Amazon Echo fick en flygande start och etablerade sig som en av de hetaste enheterna för smarta hem, med hjälp av den mindre Echo Dot, en kapabel medhjälpare som ger sina uppkopplade färdigheter i en mindre förpackning. Amazon har inte avtagit och utökat sitt utbud av högtalare - liksom de funktioner de erbjuder.

Vi dyker ner i hur det är att leva med Alexa på många enheter, med flera Echo eller flera Dots utspridda i hemmet och om det finns några stora fördelar.

Konfigurera flera Amazon Echo-enheter

Att lägga till en ny Echo eller Dot i ditt hem är enkelt och följer samma steg som när du ställer in din första enhet. Öppna Alexa-appen, tryck på enhetsikonen i bottenfältet och tryck sedan på "+"-ikonen i det övre högra hörnet. Följ sedan processen som du gjorde tidigare. (Du kan uppnå samma resultat med ditt Alexa-konto på en stationär dator om du föredrar det, under avsnittet inställningar).

Amazon Echo Dot (5:e generationen) Väljs ofta för att den är kompakt, smart och relativt prisvärd, men om du vill driva ett hem med flera Echos är Echo Dot troligen det bästa valet. Se på Amazon

Det är verkligen så enkelt som det är. Eftersom den är kopplad till ett befintligt konto övertar den färdigheterna för den befintliga enheten/enheterna, så du behöver inte ställa in alla enskilda element igen.

Nästa beslut är var du ska placera din nya Echo. Amazon byggde Echo så att den är tillräckligt smart för att svara på dina kommandon i hela rummet. Enheterna använder sig av "Echo Spatial Perception" vilket innebär att den Echo som är närmast dig ska vara den som svarar. Det gäller oavsett om du använder den ursprungliga Echo eller en av de nyare generationerna av enheter.

I början kunde du förvirra systemet när mer än en enhet försökte svara, men eftersom systemet har mognat verkar det inte längre vara ett problem. Det är inte perfekt - ibland kan det hända att en Echo i ett annat rum svarar, men i allmänhet är det den som står närmast som ger dig ett bud.

Installationen är enkel, så vad kan du göra och vad kan du inte göra med flera Amazon Echos?

Amazon Amazon Echo Show 8 (andra generationen) Echo Show 8 (2 gen) sitter i mitten av Echo Show-sortimentet och sätter en skärm på Alexas färdigheter, så en mer interaktiv upplevelse. Se på Amazon

Flera Echo-funktioner och egenskaper

I själva verket är det inte så mycket som förändras av att ha fler Echo-enheter - förutom stereokoppling och Alexa Home Theater/Cinema, som vi talar om nedan.

Kärnfunktionaliteten hos Alexa och Echo (oavsett om det är Dot eller inte) förändras egentligen inte när den dubbleras, med minimal synkning mellan de två.

Det finns några områden där alla Echos sjunger i harmoni, men för det mesta fungerar var och en som en individ.

Musik på flera platser: Grupper i flera rum

Amazon låter dig skapa en multiroom-installation i Alexa-appen som gör att du kan spela upp musik på flera Echo-enheter i hemmet. Det är det enklaste sättet att använda flera Echo-enheter.

Vi har tidigare behandlat hur du ställer in det här musikalternativet för flera rum, men vad det här innebär är att du enkelt kan få låtarna att dunka i hela huset, utan att behöva investera i ett system som Sonos.

Du kan spela upp musik från Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music eller TuneIn radio på flera Echos, så du kan mycket enkelt ha synkroniserat ljud på flera platser.

Tyvärr kan du inte använda en Echo Dot för att ansluta till en annan Bluetooth-högtalare när den ingår i en grupp med flera rum. Om du till exempel har en Echo Dot i vardagsrummet som är ansluten till en förstärkare med Bluetooth kan du inte upprätthålla den anslutningen samtidigt som du spelar på den större Amazon Echo i köket eller sovrummet.

Gruppering i flera rum fungerar inte heller med högtalare från tredje part som använder Alexa(t.ex. Sonos One), det gäller endast Amazons egna högtalare. Även om det finns en rad olika högtalare i den gruppen ger den dig inte den flexibilitet som Apple AirPlay 2 har när det gäller gruppering.

Du kan spela upp musik från olika källor på olika Echos när du vill. Du kan till exempel spela TuneIn Radio i sovrummet och Spotify i köket. Vilket är ett praktiskt sätt att hålla familjen nöjd.

Men du kan också be någon av dina Echos att spela upp musik på andra Echos du har. Du kan till exempel be din Echo Show i köket att spela upp Spotify-musik på din Echo Plus - och det är ett utmärkt sätt att styra musiken i hemmet.

