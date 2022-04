Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sök på Google efter"smart lock" just nu. Vad ser du? Lås från Google Nest och August och andra - alla för över 200 dollar styck? Smarta lås är inte billiga, men Wyze vill ändra på det.

Företaget för smarta hem, som är känt för att erbjuda prisvärda produkter, har tillkännagivit Wyze Lock Bolt. Det är ett "smart" lås som ser ut som en matt svart knappsats, men som har en fingeravtrycksläsare. Noterbart är att det inte har någon internetanslutning, utan förlitar sig på Bluetooth för lokal styrning. Den finns tillgänglig direkt via Wyze, ersätter hela ditt lås och kostar 69,99 dollar (plus 10 dollar i frakt).

Wyze Lock Bolt kan låsas upp med ditt fingeravtryck eller med en kod som skrivs in på den integrerade knappsatsen. Knappsatsen/fingeravtrycksläsaren är monterad på framsidan, medan baksidan rymmer batterierna och motorn. Den har inte stöd för en traditionell nyckel. Du måste använda koder eller dina fingeravtryck för att låsa upp den och styra den via Bluetooth via Wyze-appen på din iOS- eller Android-smartphone. (Du kan använda Wyze-appen för att låsa eller låsa upp din dörr om du befinner dig inom det 16 fot långa området för Bluetooth 5.0-radion). Wyze Bolt kan lagra upp till 50 utskrifter lokalt på låset utöver 20 knappsatskoder.

Wyze-appen kan också registrera vem som har kommit åt låset och när. Men det finns ingen Wi-Fi eller annan uppkoppling, så du kan inte förlita dig på det eller förvänta dig någon integration i smarta hem. Du kan med andra ord inte lägga till låset i dina hemautomationsrutiner eller använda det med röstassistenter.

Ändå är det ett billigt knappsats-/fingeravtryckslås som fungerar med Wyze-appen på din telefon om du befinner dig inom avstånd.

Skriva av Maggie Tillman.