastnätsnummer i Storbritannien, USA, Kanada och Mexiko från en kompatibel Echo-enhet, använda Alexa för att nå stödda nummer som sparats i din mobiltelefons kontaktlista eller säga det nummer du vill ringa. Samtal via Alexa-appen: Med Amazon Alexa-appen på din Android- eller iOS-smartphone (inte tillgänglig på en surfplatta) kan du ringa till mobila eller fasta nummer i USA, Kanada och Mexiko. Detta ger dig möjlighet att ringa och ta emot samtal mellan alla från din telefons kontaktlista som har Alexa-appen eller en kompatibel Echo-enhet och som också har anmält sig till Alexa Calling and Messaging.

Med Amazon Alexa-appen på din Android- eller iOS-smartphone (inte tillgänglig på en surfplatta) kan du ringa till mobila eller fasta nummer i USA, Kanada och Mexiko. Detta ger dig möjlighet att ringa och ta emot samtal mellan alla från din telefons kontaktlista som har Alexa-appen eller en kompatibel Echo-enhet och som också har anmält sig till Alexa Calling and Messaging. Internationella samtal: Du kan ringa och ta emot internationella samtal mellan kompatibla Echo-enheter och Amazon Alexa-appen. Se bara till att kontakten du vill nå befinner sig på en plats som också har stöd för Alexa Calling, har anmält sig till Alexa Calling och Messaging och finns med i din kontaktlista i Amazon Alexa-appen.

Du kan ringa och ta emot internationella samtal mellan kompatibla Echo-enheter och Amazon Alexa-appen. Se bara till att kontakten du vill nå befinner sig på en plats som också har stöd för Alexa Calling, har anmält sig till Alexa Calling och Messaging och finns med i din kontaktlista i Amazon Alexa-appen. Gruppsamtal: Du kan konfigurera grupper för samtal i Alexa-appen med upp till sju personer, så att du sedan kan ringa direkt till dessa grupper.

Obs: Alexa har inte stöd för samtal till nödnummer ("911"), premiumnummer ("1-900"-nummer), tresiffriga nummer eller förkortade nummerkoder, internationella nummer (utanför USA, Storbritannien, Kanada och Mexiko) och nummer med bokstäver ("1-800-FLOWERS").

Konfigurera Alexa-samtal

För att komma igång med Alexa-samtal för första gången måste du registrera dig:

Öppna Amazon Alexa-appen (på din kompatibla iOS- eller Android-telefon). Öppna fliken Kommunicera från den nedre menyn. Följ instruktionerna på skärmen för att ange och verifiera din telefoninformation.

Alexa använder telefonens adressbok för att hitta personer som du känner och som har Amazon Alexa-appen med Alexa Calling aktiverad, så att du kan ringa dem på det sättet också.

Om du vill lägga till eller redigera kontakter för Alexa Calling uppdaterar du telefonens lokala adressbok och öppnar sedan appen Amazon Alexa. Kontakter från din adressbok som också använder Alexa Calling visas automatiskt i listan "Kontakter" i appen, med samma namn som i din adressbok.

Du kan automatiskt synkronisera telefonens adressbok eller manuellt lägga till kontakter, blockera kontakter, lägga till grupper - eller begränsa åtkomsten till dina favoritkontakter om du har markerat kontakter som favoriter i din adressbok.

Leda och ta emot samtal med hjälp av en Echo

Om du vill starta ett samtal från en kompatibel Echo-enhet ber du bara Alexa att ringa upp personen eller gruppen du vill nå med namn. Du måste säga deras namn exakt så som det visas i din Alexa-app. När du ringer någon ringer det i deras Alexa-app och Echo-enhet, men du kan ange att samtalen ska ske till exempel till ett mobilnummer. Alexa bekräftar vem du vill ringa innan samtalet kopplas vidare.

Du kan också ringa upp nummer direkt genom att säga varje siffra (inklusive riktnummer) i det nummer du vill ringa. Kom ihåg att Alexa använder röstprofiler för att avgöra vem som ringer ett samtal. Om du har en röstprofil och Alexa kan känna igen din röst används din kontaktlista automatiskt.

Du kan också ringa en kontakt via Alexa-appen. Välj bara ikonen Kommunicera på startskärmen, tryck sedan på ikonen Kontakt i det övre hörnet och tryck på en kontakt. Du kan sedan ringa ditt samtal.

Alla inkommande samtal och meddelanden skickas också vidare till din Alexa-app och dina Echo-enheter. Echo-enheterna låter ett larm och meddelar vem som ringer, medan Alexa-appen skickar ett meddelande. Säg bara "Svara" eller svara från telefonen för att ta emot samtalet. Alternativt kan du säga "Ignorera" eller ignorera det från din telefon. På enheter med skärmar har du också knappar för att acceptera eller avvisa på skärmen. När du vill avsluta ett samtal kan du säga "Lägg på" eller trycka på avslutningsknappen på telefonen.

När ett samtal är aktivt lyser lamporna på din Echo-enhet grönt.

Här är några Alexa kommandon som du kan säga:

Du kan till exempel säga följande: Ring ett samtal till en annan Echo-enhet: "Alexa, ring [Corey]" eller "Alexa, ring min [Familj]".

"Alexa, ring [Corey]" eller "Alexa, ring min [Familj]". Ring ett samtal till ett mobil eller fast nummer som sparats i dina kontakter: "Alexa, ring [Johns] mobil" eller "Alexa, ring [Chris] på hans hemtelefon" eller "Alexa, ring [Brandon] på jobbet" eller "Alexa, ring [Mammas] kontor".

"Alexa, ring [Johns] mobil" eller "Alexa, ring [Chris] på hans hemtelefon" eller "Alexa, ring [Brandon] på jobbet" eller "Alexa, ring [Mammas] kontor". Slå ett mobilnummer eller fast nummer: "Alexa, ring [nummer]".