Stereokoppling

Stereokoppling är en funktion som kom 2018 med Echo Plus andra generation och Echo Dot tredje generation, och som har fått stöd sedan dess. Parning är enkelt: precis som när du skapar en grupp för flera rum finns det möjlighet att skapa ett stereopar.

Förbehållet här är att du måste ha samma typ av högtalare: alltså två Echo, två Echo Dot eller två Echo Studio. I och med Echo tredje generationens ankomst ändrades reglerna något, eftersom Echo tredje generationen kommer att stereoparas med Echo Plus andra generationen, men det är det enda undantaget. Echo 2020 (sfären) kommer endast att stereopara ihop med samma modell. Du kan hitta alla detaljer om vad som kan stereopackas med vad just här.

När du väl parat ihop har du dock ett mycket bättre musiksystem - och med möjligheten att inkludera Echo Sub i blandningen är ett 2.1-system möjligt - och det låter riktigt bra. Att lägga till Sub:n sker via samma process som ovan.

Alexa Home Theater/Cinema

Med detta kan du skapa ett ljudsystem som fungerar tillsammans med din Fire TV. Återigen måste du ha rätt högtalare samt en kompatibel Fire TV Stick eller Fire TV Cube, sedan kan du skapa en hemunderhållningsinstallation för din TV. Vi har detaljerat beskrivit hur detta fungerar och vilka enheter som är kompatibla här.

Det här är ett utmärkt sätt att använda dina Echo-enheter för att förstärka ljudet på din TV, men det fungerar bara med ljud som kommer från din Fire TV-enhet - det gäller inte för innehåll från andra källor (en tuner eller kabelbox till exempel), så den här inställningen kanske bara fungerar om du är en flitig streamer.

Pocket-lint Amazon Fire TV Stick 4K Max Med utmärkt bildkvalitet och ett intuitivt gränssnitt är detta en utmärkt streamingenhet att överväga. Se på Amazon

Spela musik från flera konton

Det här är ett område där Echo inte är så bra. Eftersom alla enheter är inloggade på samma Amazon-konto försöker alla spela upp musik från samma konto, eftersom den tror att alla är samma användare. Det innebär att du inte kan spela upp olika musik på enheter från samma källa. Om Spotify till exempel spelas i köket och någon ber om att få spela Spotify i sovrummet, kommer den att växla från den ena platsen till den andra.

Vissa familjekonton har dock stöd för flera strömmar - både Apple Music och Amazon Music har det - vilket innebär att om du registrerar dig för ett familjekonto hos dessa tjänster kan du strömma olika musik på dina Echo-enheter runt om i huset. Det finns också den extra fördelen att om alla familjemedlemmar vill ha musik på sina telefoner utanför huset så får de det också. Om du inte har ett familjekonto kommer din Echo troligen att växla strömningen från en enhet till en annan, så att den bara spelas via en enhet.

Bluetooth-anslutningar är separata

Bluetooth-anslutningar behandlas separat och är inte gemensamma mellan dina Echo-enheter, vilket är vettigt eftersom du kanske inte vill att enheterna ska störa varandra eller ansluta till en Bluetooth-högtalare i ett annat rum.

Vi har funnit att Bluetooth-anslutningen på Echo Dot är sömlös och när den väl är initialt inställd är det enkelt att be Alexa att "ansluta till min högtalare" för att återupprätta anslutningen - även om den som sagt inte har stöd för flera rum i den formen.

Synkroniserade kalendrar, inköpslistor och att-göra-listor

Vissa saker synkroniseras till ditt Alexa-konto och dessa är därför tillgängliga på de olika Echo-enheterna som du kanske har utspridda runt om i huset. Om du lägger till något i din att-göra-lista eller inköpslista är det omedelbart tillgängligt även på andra ställen. Inköpslistan är praktisk eftersom den lagras i appen, så du kan muntligen lägga till saker till listan via någon Echo-enhet för att kontrollera dem på din telefon när du ska ut och handla nästa gång.

Självklart är saker som synkroniserade kalendrar eller information från Skills som du har ställt in tillgängliga på alla dina Echo-enheter.

Amazon Amazon Echo Show 10 (3:e generationen) Echo Show 10 erbjuder det bästa ljudet av alla Echo Show-enheter och har dessutom en skärm som följer dig runt om i rummet. Se på Amazon

Ställa in timers och larm

Echo är perfekt för att ställa in timers och larm, oavsett om det är för att väcka dig på morgonen eller som en påminnelse när du lagar mat eller när tvättmaskinen behöver tömmas. Timers och larm ska bara låta på den enhet som de är inställda på. Alexa vet dock vilka timers du har ställt in, så du kan fråga hur lång tid det är kvar och du får en översikt över alla timers du har ställt in på någon av dina Echo-enheter.

