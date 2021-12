Vad är Alexa och vad kan Amazon Echo göra?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon Echo är en av en rad handsfree-högtalare och enheter från Amazon som kan styras med din röst. Den röststyrda "personliga assistenten" på dessa enheter heter Alexa, som kommer att utföra olika uppgifter åt dig och styra olika system.

I den här funktionen kommer vi att förklara vad Echo är och vad Alexa kan göra.

Förutom att vara tillgänglig på Echo-enheter från Amazon direkt, är Alexa tillgänglig på många tredjepartsenheter som högtalare eller TV-apparater samt via Alexa-appen på telefoner. Alexa finns även i vissa bilar och i vissa wearables.

Det finns två sidor av denna fråga – enheter som fungerar med Alexa (som Philips Hue ) – och enheter som erbjuder Amazon Voice Services, som är plattformen som kör Alexa.

Först och främst är Alexa designad kring Amazons egna Echo-enheter. Amazon Echo-sortimentet inkluderar Echo och Echo Dot, som alla är högtalare, och sedan Echo Show-modellerna som också har en display, så att de kan ge dig visuell feedback, som väderwidgets, videor eller sångtexter. Det finns flera Amazon Alexa-prylar också, som Echo Wall Clock och Echo Flex- pluggen till exempel.

Den billigaste Echo-enheten är Echo Dot, som är en bra utgångspunkt för att bygga ett Echo-system och komma igång. Du kan se alla Echo-enheter jämförda här .

Det finns massor av andra enheter som erbjuder Alexa röststyrning, som Sonos One , Sonos Move , Sonos Roam , Bose Home Speaker 500 eller Polk Command Bar. Du kan se en rad Echo-alternativ här som också erbjuder Alexa.

Alla dessa enheter har fjärrmikrofoner som kan plocka ut din röst genom bakgrundsljud och väntar på att ta ditt kommando när de hör Alexas vakna ord. När du väl säger detta kommer Alexa att gå till handling och svara på dina kommandon. Men vad kan Alexa egentligen göra?

Alexa kan spela musik, ge information, leverera nyheter och sportresultat, berätta om vädret, styra ditt smarta hem och till och med låta Prime-medlemmar beställa produkter från Amazon. Alexa sitter i molnet, utökar informationen som erbjuds hela tiden och förfinar svaren för att ge dig mer exakt information. Oavsett vilken Alexa-enhet du frågar kan alla returnera den här typen av svar, vare sig det är på din soundbar eller i din bil.

En av kärnfunktionerna är att spela musik och Alexa kan rita många källor. Amazon Music stöds förstås, men utöver det finns det stöd för många fler tjänster som Spotify , Deezer, Apple Music , TuneIn samt appar från enskilda leverantörer, som BBC.

Echo-enheterna med en display kan också returnera visuell information, som sträcker sig bortom widgets till nyhetsvideor, recept eller spel. På de displayutrustade enheterna - Echo Show - kan du även använda pekkontroller för att svara, till exempel, eller för att styra smarta hemenheter.

Alexa kan också utnyttja information från andra enheter och tjänster genom att använda Skills (som är som appar), så kommer att kunna ge dig specifik information om din bil, din senaste invägning med Fitbit eller för att hitta din Tile .

Smart hemkontroll har blivit ett av de viktigaste områdena för Alexas inflytande. Det handlar inte längre bara om att fråga efter vädret och spela musik med snygg röststyrning – det handlar också om att ansluta till och styra andra enheter i ditt hem.

Du kan se din Ring Video Doorbell på din Echo Show, till exempel, som du kan med Arlo-kameror . Du kan ansluta Alexa till din Philips Hue eller andra glödlampor, som Ikea , för att slå på eller av dem med rösten, eller länka till dina värmekontroller så att du kan kontrollera och ändra temperaturen i ditt hus.

I denna mening är Alexa en fantastisk smart hemkontroller - och när den väl är länkad till Alexa kan den nås via allt som stöder Alexas röstkommandon.

