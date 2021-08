Bästa Alexa -tips och tricks: Få mer från Amazons assistent

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du äger ett Amazon Echo kan du bli förvånad över att veta hur mycket det verkligen kan göra: det är laddat med funktioner och dolda inställningar.

Alexa är namnet på den virtuella assistenten i Echo-enheter (och andra enheter från tredjepartstillverkare som Sonos). Alexa kan göra att-göra-listor, ställa in larm, strömma podcaster, spela ljudböcker, läsa PDF-filer, ge väderprognoser, varna dig för trafik, svara på trivia, styra ditt smarta hem och mer. Vi har levt med olika Echo -enheter och Alexa i många år, och vi använder dem för en rad uppgifter.

Här är några tips och tricks för att hjälpa dig att få ut det mesta av dina Alexa -enheter.

Amazon Echo lyssnar alltid efter ordet "Alexa". När du säger det kommer Echo att lyssna, överväga vad du säger och svara. Men om du inte vill att Echo ska vakna och svara, finns det en ljudknapp högst upp på högtalaren som du kan trycka på för att stänga av Alexa. Tryck på den igen för att stänga av ljudet för henne. Enkel.

Normalt lyser knappen eller ljusringen röd när den är avstängd.

Om du råkar ha någon i ditt hus som heter "Alex" eller liknande, då hittar du att Echo svarar när du säger det namnet också. Du kan dock välja ett annat ord: Dator, Amazon och Echo är alla tillgängliga.

Gå in i Alexa -appen (Enheter> Välj ditt eko> Inställningar> Wake Word) för att välja ett nytt ord från listan. Du måste välja wake word för varje enskild Echo -enhet.

Det finns ett par sätt du kan styra ditt eko, såväl som att göra och inköpslistor. Den första är genom Alexa -appen. Det andra sättet är via webben. Besök den här webbplatsen: http://echo.amazon.com, så kommer du att kunna logga in och styra din enhet utan att behöva en telefon.

När du säger "Alexa, vad är nytt?" eller "Alexa, play my flash briefing", får du en inhämtning av information baserad på nyheter och väder. Du kan ändra tjänsterna i Alexa -appen. Gå till Mer> Inställningar> Flash Briefing så ser du var dina nyheter kommer ifrån och möjligheten att stänga av vädret. Du kan också lägga till mer innehåll i Flash Briefing och ändra ordningen i vilken det levereras.

Om du säger "Alexa sportuppdatering" får du en genomgång av nyheter för lag du har valt. Gå in i Alexa -appen> Mer> Inställningar> Sportuppdatering och du hittar alternativet att söka efter lag. Du kan lägga till viktiga lag, som West Ham eller Seattle Seahawks, eller hitta landslag.

Alla sporter omfattas dock inte.

Gå in i Alexa-appen, Mer> Inställningar> Trafik, och du kan lägga in din arbetsadress, liksom alla stopp på din rutt, till exempel skolavhämtning. Sedan kan du be Alexa om trafikinformation på morgonen eller lägga till trafik i en rutin.

Om du vill att Alexa ska visa dina kalenderuppgifter går du in på Alexa -appen (Inställningar> Kalender och e -post). Där ser du alternativet att lägga till Google, Microsoft och Apple. När du är uppkopplad kan du fråga Alexa vad som finns i kalendern, vilka möten du har eller vad som händer på ett visst datum.

Alexa låter dig köpa saker från Amazon med ditt konto och standardbetalningsmetod. Allt kan göras med röst, så du kan söka efter något och sedan köpa det och det kommer att dyka upp på din tröskel. Alla som pratar med ditt eko kan göra detta, så om du har barn eller har besökare är det värt att stänga av. Gå in i Alexa -appen> Mer> Inställningar> Kontoinställningar> Röstinköp så kan du stänga av funktionen.

Även om den är avstängd kan du fortfarande lägga till saker i din korg. För att lägga till skydd för dem som vill köpa med röst finns det möjlighet att ha en röstkod - i grunden en PIN -kod du måste säga för att göra det köpet.