Du kan också avbryta en timer från vilken annan enhet som helst - så om du hör timern ljuda och du befinner dig i ett annat rum kan du bara be den lokala Echo att avbryta timern.

Hushållsprofiler och flera konton

I Alexa-appen kan du lägga till en annan Amazon-användare i din hushållsprofil. Detta är fördelaktigt på flera sätt, först och främst genom att den personen får tillgång till sitt eget innehåll (musik, ljudböcker och Google Kalender).

Det är också värt att göra om du har ett Amazon Prime-konto men den andra personen inte har det, eftersom om du lägger till dem i hushållsprofilen kan de också dra nytta av Prime-förmånerna. Du kan läsa mer om förmånerna här och hantera dina förmåner här.

Du kan också använda detta för att välja vem som ställer in Echo-enheterna och vilket konto de tilldelas. Du måste få de andra personerna i huset att ladda ner Alexa-appen och skriva under avtalsvillkoren, och när kontona väl är anslutna kan du be Alexa att växla mellan profilerna, vilket är praktiskt för att hantera innehåll, göra beställningar med mera.

Vad du kan göra med en profil är dock att se till att en Echo Show på ena sidan av sängen anpassas till den person som sover närmast den, till exempel genom att visa dennes kalenderuppgifter.

Individuella profiler blir allt viktigare och du kan nu träna Alexa att känna igen individuella röster - så kallade Alexa Voice Profiles - så att Alexa vet vem som frågar och kan visa detaljer som är relevanta för den användaren. Med Echo Show 15 utökas detta till Visual ID, så att användaren kan kännas igen av kameran och det visuella innehållet ändras för att passa användaren.

Amazon Amazon Echo Show 15 Echo Show 15 är den största av Show-enheterna, utformad för väggmontering och erbjuder widgets. Se på Amazon

Använda flera Echo-enheter som intercoms

Om du har flera Amazon Echo-enheter i hemmet kan du också använda dem som intercoms i huset. Om du går in i inställningar i webbläsaren eller Alexa-appen kan du namnge dina enheter efter det rum de befinner sig i för att göra det enkelt att ringa till det rummet.

Du kan säga "Alexa, ring min Echo Show" på en annan Echo någon annanstans i huset och den ringer upp Echo Show så att du kan tala med den som befinner sig i det rummet.

Du kan också göra detta från din telefon genom att öppna appen och klicka på knappen "drop in" och sedan välja den relevanta Echo du vill prata med. Då ringer du i princip upp den enheten från din telefon.

Du kan redan se möjligheterna med det här systemet - oavsett om det handlar om att ringa till köket för att fråga om middagen är klar eller ringa till dina barn utan att behöva ropa uppför trappan. Det fungerar riktigt bra också - se bara till att du namnger enheterna logiskt.

Det är värt att notera att du också kan ringa samtal till Echo-ägare i din kontaktlista med hjälp av din Echo-enhet. På så sätt kan du ringa gratis till personer i andra hushåll, vilket också är praktiskt. Det finns också en sändningsfunktion: Säg "Alexa announce" eller "Alexa broadcast" så kan du skicka ett meddelande över hela nätverket i ditt hus. Det är idealiskt för att få folk till bordet för middag, eftersom Alexa känner igen vissa meddelanden och lägger till extra ljud.

Att skilja mellan användare

Alexa har förmågan att känna igen olika röstprofiler, så den vet vem den pratar med. Detta kan göra resultaten mer precisa, genom att anpassa svaren till den person som pratar med den. Sedan september 2020 har du kunnat ställa in röstprofiler för både vuxna och barn, vilket innebär att Alexa vet vem som frågar och kan ge ett bättre svar. Här finns en fullständig guide för att ställa in röstprofiler på Alexa.

Om du har ett familjekonto på Amazon Music kan användningen av röstprofiler innebära att den spelar upp dina preferenser i stället för någon annans, eller att du kan begränsa shopping till endast vissa röster, till exempel.

Är flera Echos värda det?

Fördelen med att ha tillgång till Alexas funktioner är inte beroende av att du bygger upp något slags super-Echo-nätverk i ditt hus. Att kunna använda Echos smarta röststyrning i hela hemmet är den verkliga fördelen: du kan styra lamporna eller värmen via röst från övervåningen eller nedervåningen. Om du har ett loftsrum kan Dot eller Flex ge röststyrning som ligger utanför Echos räckvidd på nedervåningen och så vidare.

Med stöd för ljud i flera rum finns det verkligen något att säga om att äga flera Amazon Echo-enheter i nära anslutning till varandra.

Dot är så prisvärd att om du är ett fan av Echo så är det verkligen värt att utöka den, även om det bara är för att ge dig röststyrning av dina smarta lampor eller din uppvärmning från fler rum i huset.