Vissa Echo-enheter tar detta ett steg längre och erbjuder Zigbee-stöd , vilket gör att du kan ansluta och ställa in smarta hemenheter direkt utan att behöva en separat app eller hubb för den enheten. Du kan till exempel köpa en enda Philips Hue-lampa och ställa in den med några av de senaste Echo-enheterna, utan att behöva en Hue Hub.

Det finns massor av saker du kan be Alexa att göra. Färdigheter i Alexa-appen gör att du kan anpassa din Echo-enhet med funktioner för att passa dina preferenser.

Det finns flera färdighetskategorier inom färdighetssektionen i appen, inklusive Connected Car, Food & Drink, Travel & Transportation, Music & Audio, Smart Home och mycket mer. För att komma igång behöver du bara trycka på Aktivera Skill när du har hittat en som passar dig – eller så kan du be Alexa att aktivera Skills via röst.

Vissa kommer att kräva att du länkar till ett befintligt konto eller separat prenumeration för att använda. Till exempel, för att använda Uber med Alexa, måste du ha loggat in på ditt Uber-konto i avsnittet Skills i Alexa-appen.

Här är bara några exempel på vad du kan be Alexa att göra, men vi har en hel separat funktion som du kan läsa om den också :

"Alexa, väck mig klockan 7 på morgonen"

"Alexa, fråga Skyscanner om ett flyg till New York"

"Alexa, fråga The Telegraph om de bästa artiklarna"

"Alexa, vad står det i min kalender idag?"

"Alexa, vad är vädret i London?"

"Alexa, spela Taylor Swift från Amazon Music"

"Alexa, hur är pendlingen?"

"Alexa, blanda min favoritspellista"

"Alexa, höj den"

"Alexa, kommer det att regna imorgon?"

"Alexa, läs min ljudbok"

"Alexa, vad är det på nyheterna?"

"Alexa, be Uber att begära skjuts"

"Alexa, öppna Just Eat och fråga efter min sista beställning"

"Alexa, sätt på kaffemaskinen"

"Alexa, tänd alla lampor"

"Alexa, ställ in sovrummet på 20 grader"

"Alexa, fråga Jamie Oliver om ett recept"

Många företag erbjuder partnerskap med Amazon Echo-enheter, som du har sett från några av frågorna ovan. Det finns tusentals och åter tusentals färdigheter tillgängliga men här är några av tjänsterna som fungerar med Alexa och vad de betyder att du kan göra.

Just Eat-samarbetet innebär att du kan få Alexa att beställa en take away till dig från en av de tusentals restauranger som finns tillgängliga.

Met Office-färdigheten är tillgänglig för olika platser runt om i Storbritannien så se till att du laddar ner den som är specifik för dig. Du kan sedan be Alexa om detaljerade väderprognoser.

Behöver du en Uber hemifrån? Inga problem. Be bara Alexa begära en så har du en förare på väg till dig.

Vill du veta vad din pendling har i beredskap för dig innan du lämnar huset? Be Alexa kolla så hämtar hon informationen från National Rail angående tågtider och tidtabeller.

För dem som läser The Guardian kommer Alexa att ge dig en sammanfattning av tidningens toppartiklar så att du kan ta reda på vilka du vill läsa innan du pendlar.

Liksom The Guardian innebär samarbetet med The Telegraph att användare också kan fråga Alexa om den här tidningens toppartiklar.

En bra sådan för dem som bor i eller runt London, Alexa kommer att ge dig en daglig genomgång med en sammanfattning av de mest spännande nyheterna, recensionerna, öppningarna, evenemangen och saker som inte bör missas som äger rum nära dig.

Vill du veta hur det går för ditt favoritlag i fotboll? Eller hur går det för ditt rivaliserande lag? Fråga bara Alexa så kommer hon att leverera de dåliga nyheterna med sin vackra accent.