Echo kan anslutas till en Bluetooth -högtalare, så att du till exempel kan ansluta en Echo Dot till något med mycket mer gusto, som din premium soundbar. För att göra detta, gå in i Alexa -appen> Enheter> Echo och Alexa> och välj den Echo -enhet du vill para. Klicka sedan på inställningar så ser du alternativet för "anslutna enheter". Här kan du växla från den inbyggda högtalaren till en Bluetooth-högtalare.

Du måste sätta den Bluetooth -högtalaren i parningsläge, sedan följer du bara instruktionerna i appen för att ansluta till en tidigare ihopparad enhet eller ansluta en ny högtalare.

Olika Echo -enheter har en 3,5 mm -anslutning i basen bredvid strömkabeln. Detta kan användas för att ansluta dessa enheter till en annan enhet via en 3,5 mm kabel. Du måste själv leverera kabeln, men det är helt enkelt att ansluta en enhet till en annan. Detta låter dig lägga till Alexa -färdigheter i ett större system - som din AV -mottagare - så att du kan använda bättre högtalare, men ändå ha roligt med Alexa -röststyrning.

I allmänhet är den trådbundna anslutningen ett bättre alternativ än Bluetooth.

Multirumsmusik låter dig koppla ihop Echo -enheter och spela musik över dem - perfekt för fester. Gå in i Alexa -appen och sedan avsnittet Enheter.

Tryck på + och sedan på Lägg till grupp eller kombinera högtalare. Ge gruppen ett namn så ser du alla enheter du kan lägga till i gruppen. Säg sedan "spela musik [gruppnamn]" och du får en upplevelse i flera rum. Tyvärr kan du inte använda Alexa-enheter från tredje part (som UE Megablast eller Sonos One) i grupper.

Echo är kompatibelt med en rad musiktjänster, inte bara Amazons egna.

Om du hellre vill använda Spotify, Apple Music eller Deezer, gå in i Alexa -appen> Mer> Inställningar> Musik och podcaster. I det här avsnittet kan du länka musikkonton och välja standard. När du sedan säger "Alexa, spela Phil Collins" kommer den att använda Spotify snarare än Amazon Music, till exempel.

Om du har en melodi i huvudet och du kan några av orden försöker du sjunga dem till Alexa.

Alexa kanske känner igen den låten och erbjuder att spela den version du faktiskt vill ha.

Tips: "Alexa, Here Comes Santa Clause, Here Comes Santa Clause" erbjuder Elvis -versionen av Winter Wonderland.

Ditt Echo kommer förmodligen att ha ett tråkigt namn, som "Dans Echo" eller "Dans Echo Dot". Byt namn hjälper dig att hantera olika enheter men gör det också lättare att använda funktioner via en specifik enhet, som Alexa -samtal. I Alexa -appen går du till Inställningar> Enheter och väljer sedan den enhet du vill byta namn på. Du ser alternativet högst upp på skärmen med enhetens nuvarande namn.

Om du har mer än en Echo -enhet kan du berätta för ett Echo att spela musik på ett annat Echo - separat från grupper. Det är här som namnbyte kan hjälpa, eftersom du kan ringa ditt Echo "Office" eller "Kitchen" och berätta för alla Echo på ditt system att spela musik i det rummet.

Ett bra alternativ om du har ett Audible -konto är att få ditt Echo att göra det. Säg "Alexa, read me my book" och uppspelningen av din nuvarande Audible -bok återupptas.

Du kan också fråga vilka hörbara böcker du har och Alexa kommer att lista dem - på Echo Show ser du också omslagen.

Om du är en Kindle -användare kan du också lyssna på några Kindle -böcker. Säg bara "Alexa, läs min Kindle-bok" så hörs Echo där du slutade läsa. För att se böckerna som Alexa kan läsa, gå in i Alexa -appen, musik, video och böcker och tryck på Kindle - en fullständig lista visas. I det här fallet är det dock Alexa som läser boken, och leveransen är inte lika bra. ( En gratis provversion av Audible finns tillgänglig. )

En av Alexas största kompetens är att arbeta med andra system i ditt hem.

I många fall hittar du dem märkta som "Fungerar med Alexa" när du köper dem. Det första steget är att ansluta och slå på dina nya smarta hemenheter. Säg sedan "Alexa, upptäck mina enheter" och ditt Echo kommer att skanna för att se vad som är tillgängligt. Du hittar kompatibla enheter här.