"Alexa, ring [nummer]". Kontrollera samtalsvolymen: "Alexa, skruva upp/ned volymen".

"Alexa, skruva upp/ned volymen". Lägg på/avsluta samtalet: "Alexa, lägg på" eller "Alexa, avsluta samtalet".

"Alexa, lägg på" eller "Alexa, avsluta samtalet". Svara på samtalet: Säg bara "Svara".

Säg bara "Svara". Ignorera samtalet: Säg bara "Ignorera".

Lamporna på din Echo lyser grönt när ett samtal är anslutet, men om du redan har ett samtal och ett annat samtal kommer in skickas det nya samtalet automatiskt till en annan enhet i hushållet som stöds.

Ring ett samtal med hjälp av Alexa-appen

För att ringa upp dina kontakter och mobilnummer och fasta telefonnummer som stöds:

Öppna appen Amazon Alexa på telefonen. Välj Kommunicera i det nedre navigeringsfältet. Välj knappen Samtal högst upp. Välj den kontakt du vill nå och välj sedan deras nummer eller Alexa-ljudsamtal eller videosamtal. Om ni båda använder en enhet med en skärm (som Echo Show eller Echo Spot) visas alternativet att starta ett videosamtal. Om du vill avsluta samtalet väljer du knappen Slut på skärmen.

Vad mer kan du göra med Alexa-samtal?

Skicka ett röstmeddelande

Röstmeddelanden är ungefär som röstbrevlådor. Om du vill skicka ett röstmeddelande med Alexa-appen väljer du ikonen Kommunicera. Du kan välja en befintlig konversation eller trycka på meddelandeikonen högst upp på skärmen Kommunicera. Tryck sedan på den blå mikrofonknappen längst ner på skärmen för att skicka ett nytt röstmeddelande. Det kommer att skickas till din väns Alexa-app och Echo-enhet.

Om du vill skicka ett röstmeddelande med en Echo-enhet säger du "Alexa, skicka ett meddelande till [kontaktpersonens namn]". Om du vill komma åt dina röstmeddelanden går du till skärmen Kommunicera i Alexa-appen eller säger till din Echo: "Alexa, spela upp mina meddelanden".

Skicka ett textmeddelande

För att skicka ett textmeddelande med Alexa-appen är det i princip samma procedur som ovan. Välj ikonen Kommunicera och välj sedan en befintlig konversation eller tryck på ikonen Meddelanden högst upp. På nästa skärm skriver du ditt meddelande i stället för att tala in det. Din text kommer att skickas till din väns Alexa-app eller Echo-enhet, och de får också ett meddelande.

Aktivera Stör ej

Om du vill hindra Alexa från att varna dig för samtal och meddelanden, aktivera Ställ inte in störningar. Säg "Alexa, stör mig inte". Du kan också schemalägga Do Not Disturb i Alexa-appen (Inställningar > Alla enheter > Välj din enhet > Do Not Disturb > Schemalagd).

Släpp in en kontakt

Drop In är en funktion som kan användas med Echo Show eller Echo Spot. Amazon säger att du i de flesta fall förmodligen föredrar att använda videosamtal, men Drop In är också tillgänglig så att du enkelt kan kolla in en äldre släkting eller kontrollera en kamera i barnkammaren. Du behöver inte ringa någon annan utan kan helt enkelt komma åt kameran på en annan Echo Show-enhet.

Du kan välja vilka Echo-enheter Drop In är tillgängligt på och du kan välja vilka kontakter som har rätt att Drop In på dem. Om du vill kan du välja att inte tillåta någon att göra det, eller begränsa det till ditt hushåll, till exempel. Om du vill veta hur du konfigurerar och använder Drop In kan du gå hit.

Gör ett meddelande

Med Alexa Announcements kan du be Alexa att göra meddelanden på alla kompatibla Echo-enheter i ditt hushåll. Tänk på det som en envägs intercom. Personer som befinner sig i närheten av en Echo i ditt hushåll kommer att höra en kort signal för att indikera att det är ett inkommande meddelande, och sedan kommer meddelandet att spelas upp med rösten från den som gör meddelandet. Coolt, eller hur?

För att skapa ett Alexa-meddelande säger du bara "Alexa, meddela" och säger sedan ditt meddelande högt. Du kan också säga "Alexa, broadcast" och återigen lägga till ditt röstmeddelande i slutet. Du kan till exempel säga "Alexa, sänd 'filmen börjar'". Alla i hemmet som befinner sig inom hörhåll för en Echo-enhet kommer att höra en signal som följs av att du säger "filmen börjar".

För vissa fraser lägger Alexa till ljudeffekter om den känner igen vissa utlösande ord, som "Alexa, meddela att middagen är klar".

Från Alexa-appen på telefonen kan du också gå till Kommunicera i den nedre navigationsfältet och sedan välja knappen Meddelanden högst upp för att starta en sändning. Du får möjlighet att skriva eller tala ditt meddelande högt, och det spelas omedelbart upp på dina enheter.

Säljer Amazon fortfarande Echo Connect?

Nej. Amazon har i tysthet rabatterat sitt Echo Connect-tillbehör. Du kan använda det tillsammans med en Echo-enhet som stöds för att ringa och ta emot telefonsamtal via hemtelefontjänsten. Amazon tog inte betalt för att ringa eller ta emot ett samtal med Echo Connect, även om du fortfarande måste köpa en fast telefon eller ett VoIP-paket för hemtelefoni från din lokala telekomleverantör. Om du äger det här gamla tillbehöret har Amazon en sida med vanliga frågor och svar som beskriver hur det fungerar.