Behöver du ett recept från Jamie Oliver-appen men har händerna fulla? Fråga bara Alexa så hittar hon det åt dig så att du kan fortsätta med vad du än gör.

Vill du veta hur du sovit eller hur många steg du har gjort? Fitbits partnerskap med Echo innebär att du bara kan fråga Alexa och hon kommer att meddela dig. Du behöver inte öppna Fitbit-appen. Alexa är också inbyggd i Versa 2 smartwatch.

Ta mig till New York. Samarbetet med Skyscanner tillåter användare att fråga Alexa om flygdatum och priser med en naturlig konversationssökningsmetod.

Kontrollera den senaste ankomst- och avgångsinformationen för EasyJet-flyg snabbt genom att fråga Alexa, eller fråga efter status för ett flyg du reser med.

För dem som älskar en slumpmässig radiostation, låter TuneIn-samarbetet med Echo dig be Alexa att hitta din favoritstation och lyssna på den hela dagen.

Precis som TuneIn erbjuder RadioPlayer många radiostationer vilket innebär att du kan be Alexa att rekommendera dig en eller bara spela en du vet att du gillar.

Spotify-partnerskapet tillåter användare att begära låtar, artister eller spellistor genom Alexa, som hon sedan kommer att spela genom Echos 360-graders rundstrålande ljud.

Har du en kostym eller klänning som har behövt kemtvättas i månader? Be Alexa ta hand om det och samarbetet med Laundrapp innebär att de kommer att hämtas, städas och återlevereras.

BMW Connected är tillgänglig som en färdighet, vilket gör att användare kan be Alexa om en uppdatering om sina bränsle- och batterinivåer, samt be henne att fjärrlåsa sin bil.

Samarbetet med det smarta värmesystemet Tado innebär att användare av systemet kan be Alexa att ställa in, höja eller sänka sin hemtemperatur utan att röra en muskel.

Precis som Tado innebär samarbetet med Netatmo att användare med detta värmesystem också kan be Alexa att höja eller sänka temperaturen i sitt hus.

Hive är en annan smarthome-partner till Echo, som låter användare be Alexa att skruva upp eller ner för uppvärmningen, tända eller släcka lampor, samt slå på eller stänga av vad som helst med en Hive Active-kontakt.

Neatos samarbete med Echo innebär att du kan be Alexa berätta för din Botvac Connected robotdammsugare att starta, stoppa, pausa eller återuppta städningen. Fler kommandon kommer också att komma i framtiden, till exempel schemaläggning.

Behöver du släcka sovrumslampan eller alla lampor? Philips Hue-samarbetet låter dig styra dina Hue-lampor genom att fråga Alexa istället för att behöva gå in i appen.

För de som har Logi Circle-kamerorna kan du be Alexa att starta en inspelning, inaktivera sekretessläget eller slå på kameran.

EDF Energy-partnerskapet tillåter användare att be Alexa att komma åt sitt energikonto, kontrollera deras nästa betalningsdata och ge en mätaravläsning, utan att lyfta ett finger.

Samarbetet med TP-Link innebär att användare med någon av företagets smarta kontakter eller glödlampor kan be Alexa att styra dem med sin röst.

Liksom TP-Link innebär WeMo-samarbetet att användare kan be Alexa att stänga av eller slå på sina WeMo-anslutna enheter utan att behöva öppna appen.

Har du ett Honeywell-anslutet system? Be bara Alexa att skruva upp eller ner din uppvärmning så ser hon till att det blir gjort.

SmartThings är också en partner till Echo, som erbjuder användare möjligheten att styra sitt smarta hem genom Alexa, oavsett om det gäller att släcka lamporna eller höja temperaturen.

Nest-kompatibiliteten med Echo innebär att användare kan styra sin termostat via Alexa, precis som andra smarta värmesystem på den här listan. Du kan ställa in en specifik måltemperatur, sänka måltemperaturen, samt säga saker som "Jag är för varm".