Du kommer sannolikt att behöva lägga till en skicklighet, vilket innebär att du loggar in på ditt konto för den tjänsten. Alexa kommer då att ha inbyggda kontroller "Alexa ställer in min uppvärmning till 21 grader" eller färdighetsspecifika kontroller "Alexa, berätta för Hive att ställa in min uppvärmning till 21 grader." Om du använder nyare Echo kan Zigbee -enheter användas ur lådan utan installation. När du upptäcker (som ovan) kommer Alexa att veta vad de ska göra med dem.

Den bästa smarta hemupplevelsen är dock alltid att konfigurera den relevanta enheten först och sedan introducera den för Alexa med relevant kompetens.

Det finns många saker som Echo kommer att göra som standard, men ibland måste du aktivera en viss funktion för att få mer.

Dessa kallas Skills och ger i princip Alexa tillgång till viss information. I Alexa -appen öppnar du fliken Mer längst ner och väljer Skills & Games i menyn som dyker upp. Där hittar du en rad kompatibla appar och funktioner, liksom de färdigheter du redan använder. Här kan du till exempel styra din uppvärmning eller få tillgång till din BMW Connected -app.

Om du inte vet vad färdigheten är, försök berätta för Alexa vad du vill göra, och hon kan föreslå färdigheten eller be om att aktivera färdigheten.

Alexa kan nu köra rutiner, vilket innebär att du kan ha en sekvens av åtgärder när du säger en viss fras.

Tanken är att du kan säga "Alexa, god natt" och du kommer att få en rad åtgärder - att släcka lamporna, slå på säkerhetskameror och så vidare. Dessa är anpassningsbara (till viss del). Gå in i Alexa-appen, tryck på ikonen mer längst ned till höger till vänster och välj Rutiner från sidofältets meny. Där kan du skapa din egen rutin eller välja från en lista med utvalda rutiner.

Om du har mer än ett Echo kan du hitta kontrollerna för varje enhet i Alexa -appen.

Gå in på enheter i Alexa -appen, så ser du en lista över alla dina Alexa -enheter. Detta kommer att omfatta alla Echo-enheter, tredjepartshögtalare (som UE Megablast ), samt Fire-surfplattor och Alexa-appar på telefoner.

Alexa kommer att berätta för ditt barn en godnattsaga för dig. Aktivera bara färdigheten i Skill & Games -menyn, eller gå hit . Du kan anpassa berättelserna så att Alexa till och med kommer att använda ditt barns namn och rätta pronomen här .

Alexa Guard -funktionen låter Alexa skydda ditt hem medan du är borta med hjälp av dess mikrofoner för att lyssna efter ljud som inte borde finnas där. För att konfigurera Guard, öppna Alexa -appen> Mer> Inställningar, och nära botten av menyn ser du Guard. Välj det och följ instruktionerna på skärmen.

Om du är intresserad har Alexa nyligen släppt Guard Plus, som övervakar ditt hem och kontaktar myndigheter för dig om det upptäcker något ovanligt. Programmet kostar $ 50 per år. Alexa Guard är endast tillgängligt i USA.

När du har registrerat dig med Alexa Voice Calling and Messaging kan du låta folk släppa in dig med ett ögonblick. Uppenbarligen vill du inte att varje person i dina kontakter ska kunna ringa ett samtal med dig, men det kan vara ett trevligt sätt att hålla kontakten med familjemedlemmar som du inte kan se under semestern.

För att aktivera Drop-In, öppna Alexa-appen och välj Kommunikation från nedre menyn. Där ser du dina tillgängliga kontakter, klicka bara på den du vill ge Drop in -tillstånd också så ser du en "i" -ikon längst upp till höger. Välj det så ser du alternativet för att aktivera eller inaktivera Drop In.

Läs mer om Drop-In här .

Att använda Alexa kan vara en smärta om du bor i ett flerspråkigt hem, men lyckligtvis har Amazon skapat Flerspråkigt läge för Alexa.

