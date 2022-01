Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ankers smarta hemmärke, Eufy, är på CES 2022 i Las Vegas och presenterar sin unika version av videodörrklockor: En ny dörrklocka med dubbla kamera.

Kallas Eufy Security Video Doorbell Dual , det är till skillnad från de flesta videodörrklockor som finns tillgängliga just nu eftersom den har två kameror istället för en. Den har en 2K-kamera upptill för att fånga din besökares ansikte och kropp och en andra 1080p-kamera längst ner för att se eventuella paket som finns kvar vid din dörr.

Den nedåtvända 1080p-kameran har ett 120-graders synfält, medan 2K-kameran kan se så brett som 160 grader.

Dörrklockan har dubbel rörelsedetektering, som använder radar- och PIR-teknik för att exakt upptäcka människor över rörelse och potentiellt förhindra falska varningar. Den har också artificiell intelligens för att upptäcka paket och känna igen dina vänner och familj.

Tanken är att med två kameror ska det finnas mindre av en död fläck, vilket gör att du kan ha en bredare vy så att du kan se inte bara människor utan deras omgivning. Den batteridrivna dörrklockan kostar $260 och inkluderar den nödvändiga Homebase 2, även om Eufy sa att en fristående version kommer för dem som redan äger navet. Eufy har också en hårdkopplad dörrklocka med dubbla kamera under utveckling.

Det krävs ingen månadsavgift för att använda Eufy Security Video Doorbell Dual. Faktum är att när du paras ihop med en Eufy-hub (HomeBase 2), får du 16 GB lokal lagring, vilket Eufy sa borde ge upp till 90 dagars videoinspelning. Själva dörrklockan ska hålla sex månader mot en laddning.

Slutligen kommer det att fungera med Amazon Alexa och Google Home smarta hemplattformar. Den är planerad att släppas nästa månad den 8 februari 2022.

Under CES 2022 tillkännagav Eufy också en ny Eufy Security Garage-Control Cam och Cam Plus . Dessa är allt-i-ett-garageportskontroller och kameralösningar som är designade för att övervaka ditt garage och överdel fjärröppnar och stänger din garageport. Garage-Control Cam erbjuder 1080p-video och kan styra en dörr, medan Cam Plus har 2K-video och kan styra upp till två dörrar.

De måste båda kopplas ihop.

De kan kopplas ihop med dörrsensorer för att upptäcka din dörr och kan skicka en varning om du glömmer att stänga den när du går hemifrån. Eufy erbjuder också geofencing, så att du kan ställa in din garageport så att den öppnas eller stängs när du kommer och går. Båda modellerna kan se skillnaden mellan människor, fordon och rörelse med hjälp av AI på enheten, och de kräver ingen Eufy-nav. De erbjuder båda 32 GB lokal lagring med ett SD-kort.

Det finns inga månatliga molnlagringsavgifter, och du får kontinuerlig inspelning dygnet runt. Om något av det intresserar dig kommer Garage-Control Cam att kosta $99 när den släpps, medan och Garage-Control Cam Plus kommer att kosta $129.

Båda kommer att lanseras i mars 2022.