Du kan komma åt det flerspråkiga alternativet på samma sätt som du skulle ändra ditt önskade språk. Öppna Alexa -appen> Enheter> välj enhet> Inställningar> Språk. På språkskärmen ser du de alternativ som stöds högst upp. Vilka alternativ som stöds beror på var du bor, USA har en engelsk/spansk kombination, Kanada har ett engelska/franska alternativ och Indien har ett alternativ på hindi/engelska.

Om dessa alternativ inte passar det du letar efter, oroa dig inte. Fortsätt rulla ner språklistan till alternativet som inte stöds och du kommer att se många fler språkkombinationer att välja mellan. Det namnmärke som inte stöds betyder bara att några av Alexas funktioner kan inaktiveras.

Du tänker förmodligen på de smarta fjärrkontrollerna som följer med Amazons Fire -serie med strömmande enheter och TV -apparater.

Du kan faktiskt styra din TV med bara ett eko. Du kan ansluta smarta TV -apparater och strömningsenheter från Roku till Alexa på samma sätt som andra smarta hemenheter. Öppna Alexa App> Enheter> + alternativet uppe till höger> Lägg till enhet. När du har hittat din enhet, avsluta bara instruktionerna på skärmen och du kommer att kunna vrida kontrollen på din TV utan händer med Alexa.

Här är några exempel på saker du kan göra med Echo/Alexa, tillsammans med länkar till deras relevanta Amazon -supportsidor:

Alexa svarar på ett stort antal roliga påskägg. Denna Reddit -tråd samlar ihop flera intressanta kommandon som du kan utfärda till Alexa. Vi har valt ut några av de mer intressanta och listat dem nedan, men inte alla fungerar på alla platser:

"Simon säger ...": Du kan få Alexa att upprepa allt du säger om du använder kommandot "Alexa, Simon säger ..."

Du kan få Alexa att upprepa allt du säger om du använder kommandot "Alexa, Simon säger ..." " Alexa, spela Bingo": Slå upp och ladda ner några gratis utskrivbara bingokort och be Alexa att starta ett bingospel med dig.

Slå upp och ladda ner några gratis utskrivbara bingokort och be Alexa att starta ett bingospel med dig. "Alexa, be Word Master att spela ett spel": Det här är som Geografi. Alexa säger ett ord, sedan måste du följa med ett ord som börjar med den sista bokstaven i ordet hon sa.

här är som Geografi. Alexa säger ett ord, sedan måste du följa med ett ord som börjar med den sista bokstaven i ordet hon sa. "Alexa, start Animal Game/Capital Quiz": Detta låter dig spela 20 frågor om djur eller geografi.

Detta låter dig spela 20 frågor om djur eller geografi. "Alexa, starta Star Wars-frågesport": Självförklarande.

Självförklarande. "Alexa, spela Jeopardy": Trivia-nördar kommer att älska dessa frågor om spel-show-stil. Glöm inte att svara i form av en fråga.

Trivia-nördar kommer att älska dessa frågor om spel-show-stil. Glöm inte att svara i form av en fråga. "Alexa, kasta tärningen": Saknar du di till ditt brädspel? Hon kommer också att kasta 6-sidiga, 10-sidiga, 20-sidiga och andra tärningar.

Saknar du di till ditt brädspel? Hon kommer också att kasta 6-sidiga, 10-sidiga, 20-sidiga och andra tärningar. "Alexa, öppna Wayne Investigation": Detta startar ett val-ditt-eget-äventyrsspel som fördjupar dig i Gothams värld.

Detta startar ett val-ditt-eget-äventyrsspel som fördjupar dig i Gothams värld. "Alexa, sjung grattis på födelsedagen": Gör vad du förväntar dig

Gör vad du förväntar dig "Alexa, rap for me": Alexa kommer att spotta några texter

Kolla in vår guide till de bästa Amazon Echo påskägg för mer.

Ställ dessa frågor till Alexa så lovar vi att du kommer att älska hennes svar:

"Alexa, vad står WTF för?"

"Alexa, upp, ner, vänster höger, vänster höger, B, A, start"

"Alexa, hur mycket är den vovven i fönstret?"

"Alexa, är tomten verklig?"

"Alexa, känner du Hal?"

"Alexa, vem sköt först?"

"Alexa, som kom först: kycklingen eller ägget?"

"Alexa, vad är kärlek?"

"Alexa, vad är meningen med livet?"